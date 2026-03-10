FOTO Hollywoodski frizer otkrio koje frizure pašu uz koji tip lica

Poznati celebrity frizer Chris Appleton, kojem svoju kosu s velikim povjerenjem prepuštaju zvijezde poput Drew Barrymore, Jennifer Lopez, Kris Jenner i legendarne Martha Stewart, nedavno je na Instagramu podijelio svoja stručna predviđanja o frizurama koje će obilježiti razdoblje pred nama.
U objavi koja je brzo privukla veliku pažnju, Appleton je izdvojio frizure koje, prema njegovu mišljenju, vrijedi isprobati, a prilagođene su svakom obliku lica.
Chris je u objavi istaknuo: 'Ako ste spremni na promjenu, ovo je vaš znak' te time jasno stavio do znanja da je stigao trenutak za zakazivanje termina u salonu.
1. ZA OKRUGLO LICE, ‘GRADUIRANI’ BOB -
Jedna od frizura koju frizer Chris Appleton posebno izdvaja je ‘graduirani’ bob – idealan izbor za sve koji imaju tanku kosu ili im nedostaje volumena.
Riječ je o modernoj verziji boba koji je kraći na zatiljku, a prema naprijed se postupno produljuje. Upravo ta suptilna gradacija daje kosi strukturu i dojam punoće, ali bez pretjeranog “naslaganog” efekta koji može djelovati zastarjelo.
Appleton ističe kako ova frizura, kada je pravilno ošišana, može učiniti da kosa izgleda znatno gušće i bujnije. Kao jedan od najboljih primjera navodi glumicu Emma Stone, koja ovu frizuru nosi besprijekorno.
2. ČETVRTASTO LICE, REZ DO KLJUČNE KOSTI - Na njegovu popisu našla se i frizura poznata kao collarbone cut – rez koji završava točno na razini ključne kosti i predstavlja savršenu sredinu između boba i duge kose.
Kako objašnjava Appleton, kod ove frizure ključna je jasna linija i minimalno slojeva. Težina se zadržava na krajevima, što kosi daje volumen i prirodan pokret.
Ovakvu frizuru često bira i lifestyle ikona Martha Stewart, a nedavno ju je isprobala i glumica Kerry Washington, čiji je izgled odmah privukao pozornost modnih krugova.
3. OVALNO LICE, SUVREMENI PIXIE - Za sve koji žele hrabru promjenu Appleton preporučuje suvremeni pixie, inspiriran stilom pjevačice i glumice Teyana Taylor.
Ova kratka frizura naglašava crte lica i daje snažan karakter cijelom izgledu. Upravo zato Appleton smatra da je trenutačno jedan od najpoželjnijih trendova među kratkim frizurama.
Dodaje i kako je kod pixie reza presudna preciznost: linija oko vrata mora biti uredna i čista, dok na vrhu treba ostaviti nešto više duljine kako bi se frizura mogla stilizirati i prilagoditi obliku lica.
4. DUGULJASTO LICE, DULJE ŠIŠKE STILIZIRANE PO SREDINI -Dobra vijest za ljubiteljice šiški – one su ponovno veliki trend. No, ako niste spremne na klasične šiške, Appleton savjetuje nešto opušteniju verziju.
Riječ je o duljim šiškama koje se razdvajaju po sredini i prirodno stapaju s ostatkom kose. Počinju otprilike u razini jagodica, a lagano se produžuju prema stranama.
Kako kaže Appleton, ključ je u težini na krajevima, jer upravo to šiškama daje prirodan pokret. Osim toga, ovakav oblik lako se uklapa u različite frizure i posebno dobro izgleda uz podignutu kosu ili punđu.
5. DIJAMANTNO LICE, SLOJEVITA KOSA S LOLUMENOM - Dijamantno lice je najuže pri čelu i bradi, a najšire na jagodicama. Frizura koju često nosi Elizabeth Hurley savršeno demonstrira kako izbalansirati ovaj oblik lica: kosa srednje duljine, blago slojevita, s volumenom oko vrha glave i laganim bočnim pramenovima.
Frizura “omekšava” jagodice i stvara harmoniju između šireg središnjeg dijela lica i užeg čela i brade. Blagi valovi ili slojevi koji se spuštaju prema licu dodatno naglašavaju jagodice, ali ih ne čine dominantnima, čime lice djeluje proporcionalno i elegantno.
6. SRCOLIKO LICE, DUGE ŠIŠKE SASTRANE - Srcoliko lice karakterizira široko čelo i uska, šiljasta brada. Bočne šiške su idealno rješenje jer mekano spuštaju liniju čela i stvaraju vizualnu ravnotežu. Šiške počinju blago sa strane i prirodno se stapaju s ostatkom kose, omekšavajući gornji dio lica i naglašavajući jagodice.
Ovaj tip šiški najbolje funkcionira uz blago slojevitu ili valovitu kosu jer pokret i volumen oko lica dodatno balansiraju proporcije. Rezultat je nježan i ženstven izgled koji smanjuje kontrast između čela i brade.
