Obavijesti

Galerija

Komentari 0
HIT SU U 2026.

FOTO Hollywoodski frizer otkrio koje frizure pašu uz koji tip lica

Poznati celebrity frizer Chris Appleton, kojem svoju kosu s velikim povjerenjem prepuštaju zvijezde poput Drew Barrymore, Jennifer Lopez, Kris Jenner i legendarne Martha Stewart, nedavno je na Instagramu podijelio svoja stručna predviđanja o frizurama koje će obilježiti razdoblje pred nama.
Portrait of a woman with long hair and a soft smile against a gray background indoors
U objavi koja je brzo privukla veliku pažnju, Appleton je izdvojio frizure koje, prema njegovu mišljenju, vrijedi isprobati, a prilagođene su svakom obliku lica.  | Foto: PROFIMEDIA
1/19
U objavi koja je brzo privukla veliku pažnju, Appleton je izdvojio frizure koje, prema njegovu mišljenju, vrijedi isprobati, a prilagođene su svakom obliku lica.  | Foto: PROFIMEDIA
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026