Obavijesti

Galerija

Komentari 1
DUK festival

FOTO Grad pretvoren u galeriju: Pogledajte predivne murale na kućama i zgradama u Čačku

Grad Čačak posljednjih je godina postao prava galerija na otvorenom. Zahvaljujući DUK festivalu - Danima urbane kulture - njegove ulice, kuće i zgrade krase brojni murali domaćih i svjetskih umjetnika
FOTO Grad pretvoren u galeriju: Pogledajte predivne murale na kućama i zgradama u Čačku
U središtu Srbije, u Čačku, svake godine se održava DUK - Dani urbane kulture - prvi međunarodni festival ulične umjetnosti koji je ovaj grad pretvorio u pravu galeriju na otvorenom | Foto: DUK festival Čačak
1/104
U središtu Srbije, u Čačku, svake godine se održava DUK - Dani urbane kulture - prvi međunarodni festival ulične umjetnosti koji je ovaj grad pretvorio u pravu galeriju na otvorenom | Foto: DUK festival Čačak
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025