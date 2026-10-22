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FOTO Do Božića ima više od dva mjeseca, ali ukrasi su već u dućanima - pogledajte ponudu!
Svi zaljubljenici u Božić dolaze na svoje. Iako je do samog blagdana još više od dva mjeseca, u dućanima su se već pojavili božićni ukrasi. Bili smo u zagrebačkim dućanima Home i Amelie Home&Fashion i pogledali ponudu
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Ponuda u dućanu Home:
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Ponuda u dućanu Home: |
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Ponuda u dućanu Home:
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Izlog je već dobio blagdansko ruho.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
U ponudi su i preslatki polarni medvjedići.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Djedovi ove godine nose i svijetle nijanse.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Naravno, ima ih i u klasičnoj crvenoj.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Sve je puno svjetlucavih ukrasa.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Tu su i nezaobilazni anđeli.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Ponuda u dućanu Amelie Home&Fashion:
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Skulptura psa nekome će ukrasiti dom.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Mali sobovi će možda biti nečiji novi plišanci
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
U ponudi su i tanjuri s blagdanskom temom.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto Sandra Simunovic/PIXSELL
I ovdje ima malenih vilenjaka.
| Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL