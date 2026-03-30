FOTO Ova fitness kraljica obožava nositi mikro bikinije: Vruće fotke otkrivaju i zašto

Anllela Sagra poznata je kao jedna od najpoznatijih fitness influencerica na svijetu, ali i kao osoba koja redovito objavljuje provokativne fotografije i pokazuje svoje iznimno zategnuto tijelo
Anllela je svoju karijeru započela kao model i studentica modnog dizajna, ali se tijekom tinejdžerskih godina sve više počela zanimati za fitness i dizanje utega. Nakon početnih treninga promijenila je tijelo i fokus od konvencionalnog modelinga prema sportu i bodybuilding svijetu.
| Foto: Instagram/anllela_sagra
Anllela je svoju karijeru započela kao model i studentica modnog dizajna, ali se tijekom tinejdžerskih godina sve više počela zanimati za fitness i dizanje utega. Nakon početnih treninga promijenila je tijelo i fokus od konvencionalnog modelinga prema sportu i bodybuilding svijetu. |
Foto: Instagram/anllela_sagra
Anllela je svoju karijeru započela kao model i studentica modnog dizajna, ali se tijekom tinejdžerskih godina sve više počela zanimati za fitness i dizanje utega. Nakon početnih treninga promijenila je tijelo i fokus od konvencionalnog modelinga prema sportu i bodybuilding svijetu.
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Ova kolumbijka sada je fitness model, osobna trenerica i influencerica.
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Stalno nosi mikro bikinije i minimalno prekriva obline, pa tako svojih više od 25 milijuna pratitelja na društvenim mrežama redovito ostavlja bez riječi.
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Njezine fotografije često ne trebaju puno komentara jer slike govore više od riječi.
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Poznata je i po planovima prehrane i transformacijama tijela koje dijeli sa svojom publikom.
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S vremenom je izgradila ogroman online utjecaj, a osim društvenih mreža razvila je i vlastite fitness programe te brendove povezane s treningom i zdravim načinom života. Na Instagramu ima preko 25 milijuna pratitelja.
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Procjenjuje se da je zahvaljujući popularnosti na Instagramu zaradila milijune eura kroz sponzorirane objave i suradnje s brendovima.
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Iako dio publike prati njezin fitness sadržaj, velik broj fanova privlače upravo njezine atraktivne i izazovne fotografije koje redovito dijeli. *uz korištenje AI-ja
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