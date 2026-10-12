FOTO Hannah je plesačica koja može sve! Radi akrobacije, diže teške utege i osvaja izgledom

Iako je danas prepoznatljiva po isklesanoj figuri pješčanog sata, njezina tajna mobilnosti i nevjerojatne kontrole tijela leži u prošlosti. Prije nego što je uopće kročila u teretanu, Hannah je punih 18 godina provela plešući. Taj povratak plesu, ali u obliku pole dancea (plesa oko šipke), postao je njezin zaštitni znak. | Foto: Instagram/hannah_elizabeth_lee