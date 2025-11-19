FOTO Evo što će se jesti na 'Fooling Around' kod Esplanade

Od neodoljivih kobasica do viralnih slastica - velika ponuda hrane i pića naći će se i na adventskim kućicama kod Esplanade. Izgledom su za prste polizati, a na vama je da ih degustirate
Oleander terasa hotela Esplanade ponovno se pretvorit će se u čarobni Blagdanski Orient Express, mjesto prepuno nezaboravnih iskustava. Svaki dan posjetitelji mogu uživati u novim gastro avanturama, ritmovima i ukusima. Devet vagona vodi na opušteno i zabavno putovanje kroz gastronomiju, pri čemu svaki vagon nudi po jedan restoran i jedan bar. Ovogodišnji koncept Fooling arounda nudi ležernu, ali promišljenu kuhinju, u kojoj se posebna pažnja posvećuje vrhunskim namirnicama i kreativnim kombinacijama okusa.
| Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Oleander terasa hotela Esplanade ponovno se pretvorit će se u čarobni Blagdanski Orient Express, mjesto prepuno nezaboravnih iskustava. Svaki dan posjetitelji mogu uživati u novim gastro avanturama, ritmovima i ukusima. Devet vagona vodi na opušteno i zabavno putovanje kroz gastronomiju, pri čemu svaki vagon nudi po jedan restoran i jedan bar. Ovogodišnji koncept Fooling arounda nudi ležernu, ali promišljenu kuhinju, u kojoj se posebna pažnja posvećuje vrhunskim namirnicama i kreativnim kombinacijama okusa. |
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Oleander terasa hotela Esplanade ponovno se pretvorit će se u čarobni Blagdanski Orient Express, mjesto prepuno nezaboravnih iskustava. Svaki dan posjetitelji mogu uživati u novim gastro avanturama, ritmovima i ukusima. Devet vagona vodi na opušteno i zabavno putovanje kroz gastronomiju, pri čemu svaki vagon nudi po jedan restoran i jedan bar. Ovogodišnji koncept Fooling arounda nudi ležernu, ali promišljenu kuhinju, u kojoj se posebna pažnja posvećuje vrhunskim namirnicama i kreativnim kombinacijama okusa.
| Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Kao i svake godine, tu je kućica Mate Jankovića. Instititut je pohvaljen kao mjesto gdje možete naći jako dobre kobasice, čak i bez previše dodataka — već sama kobasica je visoke kvalitete. Izbor kobasice je od debrecinke, do kranjske sa sirom, Bavarske bijele kobasice i Frankfurtere/teleće hrenovke.
| Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Jedan od noviteta je realistično voće slastičara Juraja Klepića. Voće izgleda identično pravome, a unutar voćaka očekuju vas razna punjenja
| Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
'Fooling around' odvijat će se na terasi hotela Esplanade od 26.11. do 31.12.2025. Radno vrijeme: pon-pet 12:00 – 23:00 h, sub-ned 11:00 – 23:00 h
Božić: 17:00 – 24:00 h
Štefanje: 12:00 – 24:00 h
| Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Na kućici Noel nudit će se korekti s buncekom.
| Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Esplanade kućica - kroketi s pršutom i sirom.
| Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Esplanade kućica - štapići s lososom.
| Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Esplanade kućica - mousse sa začinima.
| Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Debeli Dabar kućica nudit će trganu piletinu s umakom na finom pecivu.
| Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Soho sushi kućica predstavila je svoje domaće kuglice od kozica.
| Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Kućica BioManija nudit će burek sarmu.
| Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Na kućici Melt morate probati crumble od jabuka i šumskog voća.
| Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Čeka vas i neodoljivi izbor koktela kao što je inovativni The Štrukli Affair. U ponudi će naravno biti i nezaobilazno - kuhano vino.
| Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL
Foto Emica Elvedji/PIXSELL