Obavijesti

Galerija

Komentari 3
LAMPICE, KUGLICE, BOROVI...

FOTO Do Božića ima više od dva mjeseca, ali ukrasi su već u dućanima - pogledajte ponudu!

Svi zaljubljenici u Božić dolaze na svoje. Iako je do samog blagdana još više od dva mjeseca, u dućanima su se već pojavili božićni ukrasi. Bili smo u zagrebačkim dućanima Home i Amelie Home&Fashion i pogledali ponudu
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
24sata Zagreb: Božićni ukrasi u dućanu Home
Ponuda u dućanu Home: | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
1/48
Ponuda u dućanu Home: | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Komentari 3

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026