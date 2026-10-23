FOTO Evo koje su najbolje sobne biljke za kupaonicu: Vole vlagu i stvaraju oazu opuštanja

Sobne biljke mogu potpuno promijeniti izgled kupaonice i pretvoriti je u ugodan prostor za opuštanje. Neke vrste posebno vole vlagu koja nastaje tijekom tuširanja, dok druge uspijevaju i uz manje svjetlosti
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U nastavku pogledajte 20 biljaka koje će vašoj kupaonici dati izgled prave spa oaze.
| Foto: 123RF
U nastavku pogledajte 20 biljaka koje će vašoj kupaonici dati izgled prave spa oaze. |
Foto: 123RF
U nastavku pogledajte 20 biljaka koje će vašoj kupaonici dati izgled prave spa oaze.
| Foto: 123RF
1. ZLATNI PUZAVAC (POTOS).
Jedna od najjednostavnijih sobnih biljaka za uzgoj. Ima sjajne listove i duge, viseće stabljike koje lijepo izgledaju na policama ili u visećim posudama. Podnosi slabije osvjetljenje, ali brže raste na umjerenom svjetlu. Zalijevajte ga kada se gornji sloj zemlje osuši.
| Foto: Wikipedia
2. SVEKRVIN JEZIK (SANSEVIJERIJA).
Ova izdržljiva biljka prepoznatljiva je po čvrstim, uspravnim listovima. Ne zahtijeva mnogo njege i može podnijeti slabije osvjetljenje. Važno je ne pretjerivati sa zalijevanjem jer joj odgovara suša zemlja.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
3. AGLAONEMA.
Aglaonema privlači pozornost dekorativnim listovima koji mogu imati srebrne, ružičaste i bijele šare. Dobro podnosi slabije svjetlo, a zemlju je potrebno pustiti da se osuši između zalijevanja.
| Foto: Dreamstime
4. PILEA.
Prepoznatljiva je po okruglim listovima koji podsjećaju na male novčiće. U listovima zadržava vodu pa joj nije potrebno često zalijevanje. Najbolje uspijeva na svijetlom mjestu bez izravne sunčeve svjetlosti.
| Foto: 123RF
5. KALATEJA.
Ova biljka ističe se zanimljivim uzorcima na listovima i tamnocrvenom donjom stranom. Posebno je dekorativna sorta poznata kao Rattlesnake. Odgovara joj svijetlo mjesto bez izravnog sunca, a zemlja bi trebala biti blago vlažna.
| Foto: 123RF
6. TILANDSIJA (ZRAČNA BILJKA).
Tilandsije su zanimljive jer ne zahtijevaju klasičan uzgoj u zemlji. Mogu se postaviti u viseće ukrase ili na komade kore drveta. Pojedine vrste potrebno je povremeno namakati u vodi, a prije vraćanja na mjesto treba ih dobro osušiti.
| Foto: 123RF
7. PAPAGAJ-PAPRIČICA (ASPLENIJ).
Ova vrsta paprati, poznata i kao Hurricane Fern, ima zanimljivo uvijene listove koji stvaraju neobičan oblik. Odgovara joj umjereno do jako neizravno svjetlo i ravnomjerno vlažna zemlja.
| Foto: 123RF
8. ZAMIOKULKAS (ZZ BILJKA).
Zamiokulkas ima sjajne tamnozelene listove i uspravan rast. Može podnijeti slabije osvjetljenje, ali preferira umjerenu svjetlost. Između zalijevanja zemlja bi se trebala potpuno osušiti, što obično traje dva do tri tjedna.
| Foto: 123RF
9. ALOE VERA.
Ova popularna sukulentna biljka ima debele, mesnate listove koji sadržavaju gelastu tvar. Pogodna je za početnike jer ne zahtijeva mnogo njege. Potrebno joj je mnogo neizravne svjetlosti, a zalijeva se tek kada je zemlja uglavnom suha.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
10. SRETNI BAMBUS.
Sretni bambus često se uzgaja u vodi, što ga čini zanimljivim ukrasom za kupaonicu. Odgovara mu umjerena svjetlost, ali podnosi i slabije osvjetljenje. Ako raste u vodi, korijenje treba biti potopljeno, a vodu je preporučljivo redovito mijenjati.
| Foto: 123RF
11. ZELENI LJILJAN (KLOROFITUM).
Biljka s dugim, povijenim listovima poznata je po malim izdancima iz kojih se mogu uzgojiti nove biljke. Najbolje uspijeva uz mnogo neizravne svjetlosti, a zalijeva se kada se zemlja lagano osuši.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
12. ASPIDISTRA.
Aspidistra je iznimno otporna sobna biljka s dugim tamnozelenim listovima. Dobro podnosi nepovoljne uvjete i slabije osvjetljenje. Odgovara joj umjerena količina vode, odnosno zalijevanje kada zemlja postane blago suha.
| Foto: 123RF
13. FILODENDRON SRCASTIH LISTOVA.
Ova biljka ima dekorativne listove u obliku srca i duge stabljike koje lijepo padaju preko rubova polica. Može podnijeti slabije osvjetljenje, a zalijevanje je potrebno kada se zemlja lagano osuši.
| Foto: 123RF
14. SOBNA PALMA (KAMEDOREJA).
Ako želite kupaonici dati tropski izgled, sobna palma odličan je izbor. Ova vrsta nije pretjerano zahtjevna i podnosi slabije osvjetljenje. Zemlju je potrebno održavati blago vlažnom.
| Foto: 123RF
15. NISKA BISERA.
Ova neobična biljka ima sitne okrugle listove nalik nanizanim perlama. Posebno lijepo izgleda u visećim posudama ili na visokim policama. Potrebno joj je mnogo neizravne svjetlosti, a zalijeva se tek kada se zemlja gotovo osuši.
| Foto: 123RF
16. FILODENDRON BRASIL.
Ova sorta filodendrona ima srcolike tamnozelene listove sa svjetlijim, žutozelenim dijelovima. Najbolje uspijeva na svijetlom mjestu bez izravnog sunca, ali može se prilagoditi i slabijem osvjetljenju. Zalijeva se nakon što se gornji sloj zemlje osuši.
| Foto: 123RF
17. HAVORTIJA.
Mala sukulentna biljka s uspravnim zelenim listovima i prepoznatljivim bijelim prugama. Zbog svojih skromnih dimenzija pogodna je za prozorske klupčice. Voli mnogo svjetlosti i rijetko zalijevanje.
| Foto: 123RF
18. FILODENDRON BIRKIN.
Ova dekorativna biljka prepoznatljiva je po tamnozelenim listovima s tankim bijelim prugama. Odgovara joj mnogo neizravne svjetlosti, a vodu treba dodati kada se gornji sloj zemlje osuši.
| Foto: 123RF
19. KAKTUS RIBLJA KOST.
Neobičan kaktus ima plosnate, nazubljene stabljike koje podsjećaju na riblju kost. Potrebno mu je svijetlo mjesto bez izravnog sunca. Zalijevajte ga kada se zemlja djelomično osuši, a starije biljke mogu razviti i cvjetove.
| Foto: 123RF
20. PAKIRA (STABLO NOVCA).
Pakira ima sjajne zelene listove i uspravan rast. Brzo raste na svijetlom mjestu bez izravnog sunca, ali može podnijeti i umjereno osvjetljenje. Preporučljivo ju je povremeno okrenuti kako bi rasla ravnomjerno te pustiti da se zemlja osuši između zalijevanja.
| Foto: 123RF