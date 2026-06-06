FOTO Influencerica i model: Bila sam na naslovnici Voguea, ali modeling krije tamnu stranu...

Osim uspješne karijere, Harris je poznata i po tome što se zalaže za veću raznolikost i realniji prikaz ženskog tijela u modi. Ističe kako moda mora odražavati stvarne žene, a ne nedostižne ideale. Sada je influencerica koja jasno promiče takve stavove, a bavi se i modom. | Foto: Instagram