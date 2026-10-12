FOTO Hannah je plesačica koja može sve! Radi akrobacije, diže teške utege i osvaja izgledom

Hannah Elizabeth Lee uspjela je izgraditi carstvo na jedinstvenom temelju: brutalnoj, sirovoj snazi spojenoj s čistom, magnetskom ženstvenošću. Hannah nije samo 'gym djevojka' - ona je vrhunska atletičarka, plesačica i akrobatkinja
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Hannah Elizabeth Lee (26) rođena je u Americi, a njezin lifestyle je vrlo osebujan i raznolik.
| Foto: Instagram/hannah_elizabeth_lee
Hannah Elizabeth Lee (26) rođena je u Americi, a njezin lifestyle je vrlo osebujan i raznolik. |
Foto: Instagram/hannah_elizabeth_lee
Hannah Elizabeth Lee (26) rođena je u Americi, a njezin lifestyle je vrlo osebujan i raznolik.
| Foto: Instagram/hannah_elizabeth_lee
Iako je danas prepoznatljiva po isklesanoj figuri pješčanog sata, njezina tajna mobilnosti i nevjerojatne kontrole tijela leži u prošlosti. Prije nego što je uopće kročila u teretanu, Hannah je punih 18 godina provela plešući. Taj povratak plesu, ali u obliku pole dancea (plesa oko šipke), postao je njezin zaštitni znak.
| Foto: Instagram/hannah_elizabeth_lee
Videozapisi na njezinom Instagram profilu na kojima s nevjerojatnom lakoćom, odjevena u seksi fitness komade, prkosi gravitaciji na šipci, redovito skupljaju stotine tisuća pregleda. To je savršen prikaz njezine filozofije: mišići ne umanjuju ženstvenost, oni je naglašavaju.
| Foto: Instagram/hannah_elizabeth_lee
Njezin fitness režim kombinira nespojivo. S jedne strane, sposobna je napraviti savršen stoj na rukama na balans daskama ili izvoditi napredne gimnastičke elemente s partnerom. S druge strane, u teretani ne bježi od teških utega.
| Foto: Instagram/hannah_elizabeth_lee
Njezini treninzi za gluteus i zadnju ložu su legendarni – radi duboke, teške čučnjeve s izrazito širokim stavom (kako bi maksimalno pogodila mišiće stražnjice) i ne boji se znoja i napora.
| Foto: Instagram/hannah_elizabeth_lee
Iako joj sponzori šalju najbolju opremu, ona najteže čučnjeve najradije radi u potpuno ravnoj obući ili bosa, kako bi imala bolji kontakt s podom i maksimalno aktivirala gluteus.
| Foto: Instagram/hannah_elizabeth_lee
Zahvaljujući toj kombinaciji, postala je službeno lice i ambasadorica za mega-popularne brendove kao što su YoungLA, Alphalete, Ghost Lifestyle i Fit Jeans.
| Foto: Instagram/hannah_elizabeth_lee
Suprotno mitu da fitness modeli žive na riži i piletini, Hannah uopće ne važe i ne prati unos hrane (kalorija). Veliki je gurman - obožava indijsku hranu i brzu hranu iz Panda Expressa.
| Foto: Instagram/hannah_elizabeth_lee
Foto Instagram/hannah_elizabeth_lee
Foto Instagram/hannah_elizabeth_lee
Foto Instagram/hannah_elizabeth_lee
Foto Instagram/hannah_elizabeth_lee
Foto Instagram/hannah_elizabeth_lee
Foto Instagram/hannah_elizabeth_lee
Foto Instagram/hannah_elizabeth_lee
Foto Instagram/hannah_elizabeth_lee
Foto Instagram/hannah_elizabeth_lee
Foto Instagram/hannah_elizabeth_lee
Foto Instagram/hannah_elizabeth_lee
Foto Instagram/hannah_elizabeth_lee
Foto Instagram/hannah_elizabeth_lee
Foto Instagram/hannah_elizabeth_lee
Foto Instagram/hannah_elizabeth_lee
Foto Instagram/hannah_elizabeth_lee
Foto Instagram/hannah_elizabeth_lee
Foto Instagram/hannah_elizabeth_lee
Foto Instagram/hannah_elizabeth_lee
Foto Instagram/hannah_elizabeth_lee
Foto Instagram/hannah_elizabeth_lee
Foto Instagram/hannah_elizabeth_lee
Foto Instagram/hannah_elizabeth_lee
Foto Instagram/hannah_elizabeth_lee
Foto Instagram/hannah_elizabeth_lee
Foto Instagram/hannah_elizabeth_lee
Foto Instagram/hannah_elizabeth_lee
Foto Instagram/hannah_elizabeth_lee
Foto Instagram/hannah_elizabeth_lee
Foto Instagram/hannah_elizabeth_lee
Foto Instagram/hannah_elizabeth_lee
Foto Instagram/hannah_elizabeth_lee
Foto Instagram/hannah_elizabeth_lee
Foto Instagram/hannah_elizabeth_lee
Foto Instagram/hannah_elizabeth_lee
Foto Instagram/hannah_elizabeth_lee
Foto Instagram/hannah_elizabeth_lee
Foto Instagram/hannah_elizabeth_lee
Foto Instagram/hannah_elizabeth_lee
Foto Instagram/hannah_elizabeth_lee
Foto Instagram/hannah_elizabeth_lee
Foto Instagram/hannah_elizabeth_lee
Foto Instagram/hannah_elizabeth_lee
Foto Instagram/hannah_elizabeth_lee
Foto Instagram/hannah_elizabeth_lee
Foto Instagram/hannah_elizabeth_lee
Foto Instagram/hannah_elizabeth_lee
Foto Instagram/hannah_elizabeth_lee
Foto Instagram/hannah_elizabeth_lee
Foto Instagram/hannah_elizabeth_lee
Foto Instagram/hannah_elizabeth_lee
Foto Instagram/hannah_elizabeth_lee
Foto Instagram/hannah_elizabeth_lee
Foto Instagram/hannah_elizabeth_lee
Foto Instagram/hannah_elizabeth_lee
Foto Instagram/hannah_elizabeth_lee
Foto Instagram/hannah_elizabeth_lee
Foto Instagram/hannah_elizabeth_lee
Foto Instagram/hannah_elizabeth_lee
Foto Instagram/hannah_elizabeth_lee
Foto Instagram/hannah_elizabeth_lee
Foto Instagram/hannah_elizabeth_lee
Foto Instagram/hannah_elizabeth_lee
Foto Instagram/hannah_elizabeth_lee
Foto Instagram/hannah_elizabeth_lee
Foto Instagram/hannah_elizabeth_lee