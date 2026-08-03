FOTO Filipinska ljepotica oduzima dah: Njezine fotografije zaludjele su milijune

Nikki Trinidad američka je manekenka i influencerica filipinsko-latino podrijetla koja se proslavila pojavljivanjem u časopisu Maxim. Na društvenim mrežama prati je velik broj obožavatelja
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Nikki Trinidad američka je manekenka, influencerica i poduzetnica filipinsko-latino podrijetla. Poznata je po suradnjama s modnim i lifestyle brendovima, a veliku je popularnost stekla zahvaljujući društvenim mrežama i pojavljivanju u časopisu Maxim.
| Foto: Instagram/nikki_trinidad_
Nikki Trinidad američka je manekenka, influencerica i poduzetnica filipinsko-latino podrijetla. Poznata je po suradnjama s modnim i lifestyle brendovima, a veliku je popularnost stekla zahvaljujući društvenim mrežama i pojavljivanju u časopisu Maxim. |
Foto: Instagram/nikki_trinidad_
Nikki Trinidad američka je manekenka, influencerica i poduzetnica filipinsko-latino podrijetla. Poznata je po suradnjama s modnim i lifestyle brendovima, a veliku je popularnost stekla zahvaljujući društvenim mrežama i pojavljivanju u časopisu Maxim.
| Foto: Instagram/nikki_trinidad_
Širu pozornost privukla je nakon što je predstavljena kao model za listopad u kalendaru Maxim Australia za 2022. godinu. Ubrzo nakon toga dobila je i vlastiti profil u američkom izdanju Maxima, što joj je otvorilo vrata novih angažmana.
| Foto: Instagram/nikki_trinidad_
Tijekom karijere surađivala je s brojnim modnim i lifestyle brendovima. Pojavljivala se i u promotivnim kampanjama za luksuzne hotele te modne i beauty projekte.
| Foto: Instagram/nikki_trinidad_
Osim što radi kao model, završila je obrazovanje iz područja mode i pokrenula vlastitu agenciju Wavy Media. Tvrtka se bavi influencer marketingom, a u planu joj je i razvoj vlastitog modnog brenda.
| Foto: Instagram/nikki_trinidad_
Na Instagramu redovito dijeli fotografije s modnih snimanja, putovanja i svakodnevnog života. Zahvaljujući velikom broju pratitelja često surađuje s poznatim modnim i kozmetičkim brendovima.
| Foto: Instagram/nikki_trinidad_
Aktivan način života važan je dio njezina imidža pa se bavi jogom, pilatesom, trčanjem, planinarenjem i treningom snage. U svom portfelju ističe i iskustvo na modnim pistama te kao ring djevojka na sportskim događajima.
| Foto: Instagram/nikki_trinidad_
Foto Instagram/nikki_trinidad_
Foto Instagram/nikki_trinidad_
Foto Instagram/nikki_trinidad_
Foto Instagram/nikki_trinidad_
Foto Instagram/nikki_trinidad_
Foto Instagram/nikki_trinidad_
Foto Instagram/nikki_trinidad_
Foto Instagram/nikki_trinidad_
Foto Instagram/nikki_trinidad_
Foto Instagram/nikki_trinidad_
Foto Instagram/nikki_trinidad_
Foto Instagram/nikki_trinidad_
Foto Instagram/nikki_trinidad_
Foto Instagram/nikki_trinidad_
Foto Instagram/nikki_trinidad_
Foto Instagram/nikki_trinidad_
Foto Instagram/nikki_trinidad_
Foto Instagram/nikki_trinidad_
Foto Instagram/nikki_trinidad_
Foto Instagram/nikki_trinidad_
Foto Instagram/nikki_trinidad_
Foto Instagram/nikki_trinidad_
Foto Instagram/nikki_trinidad_
Foto Instagram/nikki_trinidad_
Foto Instagram/nikki_trinidad_
Foto Instagram/nikki_trinidad_
Foto Instagram/nikki_trinidad_
Foto Instagram/nikki_trinidad_
Foto Instagram/nikki_trinidad_
Foto Instagram/nikki_trinidad_
Foto Instagram/nikki_trinidad_
Foto Instagram/nikki_trinidad_
Foto Instagram/nikki_trinidad_
Foto Instagram/nikki_trinidad_
Foto Instagram/nikki_trinidad_
Foto Instagram/nikki_trinidad_
Foto Instagram/nikki_trinidad_
Foto Instagram/nikki_trinidad_
Foto Instagram/nikki_trinidad_
Foto Instagram/nikki_trinidad_
Foto Instagram/nikki_trinidad_
Foto Instagram/nikki_trinidad_
Foto Instagram/nikki_trinidad_
Foto Instagram/nikki_trinidad_
Foto Instagram/nikki_trinidad_
Foto Instagram/nikki_trinidad_
Foto Instagram/nikki_trinidad_
Foto Instagram/nikki_trinidad_
Foto Instagram/nikki_trinidad_
Foto Instagram/nikki_trinidad_
Foto Instagram/nikki_trinidad_
Foto Instagram/nikki_trinidad_
Foto Instagram/nikki_trinidad_
Foto Instagram/nikki_trinidad_
Foto Instagram/nikki_trinidad_
Foto Instagram/nikki_trinidad_