FOTO Influencerica i model: Bila sam na naslovnici Voguea, ali modeling krije tamnu stranu...

Australska manekenka i influencerica Samantha Harris već više od dva desetljeća gradi karijeru u modnoj industriji, no danas otvoreno govori kako glamur modne piste ima i svoju drugu, manje blistavu stranu
U nedavnom intervjuu za magazin Stellar, Harris je progovorila o majčinstvu, pritiscima industrije i osobnim izazovima.
| Foto: Instagram
U nedavnom intervjuu za magazin Stellar, Harris je progovorila o majčinstvu, pritiscima industrije i osobnim izazovima. |
Foto: Instagram
U nedavnom intervjuu za magazin Stellar, Harris je progovorila o majčinstvu, pritiscima industrije i osobnim izazovima.
| Foto: Instagram
Harris je u svijet mode ušla vrlo rano, već s 13 godina, kada je pobijedila na natjecanju za naslovnicu časopisa, što joj je otvorilo vrata međunarodne karijere.
S vremenom je postala jedno od najprepoznatljivijih lica australske mode.
| Foto: Instagram
Posebno se istaknula kao jedna od rijetkih autohtonih (Indigenous) manekenki koja je krasila naslovnicu australskog Voguea, čime je doprinijela većoj raznolikosti u industriji.
| Foto: Instagram
Iako danas djeluje samouvjereno i profesionalno pred kamerama, Harris priznaje da joj početci nisu bili laki. U intervjuu ističe kako je modni svijet često zahtjevan, a ponekad i surov, osobito za mlade djevojke koje tek ulaze u industriju.
| Foto: Instagram
Otkriva i da su standardi ljepote kroz godine bili ograničavajući, no situacija se postupno mijenja, dijelom i zahvaljujući modelima poput nje koji su pomicali granice i zagovarali veću inkluzivnost.
| Foto: Instagram
Danas je Harris u drugačijoj životnoj fazi. Majčinstvo opisuje kao najispunjenije, ali i najzahtjevnije razdoblje u životu. Naglašava kako stvarnost nije uvijek savršena kao na društvenim mrežama, iza kulisa postoje umor, nesigurnosti i svakodnevni izazovi.
| Foto: Instagram
Unatoč tome, upravo joj ta uloga donosi najveću sreću i novi pogled na prioritete.
| Foto: Instagram
Osim uspješne karijere, Harris je poznata i po tome što se zalaže za veću raznolikost i realniji prikaz ženskog tijela u modi. Ističe kako moda mora odražavati stvarne žene, a ne nedostižne ideale. Sada je influencerica koja jasno promiče takve stavove, a bavi se i modom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Samantha Harris
Foto Instagram/Samantha Harris
Foto Instagram/Samantha Harris
Foto Instagram/Samantha Harris
Foto Instagram/Samantha Harris
Foto Instagram/Samantha Harris
Foto Instagram/Samantha Harris
Foto Instagram/Samantha Harris
Foto Instagram/Samantha Harris
Foto Instagram/Samantha Harris
Foto Instagram/Samantha Harris
Foto Instagram/Samantha Harris
Foto Instagram/Samantha Harris
Foto Instagram/Samantha Harris
Foto Instagram/Samantha Harris
Foto Instagram/Samantha Harris
Foto Instagram/Samantha Harris
Foto Instagram/Samantha Harris
Foto Instagram/Samantha Harris
Foto Instagram/Samantha Harris
Foto Instagram/Samantha Harris
Foto Instagram/Samantha Harris
Foto Instagram/Samantha Harris
Foto Instagram/Samantha Harris
Foto Instagram/Samantha Harris
Foto Instagram/Samantha Harris
Foto Instagram/Samantha Harris
Foto Instagram/Samantha Harris
Foto Instagram/Samantha Harris
Foto Instagram/Samantha Harris
Foto Instagram/Samantha Harris
Foto Instagram/Samantha Harris
Foto Instagram/Samantha Harris
Foto Instagram/Samantha Harris