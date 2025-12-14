FOTO Domovi elita: Pogledajte kako izgledaju najveće luksuzne rezidencije na svijetu

3. ANTILIA S površinom od 37.000 četvornih metara, neboder Antilia u Mumbaiju nadmašuje čak i najraskošnije privatne rezidencije, a ipak je tek treća najveća kuća na ovom popisu. Trenutačno je nositelj Guinnessovog svjetskog rekorda za najveću kuću (u vlasništvu pojedinca). Ogromna nekretnina nalazi se na ultra-luksuznoj cesti Altamount u južnom Mumbaiju, jednom od najskupljih područja na svijetu. U vlasništvu je indijskog poslovnog magnata Mukesha Ambanija, koji ju je naručio da izdrži potres do 8 stupnjeva Richterove ljestvice. Nekretninom upravlja 600 zaposlenika i iako ima samo 27 katova, njihova predimenzioniranost zapravo je čini visokom kao prosječnu zgrada od 60 katova. Šest katova namijenjeno je smještaju do 168 automobila, a tu su i kino, kozmetički salon, slastičarnica i devet brzih dizala. Budući da je Mumbai poznat po visokim temperaturama, nekretnina čak ima i sobu u kojoj umjetne pahulje snijega padaju sa zidova. Izgradnja ovog osobnog nebodera koštala je između 1 i 2 milijarde dolara. | Foto: HINDUSTAN TIMES/SIPA USA