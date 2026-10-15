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Moderne verzije domaćih jela

FOTO Čudesna jela: Ovo su najbolje delicije iz novog bjelovarskog restorana

Žganci s vrhnjem, pileći paprikaš i kremšnita jela su koja svi dobro poznajemo, no u novom bjelovarskom restoranu dobila su sasvim novo ruho. Chef Tibor Valinčić tradicionalne okuse bilogorskog kraja spojio je s modernim kulinarskim tehnikama
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24sata Bjelovar: Tibor Valinčić, najmlađi chef u Hrvatskoj s Michelinovom zvjezdicom
Tradicionalni specijaliteti pripremljeni na moderan način nešto su s čim se ne susrećemo svakodnevno, pogotovo ne u manjim gradovima. No to je sad stvar prošlosti jer je Bjelovar nedavno dobio fine bistro Pavilion, smješten u samom centru grada. | Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
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Tradicionalni specijaliteti pripremljeni na moderan način nešto su s čim se ne susrećemo svakodnevno, pogotovo ne u manjim gradovima. No to je sad stvar prošlosti jer je Bjelovar nedavno dobio fine bistro Pavilion, smješten u samom centru grada. | Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
Komentari 1

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