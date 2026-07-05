FOTO Jedinstveni hotel za ljubitelje auta: Noć provodite u preuređenim vozilima

Svaka soba u ovom jedinstvenom hotelu u Böblingenu uređena je u svom automobilskom stilu. Skupi automobili nalaze se i na recepciji, konferencijskim dvoranama, sali za doručak, kao i u muzeju pored hotela
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Hotel V8 nalazi se u Böblingenu, neposredno uz Motorworld Region Stuttgart - raj za ljubitelje automobila.
| Foto: Booking
Hotel V8 nalazi se u Böblingenu, neposredno uz Motorworld Region Stuttgart - raj za ljubitelje automobila.
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Foto: Booking
Hotel V8 nalazi se u Böblingenu, neposredno uz Motorworld Region Stuttgart - raj za ljubitelje automobila.
| Foto: Booking
Smješten je u zgradi nekadašnjeg terminala zračne luke i otvoren 2009. godine. Drugi dio zgrade koristi se za auto muzej u kojem se nalaze kolekcionarski, vintage i mnogi drugi automobili.
| Foto: Booking
Foto Booking
Sve sobe u ovom hotelu s 4 zvjezdice tematski su uređene, tako da možete spavati u Mini Morrisu, Mercedesu ili čak traktoru. Čak i sapuni su u obliku automobila.
| Foto: Booking
Foto Booking
McLarenov salon na recepciji, automobilski naplatci na krovu, tapete s motivima iz auto-moto svijeta te originalna umjetnička djela - sve odiše mirisom oktana.
| Foto: Booking
Foto Booking
Prepustite se Grand Prixu, Solitude Revivalu, Le Mansu, Francuskoj i Italiji. Doživite britanske utrke izbliza, uživajte u najljepšem otkriću u štali i upustite se u off-road avanturu.
| Foto: Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking