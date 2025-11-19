Obavijesti

OD 26.11. DO 31.12.

FOTO Evo što će se jesti na 'Fooling Around' kod Esplanade

Od neodoljivih kobasica do viralnih slastica - velika ponuda hrane i pića naći će se i na adventskim kućicama kod Esplanade. Izgledom su za prste polizati, a na vama je da ih degustirate
Oleander terasa hotela Esplanade ponovno se pretvorit će se u čarobni Blagdanski Orient Express, mjesto prepuno nezaboravnih iskustava. Svaki dan posjetitelji mogu uživati u novim gastro avanturama, ritmovima i ukusima. Devet vagona vodi na opušteno i zabavno putovanje kroz gastronomiju, pri čemu svaki vagon nudi po jedan restoran i jedan bar. Ovogodišnji koncept Fooling arounda nudi ležernu, ali promišljenu kuhinju, u kojoj se posebna pažnja posvećuje vrhunskim namirnicama i kreativnim kombinacijama okusa. | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
