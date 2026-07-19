FOTO Izgleda kao milijun dolara: Kćer holivudskog pokeraša osvojila Instagram

Tyson Salomon posljednjih je godina privukla veliku pozornost na društvenim mrežama zahvaljujući sadržaju o njezi kože, wellnessu i zdravom načinu života. Na Instagramu, gdje je prati velik broj ljudi pod profilom @iamnotmiketyson, svakodnevno dijeli trenutke iz privatnog života, beauty rutine i svoja razmišljanja o mentalnom zdravlju i trijeznosti
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Američka influencerica i kreatorica sadržaja poznata je po objavama o njezi kože, wellnessu i svakodnevnom životu. Na društvenim mrežama stekla je prepoznatljivost zahvaljujući autentičnom pristupu i iskrenim razgovorima o osobnom razvoju. Iako je odrasla u poznatoj holivudskoj obitelji, danas gradi vlastiti put kao influencerica i poduzetnica.
| Foto: Instagram/iamnotmiketyson
Američka influencerica i kreatorica sadržaja poznata je po objavama o njezi kože, wellnessu i svakodnevnom životu. Na društvenim mrežama stekla je prepoznatljivost zahvaljujući autentičnom pristupu i iskrenim razgovorima o osobnom razvoju. Iako je odrasla u poznatoj holivudskoj obitelji, danas gradi vlastiti put kao influencerica i poduzetnica.
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Foto: Instagram/iamnotmiketyson
Američka influencerica i kreatorica sadržaja poznata je po objavama o njezi kože, wellnessu i svakodnevnom životu. Na društvenim mrežama stekla je prepoznatljivost zahvaljujući autentičnom pristupu i iskrenim razgovorima o osobnom razvoju. Iako je odrasla u poznatoj holivudskoj obitelji, danas gradi vlastiti put kao influencerica i poduzetnica.
| Foto: Instagram/iamnotmiketyson
ZAŠTO @IAMNOTMIKETYSON? Njezino korisničko ime na Instagramu, @iamnotmiketyson, duhovita je igra riječi kojom se često poigrava zbog svog imena. Upravo je taj neobičan profil dodatno pridonio njezinoj prepoznatljivosti na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram/iamnotmiketyson
Tyson je kći pokeraša Ricka Salomona i glumice te pjevačice Elizabeth "E. G." Daily, poznate po brojnim filmskim i sinkronizacijskim ulogama. Unatoč poznatim roditeljima, nastojala je izgraditi vlastiti identitet izvan holivudske scene.
| Foto: Instagram/iamnotmiketyson
Na svojim profilima otvoreno govori o životu bez alkohola i važnosti mentalnog zdravlja. Upravo zbog takvog sadržaja stekla je publiku koja cijeni autentičnost i otvoren razgovor o izazovima svakodnevice.
| Foto: Instagram/iamnotmiketyson
Velik dio njezina sadržaja posvećen je minimalističkoj rutini njege kože. Redovito dijeli proizvode koje koristi, savjete za njegu lica i važnost zdravih životnih navika kao temelja dobrog izgleda.
| Foto: Instagram/iamnotmiketyson
Osim ljepote, često govori o zdravoj prehrani, tjelovježbi i navikama koje doprinose boljem fizičkom i mentalnom zdravlju. Njezin sadržaj temelji se na ideji da je briga o sebi puno više od samog izgleda.
| Foto: Instagram/iamnotmiketyson
Za razliku od brojnih influencera koji prikazuju isključivo idealiziran život, Tyson često objavljuje fotografije i videa bez filtera te otvoreno govori o nesigurnostima. Upravo je takav pristup jedan od razloga njezine popularnosti.
| Foto: Instagram/iamnotmiketyson
Danas surađuje s beauty i lifestyle brendovima te nastavlja graditi svoju zajednicu pratitelja kroz sadržaj koji stavlja naglasak na zdravlje, samopouzdanje i autentičnost. Njezin profil postao je mjesto na kojem se ljepota promatra kao dio cjelokupnog načina života, a ne samo vanjskog izgleda.
| Foto: Instagram/iamnotmiketyson
Foto Instagram/iamnotmiketyson
Foto Instagram/iamnotmiketyson
Foto Instagram/iamnotmiketyson
Foto Instagram/iamnotmiketyson
Foto Instagram/iamnotmiketyson
Foto Instagram/iamnotmiketyson
Foto Instagram/iamnotmiketyson
Foto Instagram/iamnotmiketyson
Foto Instagram/iamnotmiketyson
Foto Instagram/iamnotmiketyson
Foto Instagram/iamnotmiketyson
Foto Instagram/iamnotmiketyson
Foto Instagram/iamnotmiketyson
Foto Instagram/iamnotmiketyson
Foto Instagram/iamnotmiketyson
Foto Instagram/iamnotmiketyson
Foto Instagram/iamnotmiketyson
Foto Instagram/iamnotmiketyson
Foto Instagram/iamnotmiketyson
Foto Instagram/iamnotmiketyson
Foto Instagram/iamnotmiketyson
Foto Instagram/iamnotmiketyson
Foto Instagram/iamnotmiketyson
Foto Instagram/iamnotmiketyson
Foto Instagram/iamnotmiketyson
Foto Instagram/iamnotmiketyson
Foto Instagram/iamnotmiketyson
Foto Instagram/iamnotmiketyson
Foto Instagram/iamnotmiketyson
Foto Instagram/iamnotmiketyson
Foto Instagram/iamnotmiketyson
Foto Instagram/iamnotmiketyson
Foto Instagram/iamnotmiketyson
Foto Instagram/iamnotmiketyson
Foto Instagram/iamnotmiketyson
Foto Instagram/iamnotmiketyson
Foto Instagram/iamnotmiketyson
Foto Instagram/iamnotmiketyson
Foto Instagram/iamnotmiketyson
Foto Instagram/iamnotmiketyson
Foto Instagram/iamnotmiketyson
Foto Instagram/iamnotmiketyson