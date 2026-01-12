FOTO Dok je danas u Hrvatskoj najniža temperatura bila -19,6 °C, Robert hrabro skače u more

- Od obitelji imam snažnu podršku, iako nekad misle da pretjerujem, pogotovo kad u jednom danu uđem i u more, i u rijeku, i u ledenu vodu. Od prijatelja i poznanika također imam podršku, a posebno bih spomenuo prijatelja Valentina Gojaka, koji mi je od početka bio velika podrška kao netko tko ima iskustva sa zimskim kupanjem u hladnome moru i rijekama. Naglasio bih da je ovaj pothvat dobio još dublje značenje jer mi se javilo mnogo ljudi inspiriranih mojom životnom promjenom i odlučili su zbog mojeg primjera uvesti zdrave navike. Onima koji podcjenjuju poručujem - neka probaju izdržati 365 dana u kontinuitetu, bez ijednog dana pauze i bez obzira na sve. Uostalom, ovo je moj put i ne očekujem da će ga svatko razumjeti - govori Robert, koji je u rujnu pothvat prijavio i za Guinnessovu knjigu rekorda pod formulacijom "Najduži dnevni niz uzastopnog ulaska u more". | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL