LAMPICE, KUGLICE, BOROVI... FOTO Do Božića ima više od dva mjeseca, ali ukrasi su već u dućanima - pogledajte ponudu!

Svi zaljubljenici u Božić dolaze na svoje. Iako je do samog blagdana još više od dva mjeseca, u dućanima su se već pojavili božićni ukrasi. Bili smo u zagrebačkim dućanima Home i Amelie Home&Fashion i pogledali ponudu

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