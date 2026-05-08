FOTO Fitness influencerica ružičaste kose živi savršen život - ali ona nije ono što mislite...

Na Instagram profilu @fit_aitana pojavljuje se mlada žena ružičaste kose, savršene figure i besprijekornog lifestylea. Objave iz teretane, bikiniji i putovanja redovito privlače tisuće lajkova, a sve izgleda kao priča o još jednoj uspješnoj fitness influencerici
Aitana López, poznata kao “Fit Aitana”, zapravo je potpuno digitalno generirani lik.
Riječ je o AI influencerici koju je razvila španjolska agencija The Clueless s ciljem stvaranja “idealne” online osobe koja može raditi bez ograničenja, pauza ili ljudskih faktora.
Unatoč tome što ne postoji u stvarnom svijetu, Aitana zarađuje ozbiljan novac.
Procjene govore da mjesečno može donijeti i do oko 9.000 eura kroz sponzorirane objave, brendirane kampanje i digitalne platforme na kojima se monetizira njezin sadržaj.
Njezin uspjeh temelji se na pažljivo izgrađenoj osobnosti: prikazana je kao fitness entuzijastica, gamerica i “djevojka iz susjedstva”, što joj omogućuje da izgleda autentično i blisko publici.
Upravo ta kombinacija realističnog izgleda i savršeno kontroliranog sadržaja razlog je zašto su mnogi korisnici dugo vjerovali da se radi o pravoj osobi.
Fenomen Aitane otvara i nova pitanja o budućnosti influencer industrije. AI modeli su jeftiniji, ne traže odmor, ne ulaze u skandale i potpuno su pod kontrolom svojih kreatora.
Istovremeno, pojavljuje se i zabrinutost: granica između stvarnog i virtualnog sadržaja postaje sve nejasnija, a publika sve teže razlikuje što je autentično, a što generirano algoritmom.
