FESTIVAL OF LIGHTS 2025.

FOTO Festival svjetla u Berlinu: Je li ljepše nego u Zagrebu?

Berlin je ovih dana doslovno obasjan svjetlom. U tijeku je Festival of Lights 2025., koji se održava od 8. do 15. listopada, a svake večeri od 19 do 23 sata glavni grad Njemačke pretvara se u ogromnu galeriju na otvorenom
The Brandenburg Gate is illuminated during the Festival of Lights in Berlin
Pod ovogodišnjim motom „Let’s Shine Together“, festival slavi zajedništvo, kreativnost i optimizam kroz svjetlosnu umjetnost koja povezuje ljude iz cijelog svijeta. | Foto: Fabrizio Bensch/REUTERS
