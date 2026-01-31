FOTO Izlog Saše Šekoranje već godinama oduševljava građane Zagreba - Ovo su najveći hitovi

Saša Šekoranja je hrvatski umjetnik i najpoznatiji cvjetni dizajner u zemlji. Diplomirao je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu i član je HDLU-a. Poznat je po radu u cvjetnim aranžmanima, kazališnoj scenografiji, ilustracijama i dizajnu interijera
Saša Šekoranja je renomirani hrvatski umjetnik, dizajner i najpoznatiji cvjetni dizajner u Hrvatskoj. Diplomirao je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1995. godine, a član je HDLU-a. Prepoznatljiv je po svestranom radu koji obuhvaća cvjetne aranžmane, kazališnu scenografiju, ilustracije i dizajn interijera.
Njegovi dizajni uvijek su krasili izlog njegovog Cvjetnog Ateljea u ulici Kralja Držislava, a svi željno isčekuju što se još sprema.
Šekoranja kao florist i dizajner veliku inspiraciju crpi iz prirode, pa tako možemo u njegovom širokom opusu radova vidjeti i brojne cvjetne instalacije i ukrase.
U Adventskom razdoblu, Šekoranjina izložba naglašavala je atmosferu zimskog došašća. Smještena u prostoru bivše štedionice unutar Prolaza Oktogon, poznatog gradskog prolaza koji povezuje Ilicu i Radićevu ulicu.
Središnji dio izložbe činio je božićni bor bio je izrađen od svjetlom ispisanih stihova pjesme „Prvi snijeg“ Ivice Krajača, u interpretaciji Gabi Novak, čiji je glas prostoru davao poseban emotivni i nostalgični ugođaj. Instalaciju dodatno upotpunjuju Šekoranjini crteži zimskog Zagreba, stvarajući intimnu i toplu blagdansku atmosferu – poručuju iz Turističke zajednice grada Zagreba.
Cvjetni atelje u ulici Kralja Držislava 10 postao je mjesto na kojem je advent u Zagrebu dobio svoj pravi, bajkoviti duh. Sve u njemu izgledalo je kao kadar iz starog Zagreba, one verzije iz razglednica koje nikad ne zastare, a svaki detalj složen je tako da priča svoju priču - o bliskosti, zajedništvu i onoj tihom, toplom osjećaju koji dođe čim se upale prve lampice.
Upravo zbog svoje inovativnosti, Zagrepčani i posjetitelji grada svake godine s nestrpljenjem iščekuju kako će Saša ukrasiti svoj izlog.
