FOTO Heidi otkrila tajnu dobrog izgleda: Tri su ključna faktora

Supermodel i modna ikona Heidi Klum (52) i dalje oduševljava svojim besprijekornim izgledom i prirodnim sjajem, a javnosti je otkrila koje tajne stoje iza njezine figure, zdrave rutine i uravnoteženog života
Prvo, njezin jednostavan savjet za održavanje tonusa: 'Održavajte hranu što prirodnijom i što manje prerađenom. Ti si ono što jedeš', rekla je Klum za Page Six.
| Foto: Stefanie Rex/DPA
Foto: Stefanie Rex/DPA
| Foto: Stefanie Rex/DPA
'Radije ću pojesti jabuku ili bananu za međuobrok nego neku gotovu pločicu u kojoj ne znam što uopće ima', pojasnila je i dodala: 'Podržavajte farmere, birajte cjelovitu, zdravu hranu i trudite se da bude što zdravija'.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Klumine spoznaje dolaze iz desetljeća iskustva. Njezina karijera započela je 1992. kada je osvojila njemački natječaj 'Model 52', a od tada se pojavila na naslovnicama gotovo svih velikih časopisa, prošetala u gotovo deset Victoria’s Secret revija i postala sinonim za frazu 'auf wiedersehen' kroz dugogodišnji angažman kao voditeljica emisije Project Runway.
| Foto: Instagram/Heidi Klum
Ravnoteža je također ključni element njezinog životnog stila. Klum je poznata po organizaciji najlegendarnije holivudske Halloween zabave, ali u svakodnevnom životu naglašava mir i stabilnost.
| Foto: YARA NARDI/REUTERS
'Ne pretjerujem ni s čim, ne vježbam previše. Trebate slušati svoje tijelo i ne iscrpljivati ga previše. Važno je uvijek se kretati, važno je ne sjediti stalno', rekla je.
| Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Treća (i najzabavnija) tajna njezinog sjaja: njezin zgodni suprug.
Klum nije štedjela komplimente za svog supruga od šest godina, gitarista Toma Kaulitza, 36.
| Foto: Instagram/Heidi Klum
'On je stvarno zgodan!' rekla je. 'S njim postoji osjećaj doma koji sam osjetila od samog početka. Osjećam se zbrinuto, voljeno, obožavano'.
| Foto: Instagram/Heidi Klum
Novi dokumentarni film Klum, On & Off the Catwalk by Heidi Klum, pruža pogled iza kulisa njezinih impresivnih više od 30 godina u modnoj industriji i uspješnih manekenskih karijera dvoje njezine djece: Leni, 21, i Henryja Samuela, 20. Također je majka Johana, 19, i Lou, 16.
| Foto: Instagram/Heidi Klum
Klum je bila vidljivo uključena u karijere svoje djece, pojavljujući se u Intimissimi kampanji s Leni i na digitalnoj naslovnici Elle Germany s Henryjem Samuelom.
| Foto: Mario Anzuoni
'Nevjerojatno je kako pronalaze svoj put u ovoj industriji. Iako me promatraju, ne bi mogli biti različitiji od mene. Imaju svoje mišljenje, svoju glavu na ramenima. Većinom je uvijek suprotno od onoga što ja želim', rekla je Klum.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
