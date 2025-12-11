FOTO Ivanić Grad u jedinstvenom blagdanskom izdanju kakvog još niste vidjeli

Advent u Ivanić-Gradu donosi sajam, radionice i glazbene nastupe tijekom prosinca. Posjetitelji uživaju u rukotvorinama, gastronomiji i blagdanskim dekoracijama. Program završava novogodišnjim koncertom i vatrometom u Sportskom parku Zelenjak
Advent u Ivanić-Gradu ove godine ponovno privlači posjetitelje raznovrsnim programom i toplom blagdanskom atmosferom. Grad se pretvara u središte sajmova, kreativnih radionica i glazbenih nastupa koji traju tijekom cijelog prosinca. Posjetitelji mogu uživati u obiteljskim aktivnostima, prigodnoj gastronomiji i bogatoj ponudi rukotvorina.
Na Trgu Berislava Kezelea održava se tradicionalni božićni sajam s ponudom lokalnih OPG-ova i raznovrsnih rukotvorina. Svjetlucave dekoracije, adventski štandovi i prigodni foto-kutci dodatno stvaraju ugodnu i svečanu atmosferu za posjetitelje svih uzrasta. Uz to, tijekom vikenda su organizirani glazbeni nastupi i tematske aktivnosti za djecu.
Manifestacija kulminira novogodišnjim programom, uključujući obiteljski doček, glazbene koncerte i animacije za najmlađe. Tradicionalni vatromet u Sportskom parku Zelenjak okuplja mnoštvo posjetitelja i označava svečani završetak blagdanskog programa u gradu.
