Milanovićeve natikače podijelile javnost - Nekad su ih smatrali ružnima, a sada su modni trend

Predsjednik Zoran Milanović sa suprugom Sanjom Musić Milanović prisustvovao je otvorenju trećeg Vrboska Film Festivala na Hvaru. No, umjesto filmskog programa, u središte pozornosti dospio je predsjednikov modni odabir. Odstupivši od uobičajenog formalnog stila, Milanović se odlučio za izrazito ležerno ljetno izdanje, a najviše komentara izazvala je njegova obuća – natikače koje su mnoge podsjetile na kultni Birkenstock.

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Za ljetnu večer u Vrboskoj, u kojoj se u pop-up kinu na otvorenom prikazivao niz kratkometražnih filmova, predsjednik je odabrao crnu polo majicu, smeđe cargo kratke hlače i smeđe natikače. Fotografije opuštenog stajlinga brzo su se proširile, potaknuvši raspravu o granicama formalnosti i prigodnosti odijevanja za osobu na najvišoj državnoj funkciji.

Dok su jedni pozdravili njegov izbor kao primjeren ljetnim vrućinama i neformalnom karakteru festivala, drugi su smatrali da je takav izgled neprimjeren. U epicentru polemike našle su se upravo natikače, obuća koja desetljećima izaziva podijeljena mišljenja i simbolizira vječni sukob između estetike i udobnosti.

Od "ružne" obuće do modnog fenomena

Povijest brenda Birkenstock, čiji dizajn Milanovićeve natikače neodoljivo prizivaju, seže sve do 1774. godine u Njemačkoj. Tvrtka je stoljećima gradila svoj identitet na ortopedskim načelima, s naglaskom na anatomski oblikovano ležište stopala koje pruža iznimnu potporu i promiče zdravlje.

Foto: Ured predsjednika/Dario Andrišek

Upravo zbog te funkcionalnosti, dugo su smatrane isključivo "zdravom obućom", a popularnost su stekle 60-ih i 70-ih godina kao dio kontrakulturnog hipi pokreta. Ipak, desetljećima su ih modni kritičari odbacivali kao "ružne", rezervirane za, kako kaže Maggie Sause iz agencije Red Antler, "hipije, bake i turiste". Mnogi su ih nosili gotovo potajno.

​- Nosila sam Birkenstock još od fakulteta, kad su bile stopostotni simbol hipija. Nosili ste ih u tajnosti u studentskom domu uz pidžamu, kad vas nitko nije mogao vidjeti. Bilo je to kao da nosite ortopedske cipele - prisjetila se Quynh Mai, osnivačica kreativne agencije Qulture.

Srećom po Birkenstock, njihova predanost kvaliteti poklopila se s globalnim trendom odbacivanja tradicionalnih normi ljepote. Prihvaćanje "ružne" estetike postalo je način izražavanja bunta protiv mainstreama i nametnute savršenosti, a Birkenstock je postao predvodnik tog pokreta.

Suradnje s luksuzom i osvajanje Instagrama

Ključan trenutak u transformaciji brenda dogodio se kada je Birkenstock zakoračio u svijet visoke mode. Suradnje s modnim kućama poput Diora, Manola Blahnika i Ricka Owensa dale su im potpuno novi legitimitet. Te su kolekcije pokazale da se udobnost i luksuz ne isključuju, otvarajući vrata publici koja ih prije ne bi ni razmotrila.

Foto: PROMO

Njihov uspon poklopio se s rastom popularnosti Instagrama, gdje su "obični cool ljudi" postali utjecajniji od tradicionalnih slavnih osoba. Kada su stilisti, fotografi i modni urednici počeli nositi Birkenstock, poslali su poruku da je udobnost postala ultimativni znak stila. Pandemija COVID-19 samo je dodatno ubrzala taj proces, gurnuvši udobnost u prvi plan.

​- Tvrdila bih da je Birkenstock ušao u modni leksikon i prije toga, ali pandemija je potaknula ovu opsesiju udobnošću. Svi smo bili prisiljeni uzeti nekoliko godina pauze od nošenja odjeće i obuće u kojima je moda bila na prvom mjestu - analizirala je Maggie Sause.

Iako je model Arizona s dva remena i dalje najprepoznatljiviji i najprodavaniji, njegova dominacija polako slabi. Analiza prodajnih trendova pokazuje da Arizona danas dijeli pozornicu s novim favoritima. Apsolutni pobjednik posljednjih godina je model Boston, klompa koja je doživjela rast prodaje od preko 500 posto između 2020. i 2025. godine.

Nekoć nišni proizvod, Boston je postao novi klasik, simbol "tihog luksuza" i svestranosti koja se lako kombinira s trapericama, haljinama, pa čak i odijelima. Istovremeno, raste popularnost i elegantnijih modela poput France s tanjim remenčićima te minimalističkog Madrida.

Foto: Ured predsjednika/Dario Andrišek

Najveće iznenađenje je ogroman skok prodaje modela Super Birki, utilitarne klompe od poliuretana otporne na tekućinu, što potvrđuje dublji pomak prema izdržljivoj i funkcionalnoj obući. Predsjednikov ležerni odabir na Hvaru tako nije samo osobna stilska odluka, već i odraz šireg kulturnog trenutka u kojem je obuća, nekoć prezrena kao "ružna", postala globalni simbol beskompromisne udobnosti i tihog samopouzdanja.