FOTO I Hrvatska ima rajske resorte: Ovaj na Ugljanu bolji je čak i od onih na Maldivima

Smješten na slikovitom otoku Ugljanu, svega nekoliko minuta od prekrasnih plaža, LIOQA Resort je savršeno mjesto za odmor koji spaja luksuz, udobnost i prirodnu ljepotu Jadrana
Ovaj resort s 5 zvjezdica nudi elegantne klimatizirane jedinice s pano- pogledom na bazen i more, prostranim terasama, privatnim kupaonicama s tušem i bideom te modernim sadržajima poput TV-a ravnog ekrana, sefa, aparata za kavu i hladnjaka.
Ovaj resort s 5 zvjezdica nudi elegantne klimatizirane jedinice s pano- pogledom na bazen i more, prostranim terasama, privatnim kupaonicama s tušem i bideom te modernim sadržajima poput TV-a ravnog ekrana, sefa, aparata za kavu i hladnjaka.
Svaka soba dolazi s posteljinom i ručnicima, a WiFi je dostupan u cijelom objektu.
Svaka soba dolazi s posteljinom i ručnicima, a WiFi je dostupan u cijelom objektu.
Za ljubitelje aktivnosti, resort nudi besplatne bicikle za istraživanje Ugljana i okolice, dok se oni koji traže potpunu relaksaciju mogu opustiti uz vanjski bazen, vrt ili u zajedničkom salonu.
Tu je i recepcija otvorena 24 sata.
Poslužuje se doručak u raznim oblicima, švedski stol, kontinentalni ili à la carte te međunarodna kuhinja u resortovom restoranu, uključujući vegetarijanske, veganske i bezmliječne opcije.
Za gurmane i ljubitelje druženja na otvorenom, LIOQA Resort nudi roštilj, a u blizini se nalaze poznate plaže poput Južne Luke (2,1 km), Muline (2,2 km) i Lučica Skrača (2,5 km), idealne za sunčanje i kupanje u kristalno čistom moru.
Bilo da tražite aktivan odmor na biciklu, mirne trenutke uz bazen ili gurmanske užitke s pogledom na Jadran, LIOQA Resort nudi sve to u jednoj nezaboravnoj mediteranskoj priči.
