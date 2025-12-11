FOTO Ivanić Grad u jedinstvenom blagdanskom izdanju kakvog još niste vidjeli

Na Trgu Berislava Kezelea održava se tradicionalni božićni sajam s ponudom lokalnih OPG-ova i raznovrsnih rukotvorina. Svjetlucave dekoracije, adventski štandovi i prigodni foto-kutci dodatno stvaraju ugodnu i svečanu atmosferu za posjetitelje svih uzrasta. Uz to, tijekom vikenda su organizirani glazbeni nastupi i tematske aktivnosti za djecu. | Foto: Damir Spehar/PIXSELL