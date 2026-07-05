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AUTO HOTEL

FOTO Jedinstveni hotel za ljubitelje auta: Noć provodite u preuređenim vozilima

Svaka soba u ovom jedinstvenom hotelu u Böblingenu uređena je u svom automobilskom stilu. Skupi automobili nalaze se i na recepciji, konferencijskim dvoranama, sali za doručak, kao i u muzeju pored hotela
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FOTO Jedinstveni hotel za ljubitelje auta: Noć provodite u preuređenim vozilima
Hotel V8 nalazi se u Böblingenu, neposredno uz Motorworld Region Stuttgart - raj za ljubitelje automobila. | Foto: Booking
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Hotel V8 nalazi se u Böblingenu, neposredno uz Motorworld Region Stuttgart - raj za ljubitelje automobila. | Foto: Booking
Komentari 0

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