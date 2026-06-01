FOTO Isklesana Dominikanka je treningom pobijedila depresiju, a danas motivira milijune

Kao tinejdžerica se preselila iz Dominikanske republike u SAD i sve je krenulo nizbrdo. Potonula je duboko u depresiju, prestala je jesti i doživjela obiteljsku traumu. Iz ponora ju je izvukla teretana. Počela je polako, sama, a danas je uzor milijunima ljudi
Massy Arias (37) rođena je u Dominikanskoj Republici, a u SAD se preselila sa 14 godina.
| Foto: instagram
Massy Arias (37) rođena je u Dominikanskoj Republici, a u SAD se preselila sa 14 godina.
|
Foto: instagram
Massy Arias (37) rođena je u Dominikanskoj Republici, a u SAD se preselila sa 14 godina.
| Foto: instagram
Trenutno živi u Los Angelesu u Kaliforniji sa kćeri (9), a bivši suprug Stefanom također je u fitness industriji.
| Foto: instagram
Prolazila je kroz kliničku depresiju i umjesto da se prejeda, nije jela dovoljno. Počela joj je opadati kosa, desni su se počele povlačiti i bila je sve lošije. Usto, brat je počinio samoubojstvo što ju je gurnulo još dublje u ponor.
| Foto: instagram
Kada je počela dizati utege, nisam mogao podići ni bučice od 4,5 kg u 12 ponavljanja. Iako je podbacila u gotovo svemu, jer je učila sama i nije imala novca za osobnog trenera, nije odustajala.
| Foto: instagram
Uskoro su se počeli vidjeti rezultati i dobivala je sve više upita drugih žena kako je to postigla. Osjećala je odgovornost i nije ih željela razočarati, pa se odlučila educirati se i sve je tako počelo.
| Foto: instagram
Pokrenula je Instagram račun 2012. kao @mankofit, a kasnije ga je promijenila u @massy.arias. Danas ima 3,1 milijuna pratitelja.
| Foto: instagram
Massy daje primjer kako usvajanje zdrave prehrane i aktivnog načina života može promijeniti živote pojedinaca mentalno, fizički i duhovno. Postala je sjajna motivacijska snaga milijunima ljudi diljem svijeta.
| Foto: instagram
Massyin stil treninga uključuje različite tehnike, uključujući trening otpora, kalisteniku, jogu, visokointenzivni intervalni trening i sprint. Izbjegava se držati određenog stila kako bi treninzi bili uzbudljivi i nikad dosadni
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram