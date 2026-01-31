Obavijesti

NAJPOZNATIJI DIZAJNER

FOTO Izlog Saše Šekoranje već godinama oduševljava građane Zagreba - Ovo su najveći hitovi

Saša Šekoranja je hrvatski umjetnik i najpoznatiji cvjetni dizajner u zemlji. Diplomirao je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu i član je HDLU-a. Poznat je po radu u cvjetnim aranžmanima, kazališnoj scenografiji, ilustracijama i dizajnu interijera
24sata: Zagreb: Izlog umjetnika Saše Šekoranje
