FOTO Igre s vatrom i slamom: Pogledajte fantastične prizore s 20. Slama festivala u Kozjaku

Jubilarno 20. izdanje Slama Land Art Festivala bilo je u nedjelju u Kozjaku, a ovogodišnje izdanje bilo je posvećeno temi - 'Obitelj'. U galeriji pogledajte kako je bilo, a posebno je impresivan bio završni performans
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Festival je i ove godine bio pod umjetničkim vodstvom akademskog kipara Nikole Fallera.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Festival je i ove godine bio pod umjetničkim vodstvom akademskog kipara Nikole Fallera. |
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Festival je i ove godine bio pod umjetničkim vodstvom akademskog kipara Nikole Fallera.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Posebno atraktivan bio je tradicionalni završni vatreno-plesni performans koji je održan oko zalaska sunca u suradnji s Plesnim studiom Shine i suradnicima. Spoj vatre, pokreta, slame i prirode još je jednom obilježio završnicu festivala.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Upravo je završni ritual jedan od zaštitnih znakova Slama Land Art Festivala. Nakon što umjetnici i sudionici danima stvaraju predmete i skulpture od slame, najveća zajednička skulptura po završetku festivala biva ritualno spaljena.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
U nastavku galerije pogledajte fantastične prizore s festivala:
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL