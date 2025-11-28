Obavijesti

MODNI SPEKTAKL

FOTO Elegancija i humanost na pisti: Pogledajte top kreacije s Dubrovnik Fashion Balla 2025.

Dubrovnik Fashion Ball 2025. je još jednom potvrdio da vrhunska moda i humanitarni angažman mogu činiti savršenu cjelinu. Prihod od licitacije i donacija ide Udruzi Dva skalina, zaslužnoj za podršku djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom iz Dubrovnika
Održana je humanitarna modna večer 5. Dubrovnik fashion ball
U hotelu Rixos u Dubrovniku je Fashion Ball 2025. modna revija okupila 11 hrvatskih dizajnera i modnih kuća koji su zajedno donirali haljine za licitaciju. | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
