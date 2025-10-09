FOTO Festival svjetla u Berlinu: Je li ljepše nego u Zagrebu?

Berlin je ovih dana doslovno obasjan svjetlom. U tijeku je Festival of Lights 2025., koji se održava od 8. do 15. listopada, a svake večeri od 19 do 23 sata glavni grad Njemačke pretvara se u ogromnu galeriju na otvorenom
Pod ovogodišnjim motom „Let’s Shine Together“, festival slavi zajedništvo, kreativnost i optimizam kroz svjetlosnu umjetnost koja povezuje ljude iz cijelog svijeta.
Tijekom festivala više od 70 poznatih lokacija u gradu, među kojima su Brandenburška vrata, TV toranj, Konzerthaus Berlin, St. Marienkirche i Potsdamer Platz, postaju platna za spektakularne projekcije, 3D mapping i interaktivne instalacije.
Svaka od njih priča vlastitu priču, od vizualnih interpretacija povijesti i kulture Berlina do apstraktnih svjetlosnih igara koje pretvaraju ulice u bajkovite prizore.
Ulaz na sve javne lokacije je besplatan, a osim šetnje gradom, posjetitelji mogu uživati i u posebnom programu “Festival of Lights in Concert”, koji spaja svjetlo i glazbu u jedinstvenom iskustvu.
