FOTO Europski hoteli koji će vas impresionirati na prvi pogled

Europa je puna fantastičnih hotela, ali neki se jednostavno izdvajaju, ne samo luksuzom, već i vizualnim dojmom koji ostaje u pamćenju. Prema Forbesu, ovi europski hoteli su neki od najboljih na svijetu
1. Hotel Le Bristol, Pariz, Francuska.
Le Bristol je simbol pariškog luksuza i elegancije.
Smješten u ulici Faubourg Saint-Honoré, poznatoj po dizajnerskim buticima, hotel nudi sofisticiran interijer, vrhunsku uslugu i restorane s Michelinovim zvjezdicama.
Svaka soba je prostrana i elegantna, a gosti mogu uživati u privatnim vrtovima i krovnoj terasi s pogledom na Pariz.
2. Claridge’s, London, Engleska.
Ovaj legendarni hotel u centru Mayfaira jedna je od najvećih ikona britanskog luksuza.
Claridge’s miješa grandiozni historijski glamur s sofisticiranim art deco interijerom, gdje svaka soba i suite odišu elegancijom i detaljima visokog stila.
Kroz povijest bio je omiljeno mjesto članova kraljskih obitelji, diplomata i slavnih osoba, a unutrašnjost s klasičnim mramornim podovima, kristalnim lusterima i profinjenim furniturama odiše vječnom elegancijom.
3. The Four Seasons Astir Palace, Grčka
Ovaj luksuzni resort na atenskoj rivijeri donosi spoj moderne elegancije i mediteranskog šarma.
Svaka soba i suite uređeni su u svjetlim tonovima, s velikim prozorima i pogledom na Egejsko more.
Uz privatne plaže, nekoliko restorana i lounge barova, te prostrane terase, hotel nudi idealan balans opuštanja uz luksuz i sofisticiran dizajn.
4. The Gleneagles, Škotska.
Smješten na prostranom seoskom imanju u središtu škotskog kraja, The Gleneagles kombinira tradicionalnu škotsku eleganciju s modernim luksuzom.
Interijeri su topli i udobni, s dizajnerskim detaljima koji odišu osjećajem doma uz vrhunsku uslugu.
Hotel je posebno popularan među ljubiteljima golfa, no ovdje su i brojni restorani, barovi i spa‑centar koji pružaju potpuni doživljaj bijega iz svakodnevice.
5. The Four Seasons Hotel Madrid, Madrid, Španjolska
Ovaj hotel otvoren 2020. godine kombinira spoj povijesnog i modernog dizajna u jednoj od najatraktivnijih zgrada u Madridu.
Sa svojih 200 elegantnih soba i apartmana, Four Seasons Madrid nudi prostrane interijere koji su istovremeno udobni i sofisticirani.
Panoramski rooftop bar pruža spektakularne poglede na grad, a raskošni spa‑centar s velikim staklenim bazenom postaje mjesto opuštanja nakon dana istraživanja španjolske prijestolnice
