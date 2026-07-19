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FOTO Izgleda kao milijun dolara: Kćer holivudskog pokeraša osvojila Instagram

Tyson Salomon posljednjih je godina privukla veliku pozornost na društvenim mrežama zahvaljujući sadržaju o njezi kože, wellnessu i zdravom načinu života. Na Instagramu, gdje je prati velik broj ljudi pod profilom @iamnotmiketyson, svakodnevno dijeli trenutke iz privatnog života, beauty rutine i svoja razmišljanja o mentalnom zdravlju i trijeznosti
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FOTO Izgleda kao milijun dolara: Kćer holivudskog pokeraša osvojila Instagram
Američka influencerica i kreatorica sadržaja poznata je po objavama o njezi kože, wellnessu i svakodnevnom životu. Na društvenim mrežama stekla je prepoznatljivost zahvaljujući autentičnom pristupu i iskrenim razgovorima o osobnom razvoju. Iako je odrasla u poznatoj holivudskoj obitelji, danas gradi vlastiti put kao influencerica i poduzetnica. | Foto: Instagram/iamnotmiketyson
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Američka influencerica i kreatorica sadržaja poznata je po objavama o njezi kože, wellnessu i svakodnevnom životu. Na društvenim mrežama stekla je prepoznatljivost zahvaljujući autentičnom pristupu i iskrenim razgovorima o osobnom razvoju. Iako je odrasla u poznatoj holivudskoj obitelji, danas gradi vlastiti put kao influencerica i poduzetnica. | Foto: Instagram/iamnotmiketyson
Komentari 1

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