FOTO Čudesna jela: Ovo su najbolje delicije iz novog bjelovarskog restorana

Žganci s vrhnjem, pileći paprikaš i kremšnita jela su koja svi dobro poznajemo, no u novom bjelovarskom restoranu dobila su sasvim novo ruho. Chef Tibor Valinčić tradicionalne okuse bilogorskog kraja spojio je s modernim kulinarskim tehnikama
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Tradicionalni specijaliteti pripremljeni na moderan način nešto su s čim se ne susrećemo svakodnevno, pogotovo ne u manjim gradovima. No to je sad stvar prošlosti jer je Bjelovar nedavno dobio fine bistro Pavilion, smješten u samom centru grada.
| Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
Tradicionalni specijaliteti pripremljeni na moderan način nešto su s čim se ne susrećemo svakodnevno, pogotovo ne u manjim gradovima. No to je sad stvar prošlosti jer je Bjelovar nedavno dobio fine bistro Pavilion, smješten u samom centru grada. |
Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
Tradicionalni specijaliteti pripremljeni na moderan način nešto su s čim se ne susrećemo svakodnevno, pogotovo ne u manjim gradovima. No to je sad stvar prošlosti jer je Bjelovar nedavno dobio fine bistro Pavilion, smješten u samom centru grada.
| Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
Chef Tibor Valinčić predstavio nam je domača jela u modernom ruhu, a mi smo kušali bilogorske klasike u izvedbi jednog od najmlađih hrvatskih chefova s Michelinovom zvjezdicom.
| Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
Čim smo se smjestili za stol, dobili smo pozdrav iz kuhinje - tradicionalni bilogorski kovrtanj poslužen s maslacem i dva mini zalogaja poslužena na tanjuru u obliku bjelovarskog paviljona. Riječ je o prženom tijestu punjenom kremom od bjelovarskog kvargla, posluženo uz ukiseljenu gorušicu i crumble od čvaraka, a tu je i krpica punjena kremom od kupusa i špeka, pohana u panko mrvicama koje podsjeća na naše domaće krpice sa zeljem. I moramo priznati - oboje su nas oduševili.
| Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
Taj bilogorski kovrtanj je toliko fin i mekan da se topio u ustima, a u kombinaciji s maslacem je još bolji.
| Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Mali zalogaji bjelovarskog kvargla i mini krpice za zeljem također su bili fantastični. Baš jedan lijep uvod u bjelovarsku tradiciju i okuse koji opisuju ovaj kraj.
| Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Iduće jelo, žganci s vrhnjem, također su bili nešto što podsjeća na okuse djetinjstva, starinsko jelo koje danas, nažalost, više nema reputaciju nečeg previše poželjnog, ali Tibor ga je uspio oživjeti u svojoj modernoj verziji.
| Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
Njoki od kukuruza bili su na dnu tanjura, a preko nje espuma od palente i vrhnja, hrskava panceta i kukuruz. Ta espuma je baš bila fina pjenasta, a njoki su dali taj malo konkretniji moment. Ovo je baš bilo jedno jednostavno, a opet posebno jelo koje nam se najviše svidjelo.
| Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
Sljedeće - jelo iznenađenja bili su otvoreni ravioli s raguom od junećeg jezika, posluženi s umakom od sušene rajčice i kokicama od heljde. Iako nam je sam spomen junećeg jezika u jelu zvučao neprivlačno, okuražili smo se probati ga i zaista se pozitivno iznenadili. Ragu je bio od malo većih komadića mesa s čvršćom teksturom, ali cjelokupno jelo je bilo zaista ukusno. Puno bolje od očekivanog.
| Foto: 24sata
Iako smo tu već bili puni, dočekalo nas je glavno jelo - pileći paprikaš koji je poslužen s njokima punjenima s raguom od pijetla, pilećim prsima od mladoga pijetla i umakom od paprike. Točno u ovom jelu se vidi kako je Tibor uspio tradicionalno jelo prilagoditi modernoj gastronomiji. Posluženo na tanjuru izgleda jako fensi i skupo, a zapravo su okusi skroz jednostavni, fini i poznati. Sve ono što pileći paprikaš jest, ovdje se osjeti.
| Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
Tako da je izgled samo "šminka" koju chef koristi kako bi iskazao svoju kreativnost. Uglavnom, ovo jelo će vam biti super ako volite domaći pileći paprikaš.
| Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
Naravno, mjesta za desert uvijek ima, pa smo se zasladili kremšnitom - ali u okruglom obliku. Naime, kao i sva jela ovdje, i kremšnita je dobila modernu verziju. Riječ je o okruglom chouxu tijestu punjenom slastičarskom kremom, a kuglica je bila poslužena na creme anglaiseu, finoj tekućoj kremi od vanilije s kakao komadićima. Veliki plus kod ovoga deserta je to što se nismo borili sa žilavim lisnatim tijestom da ga "prepolovimo" jer je choux bio dovoljno mekan da to napravimo vilicom bez ikakvog problema. Zato je ovo jelo bilo jako praktično u tom smislu. Nije bilo "borbe". Okusi ovoga jela bili su i više nego dobri, baš jedan kompletan desert u kojemu dominira vanilija.
| Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL
Foto Emica Elvedji /PIXSELL