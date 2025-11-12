FOTO 'Holivudska' vila na Čiovu ima sve da se osjećate poput zvijezde, a toliko i košta

Vila nije samo prostor za život već i mjesto koje pruža privatnost i udobnost uz samu obalu mora. Njezina arhitektura i raspored pružaju funkcionalnost i estetski doživljaj, dok lokacija omogućuje uživanje u prirodnim ljepotama i pogledu na more. Kompleksni sadržaji čine je pogodnom za različite oblike korištenja i aktivnosti. | Foto: adriaINgroup