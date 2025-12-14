FOTO Domovi elita: Pogledajte kako izgledaju najveće luksuzne rezidencije na svijetu

Ultrabogati ne dijele problem većine kad je u pitanju porast cijene kvadrata. Od ultramodernih vila do povijesno značajnih nekretnina, postoji nekoliko zaista ogromnih kuća razasutih diljem svijeta, svaka sa svojim pogodnostima i sadržajima
Ovo je šest najvećih kuća, u kojima se zapravo i živi. Nije riječ o muzejima, iako neke tako izgledaju.
1. ISTANA NURUL IMAN Izgradnja službene rezidencije sultana Bruneja stajala je više od 1,4 milijarde dolara - i to 1984. godine. Također je službeno sjedište brunejske vlade, a otkako ga 29. sultan Bruneja naziva domom, zaslužila je Guinnessov svjetski rekord za najveću stambenu palaču. S površinom većom od 200.000 četvornih metara, palača ima 1788 soba, 257 kupaonica i 44 mramorna stubišta. Također se može pohvaliti ogromnom džamijom sa zlatnom kupolom. Tu je i banketna dvorana za 5000 osoba, pet bazena i garaža za 110 automobila. Čak i stotine polo ponija imaju vlastite klimatizirane štale. Ovo impresivno imanje nekoliko je puta veće od Buckinghamske palače ili Versaillesske palače. Svake godine, nekoliko dana nakon Ramazana, palača se može besplatno posjetiti, a osobno će vas dočekati sultana ili njegove supruge, ovisno o vašem spolu.
| Foto: IMAGO/IMAGOSTOCK&PEOPLE
2. BUCKINGHAMSKA PALAČA Služi i kao dom kraljevske obitelji i kao kraljevsko administrativno sjedište. Tehnički, Buckinghamska palača ne pripada britanskom monarhu (tj. ne može je prodati). U vlasništvu je Crown Estatea, neovisne tvrtke koja svu dobit daje britanskoj riznici, a monarh zauzvrat prima fiksnu godišnju isplatu. Sa 775 soba, uključujući 52 kraljevske spavaće i gostinjske sobe, postoji i 19 državničkih soba i 188 soba za osoblje. Posjeta se naplaćuje, iako će privatne sobe biti zabranjene. Prave zvijezde imanja vjerojatno su kraljevska prijestolna soba i pozlaćeni bijeli salon, u kojem je pozlaćeni klavir iz viktorijanskog doba. Trenutno se imanje procjenjuje na čak 4,9 milijardi dolara za više od 76.924 četvornih metara prostora.
| Foto: Daniel Kalker/DPA
3. ANTILIA S površinom od 37.000 četvornih metara, neboder Antilia u Mumbaiju nadmašuje čak i najraskošnije privatne rezidencije, a ipak je tek treća najveća kuća na ovom popisu. Trenutačno je nositelj Guinnessovog svjetskog rekorda za najveću kuću (u vlasništvu pojedinca). Ogromna nekretnina nalazi se na ultra-luksuznoj cesti Altamount u južnom Mumbaiju, jednom od najskupljih područja na svijetu. U vlasništvu je indijskog poslovnog magnata Mukesha Ambanija, koji ju je naručio da izdrži potres do 8 stupnjeva Richterove ljestvice. Nekretninom upravlja 600 zaposlenika i iako ima samo 27 katova, njihova predimenzioniranost zapravo je čini visokom kao prosječnu zgrada od 60 katova. Šest katova namijenjeno je smještaju do 168 automobila, a tu su i kino, kozmetički salon, slastičarnica i devet brzih dizala. Budući da je Mumbai poznat po visokim temperaturama, nekretnina čak ima i sobu u kojoj umjetne pahulje snijega padaju sa zidova. Izgradnja ovog osobnog nebodera koštala je između 1 i 2 milijarde dolara.
| Foto: HINDUSTAN TIMES/SIPA USA
4. WITANHURST Drugo najveće stambeno naselje u Londonu prostire se na 8361 četvornih metara luksuznog prostora. Trenutno je u vlasništvu ruskog oligarha Andreya Guryeva, iako se ne vjeruje da on tamo živi stalno. Vila je vrijedna 400 milijuna dolara, ima 25 spavaćih soba uz ostale sadržaj uključujući saunu, bazen od 21 metra, kino, plesnu dvoranu i salon za masažu. Završena je 1920. godine te nedavno renovirana.
5. VILA LEOPOLDA Francuska rivijera dom je Ville Leopolda, koju je izvorno izgradio belgijski kralj Leopold II., a zatim je poklonio svojoj ljubavnici, francuskoj tinejdžerskoj prostitutki. Zapanjujuće imanje od 7,2 hektara pojavljuje se u filmu "Drž'te lopova" i uključuje 11 spavaćih soba i 14 kupaonica. Nudi neusporediv pogled na Mediteran, kao i staklenik, botaničke vrtove, pa čak i heliodrom. Danas se Vila Leopolda smatra najskupljom privatnom rezidencijom u Europi, s površinom od 7.432 četvorna metra. Trenutno je u vlasništvu ruskog milijardera koji ju je kupio za 750 milijuna dolara 2008. godine.
| Foto: Antoine Vuela / Bestimage
6. THE ONE Smještena u elitnom predgrađu Los Angelesa Bel Air. Vlasnik Fashion Nove, Richard Saghian, kupio ju u ožujku 2022. na aukciji za 141 milijun dolara. Izvorno je imanje bilo na prodaju za čak 295 milijuna dolara, ali nitko nije ponudio ni blizu tog iznosa za ovu prekrasnu kuću s 21 spavaćom sobom i 49 kupaonica. Prije toga, nekretninu je 10 godina razvijao bivši filmski producent Nile Niami. Međutim, kada su vjerovnici odlučili ovršiti kuću, njegova je tvrtka morala podnijeti zahtjev za stečaj, a vila je postigla najvišu aukcijsku cijenu ikad za kuću u SAD-u. Osim pet bazena i garaže za 30 automobila, The One se može pohvaliti sa 6875 četvornih metara luksuznog prostora i svim modernim sadržajima koje modni magnat može poželjeti, uključujući noćni klub, vinski podrum s 10 000 boca i glavnu spavaću sobu od 464 četvorna metra. Smatra se najvećom modernom kućom u Americi.