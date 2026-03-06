FOTO Dubrovačka vila kao da je rađena za kraljevsku obitelj: Može se iznajmiti za ljetovanje!

Ako tražite luksuzno i privatno mjesto za svoj odmor u Dubrovniku, Villa Mediteran Old Town, 5 En-Suites and Hot Tub mogla bi biti upravo ono što ste čekali
Smještena svega nekoliko minuta hoda od zidina Starog grada, ova raskošna vila savršeno spaja tradicionalnu mediteransku arhitekturu i moderan komfor, idealna za grupni odmor ili obiteljsku avanturu.
Vila sadrži pet spavaćih soba i sedam kupaonica, svaka soba s vlastitom en-suite kupaonicom, što osigurava potpunu privatnost za sve goste.
Tu je i privatna hidromasažna kada, mini fitness zona, potpuno opremljena kuhinja, prostrane terase s pogledom na grad i vrt, što omogućuje uživanje u svakom trenutku provedenom u ovom luksuznom prostoru.
Gostima je na raspolaganju besplatan Wi-Fi, klima-uređaj, parking, a moguće je i unajmiti bicikle ili automobil za lakše istraživanje Dubrovnika i okolice.
Smještaj je savršeno lociran, svega četiri minute hoda do Plaže Šulić i isto toliko do Orlandovog stupa i gradskih vrata, što omogućuje jednostavno istraživanje svih znamenitosti Starog grada pješice.
U visokoj ljetnoj sezoni cijena najma ove luksuzne vile iznosi oko 1.300 € po noćenju.
