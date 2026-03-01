FOTO I zgodna i talentirana: Umjetnica pretvorila erotske crteže u milijunsku karijeru!

Sweetie Fox, umjetnica i model, danas živi život koji je nekada mogla samo sanjati. Ono što je počelo kao studentski hobi crtanja erotskih ilustracija, pretvorilo se u uspješnu karijeru u svijetu cosplaya, gdje svojom kreativnošću i odvažnim kostimima privlači pažnju velikog broja obožavatelja
Kao studentica, Sweetie se često suočavala s financijskim teškoćama. "Jedino što sam tada zarađivala bilo je crtanje po narudžbi, i to je jedva pokrivala kavu, a kamoli životne troškove," prisjeća se.
Kao studentica, Sweetie se često suočavala s financijskim teškoćama. "Jedino što sam tada zarađivala bilo je crtanje po narudžbi, i to je jedva pokrivala kavu, a kamoli životne troškove," prisjeća se.
No njezina strast prema umjetnosti i želja da se izrazi vodili su je prema novim idejama. U privatnosti je crtala erotske skice, a nakon što je odlučila podijeliti svoj rad s publikom, primijetila je značajan interes.
Sweetie je odrasla u kreativnom okruženju, roditelji su je od malih nogu poticali na crtanje, a ozbiljnije se posvetila umjetnosti već s 12 godina.
Tijekom tinejdžerskih godina razvila je interes za tematiku seksualnosti, što je utjecalo na stil njezinih radova. "Moji prvi radovi često su prikazivali velike, mišićave likove i teme gay bara, što je bila kombinacija koja me osobno privlačila," otkriva Sweetie.
Kako je vrijeme prolazilo, Sweetie je sve više eksperimentirala s cosplayom, hobijem u kojem se ljudi oblače i transformiraju u svoje omiljene likove iz filmova, serija i igara. Njezina umjetnička pozadina omogućila joj je da sama izrađuje kostime i kreira scene iz svojih crteža, umjesto da se oslanja na gotove odjevne kombinacije.
"Zanimanje za cosplay počelo je nakon što sam pogledala anime Berserk. Počela sam isprobavati makeup i stilove inspirirane likovima, a moji crtački talenti pomogli su mi da to sve prenesem u stvarnost. Pravu predanost cosplayu pokazala sam 2019., kada sam odlučila profesionalno ući u taj svijet," objašnjava Sweetie.
Njezini najpopularniji kostimi često prikazuju poznate akcijske i animirane likove, poput Black Widow, Tife Lockhart, D.Ve ili 2B, ali i originalnog lika Sweetie Fox, razigrane djevojke s lisčjim ušima.
Publiku privlači spoj nostalgije i kreativnog prikaza likova: "Većina mojih fanova nisu tipični geekovi, već ljudi koji su odrasli uz crtiće i filmove. Kada vide kako ih ja oživljavam kroz cosplay, ponovno se povezuju s tim uspomenama i fantazijama iz mladosti."
Danas Sweetie Fox svojim radom ne samo da zarađuje, već i inspirira druge mlade umjetnike da slijede svoje strasti i kreativno izraze svoje interese. Njena priča dokaz je kako talent, upornost i hrabrost da se ide vlastitim putem mogu potpuno promijeniti život.
