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TEMA - 'OBITELJ'

FOTO Igre s vatrom i slamom: Pogledajte fantastične prizore s 20. Slama festivala u Kozjaku

Jubilarno 20. izdanje Slama Land Art Festivala bilo je u nedjelju u Kozjaku, a ovogodišnje izdanje bilo je posvećeno temi - 'Obitelj'. U galeriji pogledajte kako je bilo, a posebno je impresivan bio završni performans
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Kozjak : Održan 20. Slama festival - Obitelj
Festival je i ove godine bio pod umjetničkim vodstvom akademskog kipara Nikole Fallera. | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
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Festival je i ove godine bio pod umjetničkim vodstvom akademskog kipara Nikole Fallera. | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Komentari 1

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