FOTO Apolon na reviji! Marko Grubnić oteo svu pažnju zlatnim oklopom. Odjenuo se u 10.000€

Marko Grubnić ponovno je privukao svu pažnju na modnoj sceni, ovoga puta na prvoj samostalnoj reviji Marine Matić, gdje se pojavio u upečatljivom 'oklopu' umjesto majice. Vrijednost outfita prema nekim procjenama kreće se između 8.000 i 10.000 eura
Na prvu samostalnu reviju Marine Matić nije se došlo samo zbog mode, nego i zbog trenutka. A jedan od onih koji je vrlo dobro znao kako ukrasti dio zaslužene pažnje bio je Marko Grubnić.
Modni stilist pojavio se u outfitu koji je izgledao kao da su se Balmain, Mad Max i haute couture sreli negdje između Pariza i Instagrama. Kožne Versacije hlače, oversized AMI Paris brušena jakna, Amiri kaubojske čizme, Ray Ban naočale i Chanel detalji sami po sebi zvuče kao ozbiljan modni račun, ali pravi showstopper bio je zlatni “oklop” - custom made korzet mladog dizajnera Bernarda Lelaka.
Komad koji izgleda kao futuristički korzet, nešto između glamura i modne ratničke estetike, bez problema bi prošao i na svjetskim pistama. Kad se okvirno zbroje svi komadi, Grubnić je na sebi nosio styling vrijedan između osam i deset tisuća eura.
A Larie revija definitivno je bila sve to. Marina Matić još je jednom pokazala zašto se njezino ime posljednjih godina sve češće spominje kao jedno od najprepoznatljivijih novih autorskih imena domaće scene. Nova kolekcija donijela je snažne siluete, voluminozne kapute, predimenzionirane sakoe i ženstvene krojeve koji ne mole pažnju, nego je uzimaju.
Neutralni tonovi, crna i metalik detalji provlačili su se pistom u estetici koja djeluje urbano, luksuzno i samouvjereno. Posebnu težinu cijela je priča dobila činjenicom da je riječ o prvoj samostalnoj reviji brenda Larie, svojevrsnom zaokruživanju deset godina rada Marine Matić.
I upravo se to osjetilo u zraku - nije to bila samo još jedna revija, nego mala proslava domaće mode, novih ideja i ljudi koji se usuđuju biti malo glasniji, hrabriji i drugačiji. A iskreno, takve priče uvijek vrijedi podržati.
