KAO IZ FILMA...

FOTO Djed Božićnjak u Čepinu ponovno donosi čaroliju Božića najmanjima i roditeljima

Željko i Zdenka Matagić pretvorili su svoj obiteljski vrt u pravu adventsku bajku, mjesto koje iz godine u godinu privlači sve više posjetitelja željnih božićnog duha i topline
Prava božićna čarolija u Čepinu, vrt Djedice Željka spaja bajku i humanost
Njihova “Vrtna bajka” u Čepinu, koja već nosi titulu najljepšeg obiteljskog vrta u Hrvatskoj, u prosincu poprima posebno čarobnu atmosferu zahvaljujući tisućama lampica, drvenim kućicama i dojmljivim blagdanskim dekoracijama. | Foto: Emica Elvedji/ PIXSELL
