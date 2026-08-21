FOTO Gabby plijeni pažnju gdje god se pojavi: Zbog izgleda i 'vrućih' fotki prate je milijuni

Gabby Epstein australska je influencerica i model koja je pažnju privukla atraktivnim izgledom i prepoznatljivim seksepilnim imidžem. Na društvenim mrežama okupila je veliku publiku
Gabby Epstein jedna je od poznatijih australskih influencerica i modela, a popularnost je izgradila zahvaljujući atraktivnim fotografijama na Instagramu. Njezina publika broji milijune pratitelja, što joj je omogućilo da društvene mreže pretvori u ozbiljan izvor prihoda kroz suradnje s brendovima i sponzorirani sadržaj.
| Foto: Instagram/gabbyepstein
Gabby Epstein jedna je od poznatijih australskih influencerica i modela, a popularnost je izgradila zahvaljujući atraktivnim fotografijama na Instagramu. Njezina publika broji milijune pratitelja, što joj je omogućilo da društvene mreže pretvori u ozbiljan izvor prihoda kroz suradnje s brendovima i sponzorirani sadržaj. |
Foto: Instagram/gabbyepstein
Gabby Epstein jedna je od poznatijih australskih influencerica i modela, a popularnost je izgradila zahvaljujući atraktivnim fotografijama na Instagramu. Njezina publika broji milijune pratitelja, što joj je omogućilo da društvene mreže pretvori u ozbiljan izvor prihoda kroz suradnje s brendovima i sponzorirani sadržaj.
| Foto: Instagram/gabbyepstein
U svijet modelinga ušla je još kao tinejdžerica, dok je paralelno bila uspješna natjecateljska plivačica. Kasnije je nastavila graditi karijeru u modelingu, a njezina prepoznatljivost dodatno je rasla zahvaljujući društvenim mrežama.
| Foto: Instagram/gabbyepstein
Plavokosa Australka pažnju privlači vitkom i utreniranom figurom, a fotografije u bikinijima i donjem rublju postale su zaštitni znak njezina profila. Atraktivan izgled, samopouzdanje i izazovne fotografije pomogli su joj da izgradi izrazito prepoznatljiv imidž.
| Foto: Instagram/gabbyepstein
Velika je ljubiteljica životinja i aktivno sudjeluje u njihovom spašavanju.
| Foto: Instagram/gabbyepstein
Svoj uspjeh nije zadržala samo na Instagramu, već je razvijala i vlastite poslovne projekte. Pokrenula je liniju donjeg rublja, a velik broj pratitelja omogućio joj je brojne komercijalne suradnje i druge izvore zarade.
| Foto: Instagram/gabbyepstein
Gabby je tijekom godina izgradila imidž koji se snažno oslanja na glamuroznu, ljetnu i seksepilnu estetiku. Fotografije s plaža, luksuznih putovanja i u kupaćim kostimima redovito privlače veliku pažnju, a upravo je takav sadržaj postao važan dio njezina osobnog brenda.
| Foto: Instagram/gabbyepstein
Foto Instagram/gabbyepstein
Foto Instagram/gabbyepstein
Foto Instagram/gabbyepstein
Foto Instagram/gabbyepstein
Foto Instagram/gabbyepstein
Foto Instagram/gabbyepstein
Foto Instagram/gabbyepstein
Foto Instagram/gabbyepstein
Foto Instagram/gabbyepstein
Foto Instagram/gabbyepstein
Foto Instagram/gabbyepstein
Foto Instagram/gabbyepstein
Foto Instagram/gabbyepstein
Foto Instagram/gabbyepstein
Foto Instagram/gabbyepstein
Foto Instagram/gabbyepstein
Foto Instagram/gabbyepstein
Foto Instagram/gabbyepstein
Foto Instagram/gabbyepstein
Foto Instagram/gabbyepstein
Foto Instagram/gabbyepstein
Foto Instagram/gabbyepstein
Foto Instagram/gabbyepstein
Foto Instagram/gabbyepstein
Foto Instagram/gabbyepstein
Foto Instagram/gabbyepstein
Foto Instagram/gabbyepstein
Foto Instagram/gabbyepstein
Foto Instagram/gabbyepstein
Foto Instagram/gabbyepstein
Foto Instagram/gabbyepstein
Foto Instagram/gabbyepstein
Foto Instagram/gabbyepstein
Foto Instagram/gabbyepstein
Foto Instagram/gabbyepstein
Foto Instagram/gabbyepstein
Foto Instagram/gabbyepstein
Foto Instagram/gabbyepstein
Foto Instagram/gabbyepstein
Foto Instagram/gabbyepstein
Foto Instagram/gabbyepstein
Foto Instagram/gabbyepstein
Foto Instagram/gabbyepstein
Foto Instagram/gabbyepstein
Foto Instagram/gabbyepstein
Foto Instagram/gabbyepstein
Foto Instagram/gabbyepstein
Foto Instagram/gabbyepstein
Foto Instagram/gabbyepstein
Foto Instagram/gabbyepstein
Foto Instagram/gabbyepstein
Foto Instagram/gabbyepstein
Foto Instagram/gabbyepstein
Foto Instagram/gabbyepstein