BISERKA, JUGOPLASTIKA, UZOR...

FOTO Izložba hrvatskih igračaka iz 20. stoljeća: Koga ovo vraća u bezbrižno djetinjstvo?

Izložba ‘Bilo jednom... Hrvatske tvornice igračaka u 20. stoljeću’ okuplja igračke iz najvećih hrvatskih tvornica koje su ih tijekom prošlog stoljeća proizvodile, a sve je nastalo upućivanjem poziva svima zainteresiranima da svoje igračke iz djetinjstva, s kojima se više ne igraju, doniraju muzeju
Zagreb: Izlozba 'Bilo jednom... Hrvatske tvornice igračaka u 20. stoljeću'
Ako se ubrajate među one koje često hvata nostalgija za bezbrižnim, razigranim djetinjstvom, pravo je vrijeme da posjetite izložbu ‘Bilo jednom... Hrvatske tvornice igračaka u 20. stoljeću’, koju je nedavno otvorio Hrvatski školski muzej u svojoj galeriji na adresi Hebrangova 5. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
