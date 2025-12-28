Obavijesti

TIJELO KOJE INSPIRIRA

FOTO Pogodila je pravi balans! Mnogi kad krenu na fitness maštaju da će izgledati kao ona

Tichy Graves, poznata i kao Tichy G, gradi snažan digitalni identitet temeljen na snazi, disciplini i tjelesnoj transformaciji. S više od 74 tisuće pratitelja na Instagramu, Tichy kombinira profesionalni rad, fitness lifestyle i kreativni izraz u svom sadržaju, pokazujući da samopouzdanje i posvećenost idu ruku pod ruku
FOTO Pogodila je pravi balans! Mnogi kad krenu na fitness maštaju da će izgledati kao ona
Tichy vježbanje ne tretira kao prolazni trend. Njezine objave jasno pokazuju disciplinu, kontinuitet i strast prema bodybuildingu. Svaka fotografija ili videozapis fokusiran je na tijelo, mišićnu definiciju i napredak, ali i na snagu koju fitness donosi u svakodnevni život. | Foto: Instagram
