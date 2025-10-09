FESTIVAL OF LIGHTS 2025. FOTO Festival svjetla u Berlinu: Je li ljepše nego u Zagrebu?

Berlin je ovih dana doslovno obasjan svjetlom. U tijeku je Festival of Lights 2025., koji se održava od 8. do 15. listopada, a svake večeri od 19 do 23 sata glavni grad Njemačke pretvara se u ogromnu galeriju na otvorenom