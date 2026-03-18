FOTO Hotel u Dubrovniku ima koktel bar u stijeni nad morem!

Skriven na poluotoku Lapad u Dubrovniku, jedan luksuzni hotel krije atrakciju koja oduzima dah - koktel bar smješten u prirodnoj stijeni iznad mora. Cave Bar More jedinstveno je mjesto gdje se priroda i luksuz spajaju u spektakularan ambijent, a posjetitelji ondje mogu uživati u piću uz pogled na Jadran
Smješten uz samu plažu, hotel Boutique Hotel More s 5 zvjezdica nudi elegantan smještaj, vanjski bazen, dva restorana i jedinstveni Cave Bar. Okružen bujnom mediteranskom vegetacijom, nalazi se na poluotoku Lapad, samo 3,5 km od dubrovačke stare gradske jezgre.
Sve sobe i suitevi imaju pogled na more ili vrt te klimatizaciju. Opremljeni su TV-om ravnog ekrana s besplatnim Pay-per-view i satelitskim kanalima. Svaka smještajna jedinica ima vlastitu kupaonicu s mramornim elementima i kadom.
Restoran Tramuntana nudi lokalna dalmatinska jela pripremljena od najboljih plodova Jadranskog mora. Cave Bar More, smješten u prirodnoj špilji podijeljenoj na tri razine ispod hotela, pruža spektakularan ambijent u kojem se gosti mogu opustiti uz širok izbor pića i laganih zalogaja.
Besplatan Wi-Fi dostupan je u cijelom objektu, a gostima je na raspolaganju i besplatno parkiralište. Staza koja se proteže cijelim poluotokom i prolazi neposredno uz hotel idealna je za šetnju, opuštanje uz more i uživanje u hladu borova.
Autobusna stanica s čestim linijama prema povijesnoj jezgri Dubrovnika, koja je pod zaštitom UNESCO-a, nalazi se u neposrednoj blizini.
