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FOTO Ova fitness kraljica obožava nositi mikro bikinije: Vruće fotke otkrivaju i zašto

Anllela Sagra poznata je kao jedna od najpoznatijih fitness influencerica na svijetu, ali i kao osoba koja redovito objavljuje provokativne fotografije i pokazuje svoje iznimno zategnuto tijelo
FOTO Ova fitness kraljica obožava nositi mikro bikinije: Vruće fotke otkrivaju i zašto
Anllela je svoju karijeru započela kao model i studentica modnog dizajna, ali se tijekom tinejdžerskih godina sve više počela zanimati za fitness i dizanje utega. Nakon početnih treninga promijenila je tijelo i fokus od konvencionalnog modelinga prema sportu i bodybuilding svijetu. | Foto: Instagram/anllela_sagra
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Anllela je svoju karijeru započela kao model i studentica modnog dizajna, ali se tijekom tinejdžerskih godina sve više počela zanimati za fitness i dizanje utega. Nakon početnih treninga promijenila je tijelo i fokus od konvencionalnog modelinga prema sportu i bodybuilding svijetu. | Foto: Instagram/anllela_sagra
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