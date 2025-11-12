FOTO 'Holivudska' vila na Čiovu ima sve da se osjećate poput zvijezde, a toliko i košta

Vila na Čiovu izgrađena 2024. godine izgleda poput onih koje možemo vidjeti na padinama Los Angelesa. Prostire se na 509 m² zemljišta, uključuje osam spavaćih soba, dva bazena i luksuzne sadržaje poput saune, vinoteke i turske kupelji, a podijeljena je u dva odvojena stana s prostranim terasama i pogledom na more
Vila je izgrađena 2024. godine i nalazi se na Čiovu, neposredno uz more. Ukupna stambena površina iznosi 450 m², dok neto površina iznosi 360 m². Zemljište na kojem je smještena vila prostire se na 509 m² i uključuje dva bazena različitih veličina.
| Foto: adriaINgroup
Vila je izgrađena 2024. godine i nalazi se na Čiovu, neposredno uz more. Ukupna stambena površina iznosi 450 m², dok neto površina iznosi 360 m². Zemljište na kojem je smještena vila prostire se na 509 m² i uključuje dva bazena različitih veličina. |
Foto: adriaINgroup
Vila je izgrađena 2024. godine i nalazi se na Čiovu, neposredno uz more. Ukupna stambena površina iznosi 450 m², dok neto površina iznosi 360 m². Zemljište na kojem je smještena vila prostire se na 509 m² i uključuje dva bazena različitih veličina.
| Foto: adriaINgroup
Arhitektura objekta kombinira moderne dizajnerske elemente i kvalitetne materijale. Unutrašnjost uključuje osam spavaćih soba s pripadajućim kupatilima i dva dnevna boravka s kuhinjom i blagovaonicom. Vila je opremljena podnim grijanjem i centralnom klimatizacijom, osiguravajući ugodnu klimu tijekom cijele godine.
| Foto: adriaINgroup
Objekt je podijeljen u dva odvojena stana, svaki s vlastitim bazenom, što omogućuje fleksibilnost u korištenju prostora. Glavna terasa s infinity bazenom pruža neometan pogled na more, dok prizemlje s natkrivenom terasom i jacuzzijem nudi dodatni prostor za opuštanje.
| Foto: adriaINgroup
Suterenski dio uključuje konobu s vinotekom i tursku kupelj s kristalnim elementima. Ova kombinacija pruža prostor za druženja, degustacije vina i odmor u luksuznom okruženju. Dodatne sadržaje čine sauna i različiti sustavi sigurnosti, uključujući video nadzor.
| Foto: adriaINgroup
Prvi kat vile sadrži četiri spavaće sobe s privatnim kupatilima i balkonom s pogledom na more, kao i bazen od 21 m². Drugi kat nudi dnevni boravak s kuhinjom i blagovaonicom te veliku terasu pogodnu za druženja i večernja okupljanja. Dodatna spavaća soba s privatnom saunom i kupatilom povećava ekskluzivnost prostora.
| Foto: adriaINgroup
Vila nije samo prostor za život već i mjesto koje pruža privatnost i udobnost uz samu obalu mora. Njezina arhitektura i raspored pružaju funkcionalnost i estetski doživljaj, dok lokacija omogućuje uživanje u prirodnim ljepotama i pogledu na more. Kompleksni sadržaji čine je pogodnom za različite oblike korištenja i aktivnosti.
| Foto: adriaINgroup
Foto adriaINgroup
Foto adriaINgroup
Foto adriaINgroup
Foto adriaINgroup
Foto adriaINgroup
Foto adriaINgroup
Foto adriaINgroup
Foto adriaINgroup
Foto adriaINgroup
Foto adriaINgroup
Foto adriaINgroup
Foto adriaINgroup
Foto adriaINgroup
Foto adriaINgroup
Foto adriaINgroup
Foto adriaINgroup
Foto adriaINgroup
Foto adriaINgroup