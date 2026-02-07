Obavijesti

Galerija

Komentari 0
VITKO TIJELO I PRIRODAN SJAJ

FOTO Heidi otkrila tajnu dobrog izgleda: Tri su ključna faktora

Supermodel i modna ikona Heidi Klum (52) i dalje oduševljava svojim besprijekornim izgledom i prirodnim sjajem, a javnosti je otkrila koje tajne stoje iza njezine figure, zdrave rutine i uravnoteženog života
Sve?ano otvaranje 77. Filmskog festivala u Cannesu, crveni tepih
Prvo, njezin jednostavan savjet za održavanje tonusa: 'Održavajte hranu što prirodnijom i što manje prerađenom. Ti si ono što jedeš', rekla je Klum za Page Six. | Foto: Stefanie Rex/DPA
1/80
Prvo, njezin jednostavan savjet za održavanje tonusa: 'Održavajte hranu što prirodnijom i što manje prerađenom. Ti si ono što jedeš', rekla je Klum za Page Six. | Foto: Stefanie Rex/DPA
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026