FOTO 'Djevojka sa sela' je prava internet senzacija! Njezine fotke su sve bacile na koljena

Poznata kao @jessicakes33, Jessica Weaver jedna je od najpraćenijih Instagram kreatorica s više od 11 milijuna pratitelja, ali njezin profil ne donosi samo modne trendove i motivacijske poruke, često uključuje i odvažne, seksi fotografije koje su je lansirale u sferu popularnih modela i lifestyle influencera
Iako nema javnih potvrda da Jessica živi na farmi ili vodi rurani život, njezin profil ponekad sadrži prizore koji miješaju prirodu, otvoreni prostor i opuštena ljetna izdanja.
Takvi sadržaji zapravo odražavaju njezin stil, spoj seksipila, slobode i jednostavnosti koji se često smatra “seksi seljačkim” estetikom na Instagramu.
Jessica je postala poznata upravo zbog kombinacije glamura i zabave.
Njezini pratitelji prate svaki kadar, od trendi outfita i fitness izazova do fotki u bikiniju i ljetnih lookova koji naglašavaju njezinu figuru.
Upravo taj balans ljepote i prirodnog okruženja čini njezin sadržaj posebno privlačnim.
Iako je mnogi primijete prvo zbog atraktivnih fotografija i glamuroznog izgleda, Jessica pokazuje da njezin profil ima i drugačiju dimenziju. Uz objave koje privlače pažnju, često dijeli i poruke o samopouzdanju, unutarnjem miru i važnosti brige o sebi.
