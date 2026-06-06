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RIJETKA LJEPOTA

FOTO Influencerica i model: Bila sam na naslovnici Voguea, ali modeling krije tamnu stranu...

Australska manekenka i influencerica Samantha Harris već više od dva desetljeća gradi karijeru u modnoj industriji, no danas otvoreno govori kako glamur modne piste ima i svoju drugu, manje blistavu stranu
FOTO Influencerica i model: Bila sam na naslovnici Voguea, ali modeling krije tamnu stranu...
U nedavnom intervjuu za magazin Stellar, Harris je progovorila o majčinstvu, pritiscima industrije i osobnim izazovima. | Foto: Instagram
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U nedavnom intervjuu za magazin Stellar, Harris je progovorila o majčinstvu, pritiscima industrije i osobnim izazovima. | Foto: Instagram
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