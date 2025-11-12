Obavijesti

Galerija

Komentari 2
BISTE LI JU KUPILI?

FOTO 'Holivudska' vila na Čiovu ima sve da se osjećate poput zvijezde, a toliko i košta

Vila na Čiovu izgrađena 2024. godine izgleda poput onih koje možemo vidjeti na padinama Los Angelesa. Prostire se na 509 m² zemljišta, uključuje osam spavaćih soba, dva bazena i luksuzne sadržaje poput saune, vinoteke i turske kupelji, a podijeljena je u dva odvojena stana s prostranim terasama i pogledom na more
FOTO 'Holivudska' vila na Čiovu ima sve da se osjećate poput zvijezde, a toliko i košta
Vila je izgrađena 2024. godine i nalazi se na Čiovu, neposredno uz more. Ukupna stambena površina iznosi 450 m², dok neto površina iznosi 360 m². Zemljište na kojem je smještena vila prostire se na 509 m² i uključuje dva bazena različitih veličina. | Foto: adriaINgroup
1/25
Vila je izgrađena 2024. godine i nalazi se na Čiovu, neposredno uz more. Ukupna stambena površina iznosi 450 m², dok neto površina iznosi 360 m². Zemljište na kojem je smještena vila prostire se na 509 m² i uključuje dva bazena različitih veličina. | Foto: adriaINgroup
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025