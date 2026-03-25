FOTO Dvorci diljem svijeta na prodaju! Neki imaju 200 soba, tamnice, jezera, šume i potoke
Ako ste ikada sanjali o životu u dvorcu, možda je pravo vrijeme da pogledate što se nudi na tržištu nekretnina diljem svijeta. Od raskošnih povijesnih imanja do modernih bajkovitih vila, neki od ovih dvoraca dolaze s impresivnim brojem soba i posebnim uređenjem
Od čitanja bajki u djetinjstvu do maštanja o obnovi povijesnog francuskog dvorca, mnogi su barem jednom poželjeli živjeti u raskošnoj palači. U nastavku pogledajte 11 dvoraca u kojima zaista možete živjeti.
LE CHÂTEAU DE VAUMARCUS, Neuchâtel, Švicarska.
Dvorac Vaumarcus smješten je na uzvišenoj parceli u Neuchâtelu u Švicarskoj i predstavlja izvrstan primjer srednjovjekovne arhitekture, s tornjićima i ukrasnim prozorskim kapcima, da spomenemo tek neke od upečatljivih detalja. Okružen je zelenilom s pogledom na prostrane ravnice.
Dvorac se prostire na više od sedam jutara zemljišta i ima raskošan interijer. Ukupno sadrži 200 prostorija raspoređenih u šest zgrada, uključujući dvorac s tamnicom i dva apartmana, palaču sa sedam luksuznih stanova, pastirsku kuću, brojne urede te svečanu prijemnu dvoranu.
Tu je i svečana blagovaonica s raskošnim drvenim stropom, vidljivim kamenim zidovima, sjajnim parketom i detaljima nadahnutima srednjim vijekom, dok ova romantična spavaća soba ima prekrasan prozor i krevet s baldahinom (zavjesa koja ide oko kreveta).
Bio je na prodaju u kolovozu 2024. putem agencije Cardis Immobilier Sotheby’s International Realty, a ovaj izvanredni švicarski dvorac imao je tajnovitu cijenu. Bez obzira na iznos, Le Château de Vaumarcus vrijedio bi svakog centa. Za sada više ne stoji oglas da se prodaje. Pretpostavlja se da je prodan privatno ili da je samo maknut oglas, što je česta pojava kod oglasa s tajnovitom cijenom, posebno kada je dvorac u pitanju.
CASA ARKA, Tulum, Meksiko.
Spoj suvremenog dvorca, veličanstvene crkve i luksuzne vile za odmor, Casa Arka doista je jedinstvena i teško usporediva s bilo čime što ste dosad vidjeli.
Smještena u Tulumu, gradiću na karipskoj obali meksičkog poluotoka Yucatán, ova moderna arhitektonska ljepotica nudi mnogo više od impresivnog dizajna.
Airbnb opisuje ovu impresivnu rezidenciju kao “savršenu palaču za veću grupu”, a ona više nalikuje luksuznom resortu – s potpunim osobljem, brojnim unutarnjim i vanjskim prostorima za zabavu te iznimno dojmljivim zajedničkim prostorijama. Glavni salon posebno oduševljava: visoki stropovi, uvučeni prostor za sjedenje, lučni detalji i elegantan, pažljivo odabran namještaj stvaraju uistinu čaroban ambijent.
Ova vila može primiti čak 17 gostiju zahvaljujući osam prekrasnih spavaćih soba. Sobe u prizemlju opremljene su velikim king-size krevetima i vlastitim kupaonicama s unutarnjim i vanjskim tuševima, dok soba uz bazen ima izravan izlaz na vodu. Ipak, najposebnija je soba na katu — s queen-size krevetom na kotačima koji se može izvući na balkon, omogućujući spavanje pod zvijezdama.
Vila također nudi kućno kino te nevjerojatnu krovnu terasu s natkrivenim dnevnim boravkom, ognjištem i bazenom s vodopadom. Zamislite samo pogled koji se pruža dok uživate u tirkiznoj vodi. Uz to, gostima su na raspolaganju usluge osobnog batlera, privatnog chefa, vrhunska concierge usluga i privatni vozač — sve što je potrebno za bezbrižan i luksuzan boravak.
THORNGROVE MANOR, AUSTRALIJA. Australija baš i nije poznata po povijesnim dvorcima, no ako znate gdje tražiti, možete pronaći zaista iznimne objekte. Thorngrove Manor smješten je u Adelaide Hillsu i već gotovo tri desetljeća djeluje kao luksuzni hotel. Ovu jedinstvenu građevinu osmislio je i izgradio vlasnik Kenneth Lehmann, koji je još 1977. godine počeo razvijati viziju ovog ekskluzivnog boutique hotela.
Kenneth i njegova supruga Nydia Lehmann smatrali su da su svi hoteli tada bili jednolične građevine bez posebnog šarma i individualnosti. Zato je Kenneth 1984. godine, u dobi od 35 godina, počeo dizajnirati gotički dvorac koji će postati jedan od najupečatljivijih i najposebnijih hotela u Adelaideu. Unatoč bajkovitom izgledu — s lijepim tornjićima, grubim kamenim zidovima i elegantnim prozorima — Kenneth i Nydia nisu imali namjeru stvoriti klasični bajkoviti dvorac. Zapravo su za jedan boutique hotel izjavili da im je izraz “bajkovito” pomalo neugodan i pretjeran.
Umjesto klasičnog pristupa, željeli su stvoriti “izražaj u arhitekturi”, a susjedne građevine — škotski barunski toranj i kameni zvonik — pomogle su im oblikovati ideju o impozantnoj, barunskoj rezidenciji s gotičkim utjecajima.
Interijer je prepun zadivljujućih detalja: od raskošnih kamina i dekorativne štukature do antiknog namještaja i umjetničkih djela. Svaka prostorija odiše elegancijom i romantikom, a mnoge nude očaravajući pogled na okolno imanje.
U ovom prostoru nalaze se i brojna prava blaga, uključujući četverodijelno vitražno umjetničko djelo iz 1860-ih koje je izvorno bilo naručeno za Dom lordova. Gostima je na raspolaganju nekoliko raskošnih soba, poput The Queens Chamber, The Tower Room i The Observatory — potonje s stropom oslikanim zlatnim zvijezdama iznad kružne, djelomično uvučene kade.
Nema zajedničkih prostora, osim formalne blagovaonice, no gosti mogu uživati u istraživanju impresivnog okoliša dvorca. Thorngrove Manor Hotel već više od 20 godina nalazi se na listi najluksuznijih hotela na svijetu i lako je razumjeti zašto.
HILL COUNTRY CASTLE, TEKSAS, SAD. Smatramo da suvremeni dvorci mogu biti jednako privlačni kao i oni povijesni — a ovo je dobar primjer. Smješten u Marble Fallsu u Teksasu, ova nekretnina nudi sve što je potrebno za iznimno luksuzan stil života.
Objekt, dostupan za najam putem platforme Airbnb, poznat je kao Tournament Ranch i uključuje moderni dvorac, manju kuću (nazvanu La Casita), potok pogodan za kupanje, jezerce, hidromasažnu kadu i bazen. Dizajniran je za boravak do 16 gostiju odjednom, a raspolaže s osam spavaćih soba i šest kupaonica.
Naravno, tu je i niz zajedničkih prostora za opuštanje i druženje, uključujući dnevni boravak, kuhinju s prostorom za objedovanje te iznimno zabavnu igraonicu s vintage arkadnim aparatima i stolom za biljar.
Nažalost, nije poznato kada je točno dvorac izgrađen, no zna se da je prije nekoliko godina prošao opsežnu renovaciju. Danas je moderan, svijetao i ispunjen upečatljivim, dizajnerskim namještajem koji ga u potpunosti uklapa u suvremeni stil. Ipak, prostor zadržava i puno karaktera zahvaljujući dekorativnim stropnim detaljima, zanimljivim kaminima smještenima u kutovima te sjajnim drvenim podovima.
DOLLARBEG CASTLE, ŠKOTSKA. Škotska je poznata po impresivnoj arhitekturi i drevnim utvrdama, a Dollarbeg Castle samo je jedan od primjera. Smješten u Clackmannanshireu, dvorac je projektirao lokalni arhitekt Ebenezer Simpson, a dovršen je 1889. godine. Izgrađen je za tadašnjeg vlasnika, majora Williama Henryja Dobieja J.P., i njegovu suprugu Mamie Evu Louise Wilson. Simpson je bio pod snažnim utjecajem barunskog stila dvorca Balmoral, što je jasno vidljivo u samom dizajnu zdanja.
Tijekom Drugog svjetskog rata, Škotska je bila baza RAF 13. skupine, a 1941. godine osnovana je 72. eskadrila RAF-a koja je bila smještena u dvorcu Dollarbeg. RAF je postavio i radio-toranj za upravljanje svim radarskim postajama, od rijeke Tees na sjeveru Engleske pa sve do Firth of Forth u Škotskoj.
Nakon godina propadanja, dvorac je obnovljen 2007. godine, a danas služi kao impresivan smještaj dostupan na Airbnbu.
Tijekom obnove dvorca nastao je ovaj luksuzni apartman. Sadrži tri tematske spavaće sobe te prostoriju za kino. Tower Apartment opremljen je najfinijim antiknim namještajem, bogatim tkaninama i elegantnim tapetama. Uz to, gostima se iz svakog prozora pruža izvanredan pogled na okolinu.
Tu je i soba u tornju koja omogućuje izlaz na privatnu krovnu terasu. S nje se pružaju panoramski pogledi na okolni krajolik i brda Ochil Hills. Uz ovakvu prirodu i pogled, lako je razumjeti zašto bi gosti teško poželjeli napustiti Dollarbeg Castle.
THE CASTLE, MISSISSAUGA, ONTARIO, KANADA. Ova nekretnina smještena je na pola hektara zemljišta u Lorne Parku, idiličnoj četvrti u Mississaugi u Ontariju. Svojim impozantnim eksterijerom, koji uključuje visoki toranj, zidine i druge bajkovite detalje, ova kuća izgleda kao iz pravih bajki — poput doma iz snova.
Ova impresivna kanadska kuća ima jednako izvanjsku tako i unutarnju raskoš. Izgrađena 1976. godine, prostire se na 2.620 kvadratnih stopa i nudi prostrane dnevne prostore, uređene visokokvalitetnim materijalima i dizajnerskim namještajem.
Tu je ulazni hodnik, nekoliko formalnih dnevnih boravaka, blagovaonica, pet spavaćih soba, šest kupaonica te dva kućna ureda.
Prostrano potkrovlje savršeno bi se moglo pretvoriti u luksuznu glavnu spavaću sobu, dok je potpuno uređeni podrum trenutno uređen kao vrhunski “man cave” s elegantnom igraonicom.
Ipak, najposebniji prostor u kući zasigurno je ova iznimna spavaća soba. Dovoljno je pogledati strop nalik katedrali i vitražni prozor. Kroz cijeli dom protežu se i brojni drugi dojmljivi detalji — od kasetiranih stropova i kamenih podova do velikih kamina i ručno oslikanih murala.
Među ostalim sadržajima ističu se bazen, ribnjak s koi šaranima, hidromasažna kada te kuhinja po mjeri. Nekretnina je u siječnju 2023. bila na tržištu za 4,2 milijuna dolara, a prodana je za nešto manje od 2,6 milijuna dolara putem agencije The Papousek Team.
HIGHLANDS CASTLE, NEW YORK, SAD.
Možda ne biste očekivali pronaći bajkoviti dvorac u SAD-u, no Highlands Castle dokazuje da takva mjesta ipak postoje.
Smješten u okrugu Warren u saveznoj državi New York, ovaj impresivni objekt pruža spektakularan pogled na jezero Lake George i okolne planine Adirondack — a to je tek početak njegove čarolije!
HIGHLANDS CASTLE, NEW YORK, SAD. Naravno, ovaj impresivni američki dvorac krase raskošni detalji, kako izvana tako i iznutra — od vrata s vitražima, impozantnog stepeništa i visećih tapiserija do kosih stropova s vidljivim gredama te oklopa koji stoji na straži.
Unutrašnjost uključuje dramatično predvorje, Veliku dvoranu, glazbenu sobu, knjižnicu, kuhinju, blagovaonicu, obiteljsku sobu, garderobu i još mnogo toga.
Iako djeluje kao da je izgrađen prije nekoliko stoljeća, ovaj povijesni dom zapravo je relativno nov — sagrađen je tek 1980-ih. Osmislio ga je prvotni vlasnik John A. Lavender II, koji je želio stvoriti savršen dom za svoju obitelj. S 23 godine prošao je kroz razvod i počeo unajmljivati sobu u zajedničkoj kući s još pet muškaraca. No, kao otac trogodišnjeg sina, znao je da ta situacija može biti samo privremena. Obećao je svom sinu da će mu jednog dana izgraditi dvorac. Gotovo pet godina kasnije, 1983. godine, John je kupio zemljište u Bolton Landingu i započeo izgradnju svog sna.
Godine 1986. John je upoznao svoju buduću suprugu Yvonne, koja mu je pomogla pretvoriti “gomilu kamenja u dom”. Kada je njegov sin bio tinejdžer, i on se uključio u izgradnju. Zajedno su postavili više od 1.000 tona lokalnog granita — proces koji je trajao desetljećima. Zapravo, gradnja ovog doma trajala je čak 42 godine. Danas se na imanju nalaze tri dvorca za odmor, a lokacija služi i kao mjesto za vjenčanja. Ako želite doživjeti osjećaj života kao princ ili princeza, dvorac je dostupan za najam putem Airbnba.
THORNBURY CASTLE, GLOUCESTERSHIRE, UJEDINJENO KRALJEVSTVO.
Thornbury Castle predstavlja pravi primjer klasičnog engleskog dvorca. Upravo je ovdje 1535. godine boravio zloglasni kralj Henry VIII sa svojom drugom suprugom Anne Boleyn na medenom mjesecu. Nesretni par proveo je 10 dana u ovom dvorcu tijekom svog kasnog medenog mjeseca, a nije teško razumjeti što ih je privuklo ovom mjestu.
Tudorski dvorac nalazi se u području Bristola u Gloucestershireu i potječe iz 1520-ih godina. Izgradio ga je Edward Stafford, za kojeg službena stranica dvorca navodi da je bio “jedini čovjek koji je u to vrijeme mogao parirati bogatstvu i statusu kralja Henryja VIII”. Kralj je to pokazivanje moći i bogatstva doživio kao izravnu uvredu, pa je Edward Stafford ubrzo proglašen krivim za izdaju. Henry VIII je preuzeo dvorac, koji je potom postao njegovo omiljeno utočište, ali i mjesto boravka za njegove buduće supruge.
Kraljevski dom kasnije je prešao u vlasništvo djece kralja Henryja VIII — Edwarda VI i kraljice Mary Tudor. Danas je to raskošan hotel i mjesto za vjenčanja. Naravno, na raspolaganju su brojne veličanstvene prostorije u kojima gosti mogu opušteno uživati u raskoši 16. stoljeća.
Svaka soba je prekrasno uređena, a neke uključuju ukrašene stropove, kamine od kamena, krevete s baldahinom i dramatične lustere. U ponudi su i velika plesna dvorana te jedinstvena blagovaonica smještena u nekadašnjem zatvoru.
Što se tiče soba, gosti mogu odabrati boravak u Henry VII Suiteu, Jane Seymour Suiteu ili ovoj očaravajućoj sobi — Catherine of Aragon Tower Suite (između ostalih). Ova se soba nalazi na vrhu spiralnog stubišta s čak 77 stepenica i krasi je pozlata od 24 karata te najveći krevet s baldahinom u bilo kojem hotelu u Ujedinjenom Kraljevstvu. I teško je poželjeti nešto više od toga!
DVORAC S 34 SOBE, FRANCUSKA (FRANCHE-COMTÉ). Smješten u regiji Jura u francuskoj pokrajini Franche-Comté, ovaj nevjerojatni dvorac s 34 spavaće sobe nalazi se unutar gotovo 200 hektara velikog ograđenog parka. Osim samog dvorca s pet katova, posjed uključuje i kvadratni toranj te šest pomoćnih zgrada.
Ovaj golemi dvorac bio je oglašen za prodaju 2018. godine po cijeni od oko 33 milijuna dolara, a ponovno se našao na tržištu u kolovozu 2024. godine putem agencije Prestige Property, za neobjavljeni iznos. No, bez obzira na to, jasno je da je riječ o iznimno vrijednoj nekretnini.
Kao stvoren za monarha, ovaj dvorac ima veličanstveni ulazni hodnik s gotičkim stubištem, Napoleonski salon, sobu za biljar, knjižnicu te ljetnu blagovaonicu koja se otvara prema dvorišnom vrtu. Naravno, to je tek djelić onoga što ovaj iznimni posjed nudi!
Nije samo unutrašnjost bogata sadržajima — vanjski dio također oduzima dah. Ondje se nalazi veliki konjički centar s 40 štala, zatvorena škola jahanja i prostorija za opremu, kao i kuća za vrtlara te kovačnica iz 19. stoljeća koja je i dalje u funkciji.
Tu je i stara pekara s originalnim pećima, bazen, ograđeni povrtnjak, brojni kanali, dva jezera te čak i rijeka nalik onima u Engleskoj. Zaista raskošno imanje!
CASTEL VALER, TRENTINO, ITALIJA.
Ovaj bajkoviti europski dvorac jednako je spektakularan kao i krajolik koji ga okružuje. Smješten u srcu Talijanskih Alpa, u podnožju moćnih Brenta Dolomita, Castel Valer izgrađen je na temeljima rimskog dvorca i potječe iz razdoblja između 12. i 17. stoljeća.
Imanje je bilo u vlasništvu plemićke obitelji Spaur od 1368. godine, sve dok ga nisu odlučili prodati 2016. godine. Tada je ovaj prekrasni dvorac ponuđen na aukciji, a procijenjena vrijednost iznosila je oko 40 milijuna dolara.
Prostran koliko i očaravajući, dvorac ima čak 80 soba. Obitelj grofa Spaur zu Flavon und Valer provela je posljednjih 20 godina obnavljajući ovaj posjed, koji je danas u besprijekornom stanju. Svaka je prostorija pomno uređena te sadrži romaničke, barokne i gotičke arhitektonske elemente.
Od raskošnih tkanina i antiknog namještaja do rustikalnih stropnih greda, visokih kamenih kamina, podova s drvenim intarzijama te fresaka iz 16. stoljeća koje je oslikao Marcello Fogolino — svaka prostorija prepuna je prekrasnih i jedinstvenih detalja.
Ovaj blagovaonski prostor djeluje ugodno i elegantno, s bogatim drvenim dekorom i vrlo dekorativnim vratima.
Osim toga, ova nekretnina ima gotovo bezbroj prednosti. Okružuje je oko 18,5 hektara zemljišta, a unutrašnjost uključuje 15 spavaćih soba, 14 kupaonica, osmokutni granitni toranj, Vitešku dvoranu, pet kuhinja te čak dvije kapele.
Ova kapela posebno je impresivna, s bogatim i dobro očuvanim freskama koje su izradili poznati umjetnici tog vremena. Tko ne bi poželio učiniti ovaj bajkoviti dvorac svojim domom?
LOIRE CHÂTEAU, CENTRE-VAL DE LOIRE, FRANCUSKA.
Smješten u departmanu Cher, u regiji Centre-Val de Loire u Francuskoj, ovaj nevjerojatni dom prava je ostvarena bajka. Riječ je o neogotičkom i renesansnom dvorcu iz 19. stoljeća, okruženom šumama i jezercima koja su stoljećima služila kao kraljevski lovni tereni francuskih kraljeva.
Dom je inspiriran dvorcima iz kasnog 15. i ranog 17. stoljeća, a projektirao ga je francuski arhitekt, kolekcionar i povjesničar umjetnosti Hippolyte Alexandre Gabriel Walter Destailleur. Ne iznenađuje što je gradnja trajala godinama — točnije šest godina — a 1995. godine objekt je proglašen francuskim povijesnim spomenikom. Prije desetak godina dvorac je prošao obnovu na razini muzeja i danas je profinjeni, gotovo savršeni bajkoviti dom.
Ovo imanje sastoji se od više zgrada — Le Grand Château, Le Petit Château i nekoliko pomoćnih objekata — smještenih na zemljištu površine 126 hektara. Tu su i formalni vrtovi, jezero s privatnim otokom te čak i park za jelene.
Glavna građevina, Le Grand Château, ima pet katova. U njemu se nalaze raskošne prostorije za prijem, uključujući veliki ulazni hodnik, salon, blagovaonicu u banket-stilu i oranžeriju. Tu je i prekrasna kuhinja s ukrašenim kamenim kaminom te ukupno 21 spavaća soba.
Što se tiče značajki, dom se može pohvaliti raznim detaljima — od šahovskih podova do zidova od vapnenca, ručno rezbarenih drvenih obloga, oslikanih fresaka te visokih stropova ukrašenih dekorativnim štukaturama i kristalnim lusterima. Osim uobičajenih prostorija, tu su i glazbeni salon s koncertnim klavirom, soba za biljar s antiknim stolovima presvučenim plavim sukno, posebna soba za šah te čak i privatna kapela. Glavna spavaća soba uređena je pozlaćenim tapetama, dok se u podrumu nalaze vinski podrum i teretana. Nije ni čudo što je ovaj iznimni dom bio na tržištu u kolovozu 2024. godine putem Davida Merciera iz Christie’s International Real Estate, za neobjavljeni iznos.
