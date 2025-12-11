Obavijesti

BOŽIČ STŽE

FOTO Ivanić Grad u jedinstvenom blagdanskom izdanju kakvog još niste vidjeli

Advent u Ivanić-Gradu donosi sajam, radionice i glazbene nastupe tijekom prosinca. Posjetitelji uživaju u rukotvorinama, gastronomiji i blagdanskim dekoracijama. Program završava novogodišnjim koncertom i vatrometom u Sportskom parku Zelenjak
Ivanić-Grad zabljesnuo u blagdanskom ruhu
Advent u Ivanić-Gradu ove godine ponovno privlači posjetitelje raznovrsnim programom i toplom blagdanskom atmosferom. Grad se pretvara u središte sajmova, kreativnih radionica i glazbenih nastupa koji traju tijekom cijelog prosinca. Posjetitelji mogu uživati u obiteljskim aktivnostima, prigodnoj gastronomiji i bogatoj ponudi rukotvorina. | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
