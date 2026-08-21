FOTO Gabby plijeni pažnju gdje god se pojavi: Zbog izgleda i 'vrućih' fotki prate je milijuni

Gabby Epstein jedna je od poznatijih australskih influencerica i modela, a popularnost je izgradila zahvaljujući atraktivnim fotografijama na Instagramu. Njezina publika broji milijune pratitelja, što joj je omogućilo da društvene mreže pretvori u ozbiljan izvor prihoda kroz suradnje s brendovima i sponzorirani sadržaj. | Foto: Instagram/gabbyepstein