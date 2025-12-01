FOTO Djed Božićnjak u Čepinu ponovno donosi čaroliju Božića najmanjima i roditeljima

Željko i Zdenka Matagić pretvorili su svoj obiteljski vrt u pravu adventsku bajku, mjesto koje iz godine u godinu privlači sve više posjetitelja željnih božićnog duha i topline
Njihova “Vrtna bajka” u Čepinu, koja već nosi titulu najljepšeg obiteljskog vrta u Hrvatskoj, u prosincu poprima posebno čarobnu atmosferu zahvaljujući tisućama lampica, drvenim kućicama i dojmljivim blagdanskim dekoracijama.
| Foto: Emica Elvedji/ PIXSELL
Foto: Emica Elvedji/ PIXSELL
| Foto: Emica Elvedji/ PIXSELL
U samom središtu vrta, na njegovu tišem i skrivenijem dijelu, smjestila se mala drvena kućica iz koje svake adventske večeri dopiru topli glasovi smijeha i radosti. U nju se, ni manje ni više, useljavaju Djed Božićnjak i njegova supruga Baka Mraz. Djecu i njihove obitelji dočekuju uz širok osmijeh, mirisne kolačiće i pucketanje kamina, a kada vrata kućice zatvore za svakom obitelji, počinje prava božićna čarolija.
| Foto: Emica Elvedji/ PIXSELL
Za razliku od mnogih prigodnih manifestacija, ovdje svaka obitelj ima svoj rezervirani termin. To omogućuje Djedici da se u potpunosti posveti svakom djetetu — sasluša njegove želje, porazgovara o protekloj godini, pročita božićnu priču, zapjeva blagdanske pjesme ili zapleše uz vesele melodije.
| Foto: Emica Elvedji/ PIXSELL
Veliko pitanje — jesu li bili dovoljno dobri i mogu li očekivati poklon ispod božićne jelke? — rješava se na poseban način. Djed Božićnjak koristi pomoć svojih vilenjaka sa Sjevernog pola, skrivenih u čarobnoj snježnoj kugli koja djeci donosi trenutak iščekivanja i veselja.
| Foto: Emica Elvedji/ PIXSELL
No, prava vrijednost ove priče leži u poruci koju Željko, kao Djedica, prenosi mališanima. Uči ih o nesebičnosti, dobroti, suosjećanju i važnosti pomaganja drugima. Zato svake godine Vrtna bajka ima i snažnu humanitarnu komponentu.
| Foto: Emica Elvedji/ PIXSELL
U Djedovoj kućici prikupljaju se igračke i slatkiši za djecu bez roditelja ili onu slabijeg imovinskog statusa. Posjetitelji odlaze ne samo obogaćeni lijepim iskustvom, nego i osjećajem da su nekome uljepšali blagdane.
| Foto: Emica Elvedji/ PIXSELL
Posjet ovoj bajkovitoj oazi nije samo susret s blagdanskim svjetlima i likovima iz dječjih snova. To je podsjetnik na to da Božić nema pravu vrijednost bez dijeljenja, topline i dobrote. Kada djeca i roditelji napuste Matagićev vrt svjesni da su svojim darom dotaknuli život jednog sasvim nepoznatog djeteta, tada se najbolje razumije — upravo je to istinski duh Božića.
| Foto: Emica Elvedji/ PIXSELL
U Čepinu, u malom vrtu velikog srca, ta se istina živi iz dana u dan.
| Foto: Emica Elvedji/ PIXSELL
