FOTO Seljačka buna na moderan način: Pogledajte novu izložbu Kristiana Kožula u MSU-u

Do kraja kolovoza možete pogledati izložbu Kristiana Kožula pod nazivom 'Kajgod kadgod bilo, opet je tak bilo, kak je bilo, tak je i tak bude bilo' u Muzeju suvremene umjetnosti, koja kroz dijalog s djelima iz muzejskog fundusa otvara teme povijesti, mitologije i društvene moći
U središtu postava su Kožulove skulpture inspirirane Seljačkom bunom iz 1573. godine, jednim od ključnih događaja sjeverne Hrvatske i Slovenije, koje su kroz stoljeća različito interpretirane i korištene u nacionalnim narativima. Izložba traje od 28.05.2026 do 31.08.2026 i nalazi se u MSU na 2. katu.
Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
Umjetnik ih smješta u suvremeni kontekst i propituje način na koji se povijest danas prikazuje i komodificira.
Njegovi radovi, prepoznatljivi po snažnoj simbolici i crveno-bijelim motivima, referiraju se na motive feudalne moći i gotičke estetike, dok ih izložba stavlja u kontrast s djelima iz zbirke MSU-a.
Među njima su radovi autora poput Krste Hegedušića, Otona Postružnika i Karla Sirovyja, koji su kroz različite umjetničke izraze tematizirali otpor, društvene borbe i političke prevrate.
