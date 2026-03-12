FOTO Ideja za izlet: 13 parkova prirode u Hrvatskoj koje morate barem jednom posjetiti

Hrvatska je poznata po iznimno očuvanoj prirodi i raznolikim krajolicima. Na relativno malom prostoru nalaze se planine, otoci, močvare, šume i jezera. Upravo zbog te raznolikosti u zemlji je zaštićeno 13 parkova prirode, područja velike biološke i krajobrazne vrijednosti koja imaju znanstvenu, obrazovnu i rekreativnu važnost
Svaki park nudi jedinstveni doživljaj prirode. Upravo zbog toga ovi parkovi privlače sve veći broj posjetitelja i imaju važnu ulogu u očuvanju prirode i razvoju turizma. U nastavku pogledajte 12 najljepših parkova prirode u Hrvatskoj.
| Foto: Zvonimir Barisin
|
Foto: Zvonimir Barisin
| Foto: Zvonimir Barisin
1. Park prirode Velebit.
Velebit je najveći park prirode u Hrvatskoj i prostire se na oko 2200 četvornih kilometara.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Planinski lanac dugačak oko 145 kilometara skriva brojne špilje, kanjone i jedinstvene biljne vrste. Smatra se jednim od najvažnijih prirodnih područja u zemlji.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Velebit je najduža planina u Hrvatskoj i proteže se paralelno uz Jadransko more. Na ovom području nalaze se brojne duboke jame i špilje, a neke od njih ubrajaju se među najdublje u svijetu. Planina je također poznata po snažnoj buri koja oblikuje krajolik i vegetaciju. Cijena ulaznice je 7 eura po osobi.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
2. Park prirode Dinara.
Dinara je najmlađi park prirode u Hrvatskoj, proglašen 2021. godine. Obuhvaća hrvatski dio planine Dinare, izvore rijeke Cetine i krška polja u Dalmatinskoj zagori.
| Foto: ILUSTRACIJA - Ivo Cagalj/PIXSELL
Područje Dinare obilježavaju prostrane planinske livade i krški reljef. Upravo takvi uvjeti stvaraju posebna staništa za mnoge biljne i životinjske vrste.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Područje je bogato endemskim biljkama i životinjama. Ulaznica je besplatna.
| Foto: Borna Jaksic/PIXSELL
3. Park prirode Biokovo.
Biokovo je planina koja se uzdiže iznad Makarske rivijere. Poznata je po atrakciji Skywalk Biokovo, staklenoj platformi s koje se pruža spektakularan pogled na more i otoke. U parku raste gotovo 1500 biljnih vrsta.
| Foto: Stipe Sržić/arhiv PP BIOKOVO
Biokovo je jedno od najupečatljivijih planinskih područja uz jadransku obalu. Strme stijene i duboke vrtače stvaraju dramatičan krajolik koji se naglo uzdiže iznad mora.
| Foto: Matko Begovic/PIXSELL
Zbog svoje blizine turističkim mjestima park je vrlo popularan među posjetiteljima. Cijena ulaznice u predsezoni iznosi oko 10 € po osobi. Glavna sezona (ljeto): oko 15 € po osobi. Djeca do 7 godin mogu ući besplatno.
| Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL (ilustracija)
4. Park prirode Medvednica.
Medvednica se nalazi neposredno iznad Zagreba i jedno je od najpopularnijih izletišta u Hrvatskoj. Poznata je po gustim šumama, brojnim planinarskim stazama i špilji Veternici. Ovdje je zabilježeno više od tisuću biljnih vrsta.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Tijekom povijesti ovo područje imalo je važnu ulogu u zaštiti grada.
| Foto: Dijxtra
Medvednica je važan prirodni prostor za rekreaciju stanovnika Zagreba. Osim planinarskih staza, u parku se nalaze brojni potoci, šumske livade i izvori pitke vode. Ulaz u park je 0 €. Plaća se samo posebne atrakcije (špilja, rudnik, Medvedgrad).
| Foto: Marin Tironi/PIXSELL, Facebook
5. Park prirode Papuk.
Papuk se nalazi u Slavoniji i poznat je po bogatoj geološkoj povijesti. Zbog svojih geoloških vrijednosti 2007. godine dobio je status UNESCO geoparka. U parku žive brojne životinjske vrste, uključujući i šišmiše.
| Foto: PP PAPUK
Papuk je jedinstven jer predstavlja planinski otok usred ravne slavonske nizine. Na njegovom području pronađeni su fosili i stijene stare više od 300 milijuna godina.
| Foto: PIXSELL, REUTERS
Park je zbog toga izuzetno važan za istraživanje geološke povijesti Europe. Za Park prirode Papuk ulaznica je vrlo niska i plaća se samo na nekim glavnim lokacijama (najčešće na izletištu Jankovac). Cijena ulaznice: oko 3 €.
| Foto: HTZ/Mario Romulić/Dražen Stojčić
6. Park prirode Učka.
Učka je planina u Istri s koje se pruža spektakularan pogled na Kvarnerski zaljev. Najviši vrh Vojak visok je 1401 metar i s njega se za vedrih dana može vidjeti čak i dio talijanskih Alpa.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL, (ilustracija)
Učka ima veliku klimatsku raznolikost jer se na relativno malom prostoru susreću mediteranska i planinska klima.
| Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL
Zbog toga na ovom području raste velik broj različitih biljnih vrsta. Park je također važan koridor za migraciju ptica. Ulazak u prirodu i planinarske staze je besplatan.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
7. Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje.
Ovaj park nalazi se na granici Hrvatske i Slovenije. Poznat je po šumama, potocima, slapovima i brojnim planinarskim stazama. Područje je također bogato tradicionalnim selima i starim seoskim gospodarstvima.
| Foto: Romeo Ibrišević/PP ŽUMBERAK
Žumberak je poznat po razvedenom reljefu i brojnim dolinama koje su oblikovali potoci i rijeke.
| Foto: Bruno Fantulin/Pixsell
Park ima velik broj planinarskih i biciklističkih staza. Ovo područje također je poznato po očuvanoj prirodi i mirnom krajoliku. Ulazak u prirodu i planinarske staze je besplatan.
| Foto: Bruno Fantulin/Pixsell
8. Park prirode Lonjsko polje.
Lonjsko polje jedno je od najvećih poplavnih područja u Europi. Park je posebno važan za ptice selice, a poznat je i po tradicionalnim drvenim kućama i velikim pašnjacima uz rijeku Savu.
| Foto: PP LONJSKO POLJE
Lonjsko polje poznato je po tradicionalnom načinu upravljanja poplavnim livadama.
| Foto: PP LONJSKO POLJE
Tijekom proljeća rijeka Sava često poplavljuje ovo područje, stvarajući posebne uvjete za život biljaka i životinja. Osnovna ulaznica - Odrasli: oko 5 €. Djeca (7–18 god.): oko 1 €. Djeca mlađa od 7: besplatno. Dodatni programi (opcionalno): Vikend program s obilaskom staza i vožnjom čamcem: oko 6–7 € po osobi. Najam kanua (do 3 h): oko 10 €. Najam bicikla (do 3 h): oko 10 €.
| Foto: Nikola Čutuk/Pixsell
9. Park prirode Kopački rit.
Kopački rit u Baranji jedno je od najvažnijih močvarnih područja u Europi.
| Foto: Dubravka Petric/PIXSELL (ILUSTRACIJA)
Park je poznat po bogatom životinjskom svijetu – posebno pticama, jelenskoj divljači i ribama. Smatra se jednim od najočuvanijih močvarnih ekosustava na kontinentu.
| Foto: Dreamstime
To je jedan od razloga zašto park ima iznimno bogat riblji fond. Ulaz u park: 3 € po osobi. U ponudi je i godišnja ulaznica: 20 €. Najpopularniji programi (ulaz uključen u cijenu).Vožnja brodom (oko 1 h): oko 13 € odrasli
Brod + turistički vlakić: oko 15 €. Vožnja malim čamcem: oko 30 € po osobi / sat.
| Foto: Dreamstime
10. Park prirode Vransko jezero.
Vransko jezero najveće je prirodno jezero u Hrvatskoj. Park je poznat po ornitološkom rezervatu jer je važno mjesto za gniježđenje i zimovanje brojnih vrsta ptica.
| Foto: Hrvoje Jelavic/Slaven Branislav Babic/PIXSELL
Vransko jezero smješteno je između mora i brda, a od Jadranskog mora dijeli ga uski pojas kopna.
| Foto: Nikola Zoko
Jezero je djelomično slatko, a djelomično pod utjecajem mora. Ova posebnost stvara zanimljive uvjete za biljni i životinjski svijet. Djeca 7–18 g.: 2,50 €. Obiteljska karta: 12,50 €. Studenti / umirovljenici / planinarska društva / HVIDRA: 3,00 €. Djeca do 7 g., članovi HGSS‑a i vodičke službe HPS‑a: besplatno. Godišnja ulaznica (odrasli): 15 €. Godišnja ulaznica (djeca 7–18 g.): 7,50 €.
| Foto: Nikola Zoko
11. Park prirode Telašćica.
Telašćica se nalazi na Dugom otoku i poznata je po dramatičnim liticama koje se uzdižu iznad mora. U parku se nalazi i slano jezero Mir, jedno od najpoznatijih prirodnih fenomena na Jadranu.
| Foto: HTZ/Ivo Pervan
Telašćica obuhvaća veliku prirodnu uvalu koja pruža sigurno sidrište za brodove.
| Foto: HTZ/Sergio Gobbo
Park je poznat po kontrastu između visokih litica s jedne strane otoka i mirne uvale s druge strane. Upravo ta raznolikost čini područje vrlo atraktivnim. Ulaznica po osobi: izvan sezone: oko 6 (11.-4.mjesec), u sezoni (6.-9.mjesec): oko 8 €. uz popust (djeca 8–18 g., studenti, umirovljenici): oko 4–6 €.
| Foto: Matija Topolovec/PIXSELL
12. Park prirode Lastovsko otočje.
Lastovsko otočje obuhvaća skupinu otoka i otočića s iznimno čistim morem i bogatim podmorskim svijetom.
| Foto: pixsell/ilsutracija
Zbog male svjetlosne zagađenosti područje je poznato i po iznimno čistom noćnom nebu.
| Foto: Zvonimir Barisin
Lastovsko otočje jedno je od najočuvanijih otočnih područja na Jadranu. More oko otoka iznimno je čisto i bogato morskim organizmima. Zbog izoliranosti područje je zadržalo prirodni izgled i tradicionalni način života. Ne postoji “klasična pješačka” ulaznica za kopno — naplata se odnosi na morski pristup putem plovila.
| Foto: Zvonimir Barisin
13. Park prirode Zagorske gore. Slikovito su brdsko područje na sjeverozapadu Hrvatske koje je nedavno proglašeno Parkom prirode zbog iznimnih prirodnih vrijednosti i biološke raznolikosti. Obuhvaćaju gorja poput Ivanščice, Strahinjščice, Maceljske i Ravne gore te Bednjanskog kraja, protežući se kroz Krapinsko‑zagorsku i Varaždinsku županiju.
| Foto: Instagram/zagorjezeleno
Ovo područje karakteriziraju guste šume, raznolika flora i fauna te geološke i geomorfološke posebnosti koje svjedoče o bogatoj prirodnoj povijesti.
| Foto: Instagram/zagorjezeleno
Park nudi brojne mogućnosti za planinarenje, promatranje prirode i aktivni turizam, a istovremeno čuva tradicionalne krajolike i lokalne vrijednosti. Proglašenjem parka postiže se dugoročna zaštita prirode uz podršku održivog razvoja i suradnje s lokalnim zajednicama.
| Foto: Instagram/zagorjezeleno