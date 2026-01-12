FOTO Dok je danas u Hrvatskoj najniža temperatura bila -19,6 °C, Robert hrabro skače u more

S projektom svakodnevnog kupanja, bez prekida 365 dana, Robert je krenuo 15. travnja prošle godine. Iako priznaje da je bilo mnogo teških trenutaka, i dalje uživa u testiranju svojih granica i izazivanju tijela i uma
Ideja se rodila spontano u travnju, dok je boravio u Puli kod Stipe Drviša, dečka njegove sestre Nikoline. On se tad kupao u moru, pa je i on ušao s njim, i tu je imao prvi doticaj s hladnim morem. Ovaj Makaranin je inače po struci kuhar, ali je prekvalificiran za vozača motornih vozila koji tijekom sezone vozi turiste na Biokovo.
S projektom kupanja svaki dan, 365 dana bez prekida, počeo je 15. travnja prošle godine.
I dok tijekom toplijih dana kupanje u moru znači i gušt, tijekom hladnih mjeseci može biti itekakav izazov, posebno kad je temperatura zraka oko ništice, a mora maksimalnih 15 stupnjeva.
Robert sam priznaje da je bilo mnogo teških trenutaka, poput kupanja unatoč upali grla i kašlja, no obećanje samom sebi bilo je jače od svake bolesti.
- Posebno bih izdvojio Staru godinu, kad je temperatura zraka bila pet Celzijevih stupnjeva uz snažnu buru, ali sam u moru proveo deset minuta jer je to moj osobni minimum. A najveći test ipak je bilo kupanje nakon rutinske operacije lojne žlijezde na ramenu unatoč šavovima i zabrani doktora. Ušao sam u more bez obzira na sve, jer su čvrsta volja i nepopustljiva disciplina iznad svake prepreke. Psihička priprema je najvažnija jer u glavi ne pregovaram.
Kod mene nema 'ne da mi se', 'hladno je' ili 'puše'. Imam svoja striktna pravila: nema kave ili alkohola prije i poslije kupanja, i nikad ne ulazim punog želuca. Kad je vani nevrijeme, obavezno napravim zagrijavanje prije i nakon izlaska iz mora uz topli čaj, kako bih pomogao tijelu da se vrati u normalu. To je posebno važno i za moj drugi projekt, 'Ledeni reset', pri čemu ulazim u vodu na -1 Celzijev stupanj - kaže nam Makaranin koji je vrlo brzo shvatio da cjelogodišnje kupanje, bez obzira na temperaturu, donosi itekakve benefite, poput jačanja imuniteta i kardiovaskularnog sustava.
- Hladna voda, odnosno more djeluju kao prirodni protuupalni lijek, ubrzava se cirkulacija i potiče lučenje hormona sreće poput endorfina. Ono što je ključno je da tijelo kroz taj stalni doticaj s različitim temperaturama postaje otpornije na bolesti, ali i na vanjske stresore. To je proces kaljenja organizma koji ti daje vitalnost koju je teško postići na bilo koji drugi način - govori nam Robert dodajući kako je ući u more zapravo svjestan izlazak iz zone komfora.
Iako on, kaže, uvijek skače na glavu, nikako to ne preporučuje početnicima.
- Prije ulaska u more razmišljam samo o disanju te kontroli uma i tijela. Što se tiče osjećaja, najizazovnije je kad je vani jako hladno uz buru - objašnjava Robert dodajući kako ga nakon takvih izazova, po izlasku iz mora, preplavi čista euforija - osjećaj pobjede i potpuna kontrola nad vlastitim tijelom.
Otkako je počeo s izazovom bilježi dramatične promjene koje se, kaže, protežu kroz sva područja, no najviše na mentalnom planu.
- More me izuzetno rasterećuje i smanjuje stres, djeluje opuštajuće, poput potpunog 'resetiranja'. Svaki ulazak u more je poput čišćenja od loše energije, tako punim baterije. Primijetio sam značajno poboljšanje kvalitete sna, a fizički se tijelo puno brže oporavlja od napora. Shvatio sam da su granice samo u glavi i da ih sami postavljamo. Ovaj izazov mi je potpuno promijenio odnos prema obvezama. Kad možeš disciplinirano ući u more svaki dan, možeš sve. Taj osjećaj vitalnosti i stabilne energije najveća je nagrada - govori nam naš sugovornik.
Za one koji razmišljaju o tome da se upuste u nešto slično, bez ustezanja preporučuje da se pokrenu odmah jer sjedenje i nebriga o sebi su loši ne samo za fizičko, nego i mentalno zdravlje.
- Ne dajte na sebe i ne dopustite da nečije mišljenje, kritika ili nedostatak podrške utječe na vaš cilj. Morate biti ustrajni bez obzira na to imate li podršku ili ne, jer to radite isključivo radi sebe. Ipak, budite oprezni: slušajte svoje tijelo, krenite polako i nikako ne idite naglo ako imate problema sa srcem. Moja poruka je jasna - motivacija je prolazna, ona je tu samo da vas pokrene. Disciplina je ono što vas tjera da to napravite i kad pada kiša i kad ste umorni. To je najvažniji 'mišić' koji ćete razviti. Ne čekajte sutra, krenite danas! - apelira Robert priznajući da su reakcije okoline mješovite.
- Od obitelji imam snažnu podršku, iako nekad misle da pretjerujem, pogotovo kad u jednom danu uđem i u more, i u rijeku, i u ledenu vodu. Od prijatelja i poznanika također imam podršku, a posebno bih spomenuo prijatelja Valentina Gojaka, koji mi je od početka bio velika podrška kao netko tko ima iskustva sa zimskim kupanjem u hladnome moru i rijekama. Naglasio bih da je ovaj pothvat dobio još dublje značenje jer mi se javilo mnogo ljudi inspiriranih mojom životnom promjenom i odlučili su zbog mojeg primjera uvesti zdrave navike. Onima koji podcjenjuju poručujem - neka probaju izdržati 365 dana u kontinuitetu, bez ijednog dana pauze i bez obzira na sve. Uostalom, ovo je moj put i ne očekujem da će ga svatko razumjeti - govori Robert, koji je u rujnu pothvat prijavio i za Guinnessovu knjigu rekorda pod formulacijom "Najduži dnevni niz uzastopnog ulaska u more".
- Želio sam postići nešto na svjetskoj razini i dobiti službenu potvrdu, ali čak i ako ne prihvate prijavu, moje postignuće, ustrajnost i disciplinu nitko ne može osporiti. Sve je dokumentirano, nema 'rekla-kazala'. Volio bih da netko iz moje Makarske postigne takav rekord i tako promovira naš grad, Hrvatsku i Jadransko more. Čekam službeni odgovor na prijavu, ali nastavljam dalje jer je ovo postao moj način života - pojašnjava naš sugovornik koji istovremeno provodi i već spomenuti "Ledeni reset".
