ODVAŽNI MAKARANIN

FOTO Dok je danas u Hrvatskoj najniža temperatura bila -19,6 °C, Robert hrabro skače u more

S projektom svakodnevnog kupanja, bez prekida 365 dana, Robert je krenuo 15. travnja prošle godine. Iako priznaje da je bilo mnogo teških trenutaka, i dalje uživa u testiranju svojih granica i izazivanju tijela i uma
24sata: Makarska: Robert Tarčuki se već 269 dana svakodnevno kupa u moru
Ideja se rodila spontano u travnju, dok je boravio u Puli kod Stipe Drviša, dečka njegove sestre Nikoline. On se tad kupao u moru, pa je i on ušao s njim, i tu je imao prvi doticaj s hladnim morem. Ovaj Makaranin je inače po struci kuhar, ali je prekvalificiran za vozača motornih vozila koji tijekom sezone vozi turiste na Biokovo. | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
