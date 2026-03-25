FOTO Dvorci diljem svijeta na prodaju! Neki imaju 200 soba, tamnice, jezera, šume i potoke

Iako djeluje kao da je izgrađen prije nekoliko stoljeća, ovaj povijesni dom zapravo je relativno nov — sagrađen je tek 1980-ih. Osmislio ga je prvotni vlasnik John A. Lavender II, koji je želio stvoriti savršen dom za svoju obitelj. S 23 godine prošao je kroz razvod i počeo unajmljivati sobu u zajedničkoj kući s još pet muškaraca. No, kao otac trogodišnjeg sina, znao je da ta situacija može biti samo privremena. Obećao je svom sinu da će mu jednog dana izgraditi dvorac. Gotovo pet godina kasnije, 1983. godine, John je kupio zemljište u Bolton Landingu i započeo izgradnju svog sna. | Foto: Airbnb