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SVI TRAŽE OSVJEŽENJE

FOTO Gužve na Makarskim plažama - Nema slobodnog hlada, čovjek je na čovjeku

Makarska je i tijekom toplinskog vala prepuna kupača, a na gradskoj plaži teško je pronaći slobodno mjesto. Brojni turisti i domaći osvježenje traže u moru, dok je svaki komadić hlada zauzet
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Makarska: Gužva na glavnoj plaži u Makarskoj
Makarska je i tijekom ovog toplinskog vala prepuna kupača, a na gradskoj plaži teško je pronaći slobodno mjesto za ručnik. Brojni turisti i domaći osvježenje traže u moru, dok je svaki komadić hlada zauzet. | Foto: Zvonimir Barisin
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Makarska je i tijekom ovog toplinskog vala prepuna kupača, a na gradskoj plaži teško je pronaći slobodno mjesto za ručnik. Brojni turisti i domaći osvježenje traže u moru, dok je svaki komadić hlada zauzet. | Foto: Zvonimir Barisin
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