FOTO Grad pretvoren u galeriju: Pogledajte predivne murale na kućama i zgradama u Čačku

Grad Čačak posljednjih je godina postao prava galerija na otvorenom. Zahvaljujući DUK festivalu - Danima urbane kulture - njegove ulice, kuće i zgrade krase brojni murali domaćih i svjetskih umjetnika
U središtu Srbije, u Čačku, svake godine se održava DUK - Dani urbane kulture - prvi međunarodni festival ulične umjetnosti koji je ovaj grad pretvorio u pravu galeriju na otvorenom
| Foto: DUK festival Čačak
Foto: DUK festival Čačak
| Foto: DUK festival Čačak
Od 2015. godine na njegovim fasadama, zidovima i silosima oslikano je više od stotinu murala, a svake godine sudjeluju umjetnici iz cijelog svijeta - od Japana i Švedske do Njemačke i Indonezije.
| Foto: DUK festival Čačak
DUK festival spaja street art, glazbu, skate kulturu i kreativne radionice te pokazuje kako umjetnost može promijeniti lice grada.
| Foto: DUK festival Čačak
Čačak je zahvaljujući DUK-u postao sinonim za suvremenu urbanu kulturu i mjesto gdje se granice između umjetnosti, zajednice i svakodnevice brišu.
| Foto: DUK festival Čačak
