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ZGODNA INFLUENCERICA

FOTO Gabby plijeni pažnju gdje god se pojavi: Zbog izgleda i 'vrućih' fotki prate je milijuni

Gabby Epstein australska je influencerica i model koja je pažnju privukla atraktivnim izgledom i prepoznatljivim seksepilnim imidžem. Na društvenim mrežama okupila je veliku publiku
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FOTO Gabby plijeni pažnju gdje god se pojavi: Zbog izgleda i 'vrućih' fotki prate je milijuni
Gabby Epstein jedna je od poznatijih australskih influencerica i modela, a popularnost je izgradila zahvaljujući atraktivnim fotografijama na Instagramu. Njezina publika broji milijune pratitelja, što joj je omogućilo da društvene mreže pretvori u ozbiljan izvor prihoda kroz suradnje s brendovima i sponzorirani sadržaj. | Foto: Instagram/gabbyepstein
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Gabby Epstein jedna je od poznatijih australskih influencerica i modela, a popularnost je izgradila zahvaljujući atraktivnim fotografijama na Instagramu. Njezina publika broji milijune pratitelja, što joj je omogućilo da društvene mreže pretvori u ozbiljan izvor prihoda kroz suradnje s brendovima i sponzorirani sadržaj. | Foto: Instagram/gabbyepstein
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