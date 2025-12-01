FOTO Djed Božićnjak u Čepinu ponovno donosi čaroliju Božića najmanjima i roditeljima

U samom središtu vrta, na njegovu tišem i skrivenijem dijelu, smjestila se mala drvena kućica iz koje svake adventske večeri dopiru topli glasovi smijeha i radosti. U nju se, ni manje ni više, useljavaju Djed Božićnjak i njegova supruga Baka Mraz. Djecu i njihove obitelji dočekuju uz širok osmijeh, mirisne kolačiće i pucketanje kamina, a kada vrata kućice zatvore za svakom obitelji, počinje prava božićna čarolija. | Foto: Emica Elvedji/ PIXSELL