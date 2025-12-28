TIJELO KOJE INSPIRIRA FOTO Pogodila je pravi balans! Mnogi kad krenu na fitness maštaju da će izgledati kao ona

Tichy Graves, poznata i kao Tichy G, gradi snažan digitalni identitet temeljen na snazi, disciplini i tjelesnoj transformaciji. S više od 74 tisuće pratitelja na Instagramu, Tichy kombinira profesionalni rad, fitness lifestyle i kreativni izraz u svom sadržaju, pokazujući da samopouzdanje i posvećenost idu ruku pod ruku