Dnevni horoskop za ponedjeljak 9. ožujka: Lav prepoznaje loše namjere, Ribe uživaju kod kuće

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Muče li vas pogreške koje ste učinili u prošlosti, imat ćete priliku da ih ispravite. Ako vas nešto muči, izrecite to partneru bez okolišanja – nemojte dopustiti da se problemi talože. Slobodnima bi se mogla udvarati oženjena osoba, ili ćete se naći u vezi s osobom isključivog i nefleksibilnog karaktera, što bi vas moglo jako zasmetati.

POGLEDAJTE VIDEO:

VIDEO Koji je najgori horoskopski znak? ‘Ovan jer mi je to bivši’ #shorts | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Budete li odlučniji, odnos s partnerom promijenit će se u pozitivnom smislu. Nemojte nepromišljenošću ugroziti bliskost i povjerenje. Slobodni će težiti pomirenju s bivšom ljubavi i time opet prolaziti kroz iste probleme. No osjećat ćete da je to ispravno, osobito ako drugu stranu još uvijek volite.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 3

Najviše će vam goditi zajedničke aktivnosti s partnerom pa makar to bilo pospremanje, ugošćavanje gostiju ili gledanje TV - programa. Bez obzira na vremenske uvjete, nemojte cijeli dan provesti u svom domu. Kretanje i šetnje će vam goditi. Posjetite rodbinu ili se s obitelji uputite na kakvu kino predstavu.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete okruženi voljenima, a njihovi savjeti pomoći će vam da se osjećate sigurnima. Na ljubavnom planu ne očekuju vas veće promjene. Cijenit ćete ono što imate i uživati u uhodanosti, pa i predvidljivosti. Vaš šarm i osmijeh bit će zaslužni za pohvale koje ćete primati u društvu. Porast će vam popularnost i ugled.

Foto: Mandic

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Bit će vam nužan odmor koji će vam omogućiti da vratite izgubljenu snagu. Organizirajte dan onako kako vam odgovara i ne dopustite da vam drugi nameću svoje želje. Samci, nemojte dopustiti da se netko s poigrava s vašim osjećajima. Dajte drugoj strani do znanja da ste prozreli njezinu lošu namjeru.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Zaplivat ćete ususret novim ljubavnim iskustvima, a zauzeti više uživati uz partnera. Maštat ćete i graditi velike planove te s više optimizma gledati na zajedničku budućnost. Radite nešto što vas opušta ili jednostavno čitajte. Neka vas ne opterećuje nered oko vas, ništa se lošeg neće dogoditi ako je suđe ostalo neoprano.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

U središte pozornosti bit će ugodni društveni kontakti i vaš ljubavni život. Bit ćete zanimljivi drugima i uz ponešto vlastitoga truda i planetarne potpore, naći se u blizini osobe koju priželjkujete. Otpočnete li s novom rekreativnom aktivnošću u cilju mršavljenja i bolje forme, nemojte odustati ako rezultati nisu odmah vidljivi. Budite ustrajni.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Obogaćivat ćete svoj život nečim novim, možda meditacijom ili duhovnom tehnikom koja uravnotežuje tijelo i duh. Razmislite o kraćem putovanju ili posjetu prijateljima u drugom gradu. Slobodni bi se mogli naći u vezi s osobom koja će ih snažno privlačiti, ali s kojom će odnos još neko vrijeme biti nedorečen.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 3

Ponestane li vam koncentracije i strpljenja, prekinite s poslovima i radije se odmorite pa onda opet nastavite. Bit ćete odsutni duhom i u nekom svom svijetu. Vodite računa o načinu kojim se obraćate ukućanima. Nakupit će vam se neke frustracije, pa će vam biti dovoljna i sitnica da izgubite osjećaj za mjeru.

Foto: Dreamstime

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Na pomolu su željene promjene i iskoraci u ljubavnom životu. Očekuju vas romantični trenuci udvoje. Bit ćete okruženi ljudima koji vas vole i poštuju, pa ćete se osjećati opušteno i zadovoljno. Izlazak s prijateljima pretvorit će se u odličan provod, ponajviše zahvaljujući vašoj inicijativi i maštovitim prijedlozima.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Lutat ćete u mislima i bližnjima djelovati rastreseno. Osjetit ćete potrebu za samoćom, no ako budete prisiljeni boraviti među ljudima, teško će vam pasti. Problemi koji vas muče nećete htjeti podijeliti s drugima, smatrajući da je to nešto s čime se sami morate izboriti. No dobar prijateljski savjet sigurno bi vam koristio.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Odnosi s djecom i kućne obaveze dobit će na važnosti. Mlađima će ljubav i zabavne aktivnosti biti u središtu pozornosti. Uživat ćete naklonost prijatelja, ali i osobe koja vam se sviđa. U popodnevnim satima mogli biste ugostiti rodbinu ili ćete sami nekome poći u posjet. Cijeli ćete dan provesti u pokretu i živoj komunikaciji.