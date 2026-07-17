Modni gigant gasi trgovine diljem svijeta: Evo što će biti s poslovnicama u Hrvatskoj

Odluka je dio dugoročne strategije kojom H&M želi prilagoditi poslovanje promjenama u navikama kupaca. Sve više potrošača odjeću kupuje putem interneta, zbog čega kompanija optimizira svoju mrežu fizičkih trgovina te ulaže u digitalne kanale prodaje.

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Pokretanje videa... 00:18 Dr. Zvonimir Galić o kupovanju | Video: Tomislav Miletić/PIXSELL

Zatvaraju se trgovine, ali otvaraju i nove

Prema posljednjem poslovnom izvješću, H&M ove godine planira otvoriti oko 90 novih trgovina, ali će istodobno zatvoriti njih oko 170. To znači da će globalna mreža biti manja za približno 80 poslovnica. Najviše zatvaranja odnosi se na Aziju, Oceaniju i Afriku, dok se dio trgovina gasi i u zapadnoj Europi, nordijskim zemljama te istočnoj Europi.

Unatoč smanjenju broja trgovina, kompanija nastavlja otvarati poslovnice na odabranim tržištima za koja procjenjuje da imaju potencijal rasta, među kojima su Malta, Paragvaj i Azerbajdžan.

Hrvatska zasad nije na popisu

Za kupce u Hrvatskoj zasad nema razloga za zabrinutost. Kako navodi Jutarnji list, iz H&M-a su potvrdili da se trenutačno ne planiraju zatvaranja trgovina na hrvatskom tržištu, pa poslovanje ostaje nepromijenjeno.

To znači da će kupci i dalje moći kupovati u postojećim trgovinama, dok će istovremeno imati pristup sve razvijenijoj internetskoj ponudi i digitalnim uslugama.

Online kupnja postaje sve važnija

H&M već godinama ulaže u razvoj internetske prodaje i digitalnog iskustva kupnje. Prema podacima kompanije, internetska prodaja danas čini oko 30 posto ukupnih prihoda grupe, a očekuje se da će njezin udio nastaviti rasti. Upravo zbog toga tvrtka želi imati manji broj, ali modernijih i profitabilnijih fizičkih trgovina koje će nadopunjavati online poslovanje.

Iz H&M-a ističu da kupci žele slobodu biranja načina kupnje – bilo u trgovinama, na internetskim stranicama, digitalnim platformama ili putem društvenih mreža. Zato strategija nije potpuno napuštanje fizičkih trgovina, već prilagodba mreže novim navikama potrošača.

Dio šireg trenda u maloprodaji

H&M nije jedini veliki modni lanac koji smanjuje broj poslovnica. Posljednjih godina brojni svjetski trgovci reorganiziraju poslovanje kako bi smanjili troškove i odgovorili na rast internetske kupnje. Umjesto velikog broja manjih trgovina, sve više ulažu u veće flagship lokacije, logistiku i digitalne usluge.

Iako će H&M-ova globalna mreža biti manja nego dosad, kompanija poručuje da je cilj stvoriti učinkovitije poslovanje koje će bolje odgovarati potrebama današnjih kupaca. Za hrvatske potrošače to zasad znači da promjena neće biti – barem ne u skorije vrijeme.