FOTO Je li i vas oduševio puni Mjesec iznad Zagreba? Evo zašto se zove Strawberry Moon
Puni Mjesec 30. lipnja 2026. poznat je kao Strawberry Moon. Astronomski je vrhunac dosegnuo u noći s 29. na 30. lipnja, a golim okom izgleda pun i večer prije i večer poslije. U galeriji pogledajte kako je sinoć izgledao na nebu iznad Zagreba
Zašto se zove Strawberry Moon? Naziv nema veze s bojom Mjeseca. Potječe od sjevernoameričkih starosjedilačkih naroda koji su tim imenom označavali razdoblje sazrijevanja i berbe divljih jagoda. | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL