FOTO Gužve na Makarskim plažama - Nema slobodnog hlada, čovjek je na čovjeku

Makarska je i tijekom toplinskog vala prepuna kupača, a na gradskoj plaži teško je pronaći slobodno mjesto. Brojni turisti i domaći osvježenje traže u moru, dok je svaki komadić hlada zauzet
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Makarska je i tijekom ovog toplinskog vala prepuna kupača, a na gradskoj plaži teško je pronaći slobodno mjesto za ručnik. Brojni turisti i domaći osvježenje traže u moru, dok je svaki komadić hlada zauzet.
| Foto: Zvonimir Barisin
Makarska je i tijekom ovog toplinskog vala prepuna kupača, a na gradskoj plaži teško je pronaći slobodno mjesto za ručnik. Brojni turisti i domaći osvježenje traže u moru, dok je svaki komadić hlada zauzet. |
Foto: Zvonimir Barisin
Makarska je i tijekom ovog toplinskog vala prepuna kupača, a na gradskoj plaži teško je pronaći slobodno mjesto za ručnik. Brojni turisti i domaći osvježenje traže u moru, dok je svaki komadić hlada zauzet.
| Foto: Zvonimir Barisin
Već od ranih jutarnjih sati plaža se počinje puniti, a najveće gužve stvaraju se oko podneva i u poslijepodnevnim satima. Mnogi na plažu dolaze ranije kako bi osigurali mjesto uz more.
| Foto: Zvonimir Barisin
Unatoč visokim temperaturama i velikom broju posjetitelja, atmosfera je opuštena i ljetna. Makarska i dalje potvrđuje status jedne od najpopularnijih hrvatskih destinacija tijekom vrhunca turističke sezone.
| Foto: Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin