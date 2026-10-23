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ZELENA OAZA

FOTO Evo koje su najbolje sobne biljke za kupaonicu: Vole vlagu i stvaraju oazu opuštanja

Sobne biljke mogu potpuno promijeniti izgled kupaonice i pretvoriti je u ugodan prostor za opuštanje. Neke vrste posebno vole vlagu koja nastaje tijekom tuširanja, dok druge uspijevaju i uz manje svjetlosti
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FOTO Evo koje su najbolje sobne biljke za kupaonicu: Vole vlagu i stvaraju oazu opuštanja
U nastavku pogledajte 20 biljaka koje će vašoj kupaonici dati izgled prave spa oaze. | Foto: 123RF
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U nastavku pogledajte 20 biljaka koje će vašoj kupaonici dati izgled prave spa oaze. | Foto: 123RF
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