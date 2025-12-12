Gripa je stigla ranije i pokosila vrtićance: Evo gdje je najgora situacija u Hrvatskoj

U jeku smo sezone gripe koja je, čini se, uranila ove godine, i to nekoliko tjedana. U ordinacijama liječnika obiteljske medicine sve je više oboljelih koji traže olakšanje simptoma, ali i njihovih ukućana, koji se pojačano cijepe.

Statistike govore da je ove sezone već 7091 oboljeli od gripe, od čega su 3383 prijave zaprimljene u posljednjem tjednu, a to govori o naglom porastu broja oboljelih, duplo više nego tjedan prije. Najveća stopa prijava gripe na 100.000 stanovnika bilježi se u Splitsko-dalmatinskoj, Istarskoj, Dubrovačko-neretvanskoj i Šibensko-kninskoj županiji. Stopa incidencije je uobičajeno najveća u djece predškolske i školske dobi, a najniža kod ljudi od 65 godina i više.

- Tijekom ove sezone do sada su prijavljena dva smrtna ishoda zbog gripe i njezinih komplikacija. U usporedbi istim razdobljem zadnjih desetak sezona, porast broja oboljelih od gripe bilježi se nekoliko tjedana ranije. Uz sezonu gripe uobičajeno se povezuje povećani broj umrlih u odnosu na broj umrlih izvan njezine sezone. To je posljedica činjenice da je gripa u određenim rizičnim skupinama, kao što su osobe u dobi od 65 godina i stariji te kronični bolesnici neovisno o dobi, češće praćena komplikacijama i smrtnim ishodom. Teško je reći koliko stvarno osoba umre izravno ili, što je češće, neizravno od gripe, kao posljedica pogoršanja osnovne bolesti ili komplikacije, poput upale pluća ili sepse - piše kao upozorenje na stranicama HZJZ-a.

Prema podacima Nacionalnog referentnog centra za gripu HZJZ-a, u posljednjem tjednu zabilježen je 31 posto pozitivnih nalaza na gripu.

Cijepljenje kao ključno

Obiteljskim liječnicima javljaju se mahom roditelji s djecom osnovne škole i vrtićke dobi, koji su u mnogo slučajeva dobili gripu od svoje djece koja su je pokupila - u kolektivu. Doktori zato sad sve zdrave pozivaju da dođu u svoje ordinacije i da se cijepe.

Mnogo pacijenata javlja se na hitan prijem mnogih bolnica, osobito Klinike za infektivne bolesti.

- Mnogo je pacijenata koji se javljaju na naš hitan prijem, dnevno je to negdje do 200-tinjak pregleda. Dominiraju djeca osobito predškolske školske dobi, a trenutačna situacija u broju hospitaliziranih pacijenata je povoljna, imamo ih negdje 10-12. Nije ni sad kasno cijepiti se za one koji to žele - kaže Zoran Barušić, zamjenik ravnateljice Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", za HRT.

Od 420.000 doza cjepiva, dosad je potrošeno 315. 000, u ljekarnama je rasprodano, pa su onima koji se žele cijepiti otvorena vrata Zavoda za javno zdravstvo.

- Cjepiva ima kod nas u HZJZ-u i svatko tko želi može se cijepiti. Preporuke su i dalje iste u smislu obveznog pranja ruku i osobne higijene, zatim prozračivanje prostorija i zapravo cijepljenje - poručila je za HRT epidemiologinja Dijana Mayer.

Cijepljenje je, kažu stručnjaci, najučinkovitiji način zaštite od gripe i njezinih teških komplikacija.

Cijepiti se mogu svi koji su motivirani za to. Provodi se jedanput godišnje, od listopada do siječnja, ili kod nadležnog liječnika primarne zdravstvene zaštite ili u Zavodima za javno zdravstvo.

Budući da se sojevi virusa gripe neprestano mijenjaju, cjepivo se ažurira svake godine kako bi odgovaralo onim sojevima za koje se predviđa da će cirkulirati tijekom nadolazeće sezone. Prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), cijepljenje je posebno važno za rizične skupine u koje spadaju trudnice, djeca u dobi od šest mjeseci do pet godina, stariji od 65 godina, ljudi s kroničnim bolestima i zdravstveni djelatnici.

Cjepivo protiv COVID-a i cjepivo protiv gripe osobe starije od 12 godina mogu primiti istovremeno. Djeca do 18 godina, kao i stariji od 65 te rizične skupine imaju pravo na besplatno cjepivo.

Rizični su stariji i djeca

Starije osobe su pod povećanim rizikom od teških komplikacija gripe, a simptomi ponekad mogu biti atipični. Osim općih znakova za uzbunu, kod starijih osoba obratite posebnu pozornost na iznenadnu promjenu mentalnog stanja, poput zbunjenosti ili neuobičajene pospanosti, ekstremnu slabost ili nemogućnost ustajanja iz kreveta, značajno pogoršanje postojećih kroničnih bolesti (primjerice, otežano disanje kod srčanih ili plućnih bolesnika), vrtoglavicu koja dovodi do padova, uz gubitak apetita i znakove teške dehidracije.

Djeca, osobito mlađa od pet godina, spadaju u rizičnu skupinu. Hitnu medicinsku pomoć za dijete potražite ako primijetite ubrzano ili otežano disanje (uvlačenje mišića oko rebara), plavkastu boju usana, lica ili prstiju, znakove teške dehidracije (nedostatak suza pri plaču, suhe pelene dulje od osam sati), da se dijete ne budi, ne reagira ili je toliko razdražljivo da ne želi da ga se drži. Naravno, jedan od ključnih pokazatelja je i temperatura iznad 40°C koja se ne spušta lijekovima, odnosno hitnim stanjem smatra se bilo kakva temperatura (38°C ili viša) kod dojenčadi mlađe od tri mjeseca.

Vrijeme za pomoć?

Iako se većina slučajeva gripe uspješno liječi kod kuće, određeni simptomi signaliziraju moguće komplikacije i zahtijevaju hitan odlazak liječniku. Odmah potražite liječničku pomoć ako osjetite otežano disanje ili kratak dah, bol ili pritisak u prsima ili trbuhu, vrtoglavicu ili zbunjenost, dehidraciju, visoku temperaturu (iznad 39,5°C) koja ne reagira na lijekove, pogoršanje postojećih kroničnih bolesti, a naročito obratite pozornost na simptome koji se poboljšaju, a zatim vrate s povišenom temperaturom i jačim kašljem.

Provjereni recepti protiv gripe: Juha, kadulja, med i limun

Ako vas gripa ipak svlada, za većinu zdravih osoba liječenje se svodi na ublažavanje simptoma kod kuće. Mirovanje i hidratacija su osnova - odmarajte se i pijte mnogo tekućine poput vode, čajeva i juha kako biste spriječili dehidraciju. Za snižavanje temperature i ublažavanje bolova koristite paracetamol ili ibuprofen.

Ovlaživač zraka ili para od vrućega tuša može olakšati začepljenost nosa, a topli napici s medom i đumbirom mogu umiriti grlo i kašalj. Uzmite komadić korijena svježeg đumbira, dugačak oko dva centimetra, i sitno ga nasjeckajte ili naribajte te prelijte kipućom vodom. Neka odstoji od pet do deset minuta pa ga popijte. Tako tri puta na dan.

Dodajte zato žličicu meda slanoj vodi kojom grgljate grlo, a njime zasladite čaj i kavu. No med možete piti i samo s mlakom vodom, kao zdravi napitak ili uz dodatak limunova soka. Ne stavljajte ga u vruću vodu jer tad gubi dragocjena svojstva.

Limun i limeta dokazano smanjuju simptome te trajanje prehlade i gripe. Stoga dodajte limunov sok čaju ili napravite toplu limunadu s medom: u dva decilitra mlake vode istisnite sok pola limuna i dodajte žličicu meda. Pomaže i čaj od sladića jer sadrži terapeutske tvari koje smiruju bol. Pri pripremanju držite se uputa na pakiranju i preporučenih dnevnih doza. Ako vas ne napuštaju simptomi prehlade ili gripe (ili osjećate da dolaze), popijte od tri do četiri šalice zelenog čaja na dan, da ubrzaju oslobađanje tijela od bacila. Kombinacija kadulje i meda ublažit će kašalj i pospješiti čišćenje dišnih putova.

Kao domaći sprej za nos i sredstvo za grgljanje, slana voda odavno se koristi jer učinkovito smiruje upale grla te održava dišne puteve vlažnima i bez patogena. Ako dobijete upalu grla, ispirite grlo s pola žličice soli pomiješane sa šalicom tople vode četiri puta na dan. Za ispiranje nosa otopite četvrt žličice soli u šalici tople vode.

Para pomaže da se "odčepe" dišni putevi. Zagrijte lonac vode, maknite ga s vatre i polako udišite paru. Možete dodati i koju kap eteričnog ulja, poput eukaliptusa.

Češnjak sadrži tvari koje potiču obrambene snage organizma, prije svega alicin, koji olakšava prehladu i simptome gripe. Nasjeckajte ili zgnječite dva češnja češnjaka, potopite ih u vruću vodu pa popijte kao čaj.