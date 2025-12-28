FOTO Izložba hrvatskih igračaka iz 20. stoljeća: Koga ovo vraća u bezbrižno djetinjstvo?

Tvornica Biserka, koja je najprije nastala kao manufaktura, od ostalih se tvornica izdvaja zato što je jedina posjedovala Disney licencu, odnosno bila je jedina tvornica u jugoistočnoj Europi koja je već od 1962. godine mogla proizvoditi igračke iz svijeta legendarnog Walta Disneyja, zbog čega je bila u odličnoj poziciji kako na hrvatskom, tako i na europskom tržištu. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL