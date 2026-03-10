FOTO Hollywoodski frizer otkrio koje frizure pašu uz koji tip lica

1. ZA OKRUGLO LICE, ‘GRADUIRANI’ BOB - Jedna od frizura koju frizer Chris Appleton posebno izdvaja je ‘graduirani’ bob – idealan izbor za sve koji imaju tanku kosu ili im nedostaje volumena. Riječ je o modernoj verziji boba koji je kraći na zatiljku, a prema naprijed se postupno produljuje. Upravo ta suptilna gradacija daje kosi strukturu i dojam punoće, ali bez pretjeranog “naslaganog” efekta koji može djelovati zastarjelo. | Foto: Mario Anzuoni