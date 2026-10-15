FOTO Čudesna jela: Ovo su najbolje delicije iz novog bjelovarskog restorana

Naravno, mjesta za desert uvijek ima, pa smo se zasladili kremšnitom - ali u okruglom obliku. Naime, kao i sva jela ovdje, i kremšnita je dobila modernu verziju. Riječ je o okruglom chouxu tijestu punjenom slastičarskom kremom, a kuglica je bila poslužena na creme anglaiseu, finoj tekućoj kremi od vanilije s kakao komadićima. Veliki plus kod ovoga deserta je to što se nismo borili sa žilavim lisnatim tijestom da ga "prepolovimo" jer je choux bio dovoljno mekan da to napravimo vilicom bez ikakvog problema. Zato je ovo jelo bilo jako praktično u tom smislu. Nije bilo "borbe". Okusi ovoga jela bili su i više nego dobri, baš jedan kompletan desert u kojemu dominira vanilija. | Foto: Emica Elvedji /PIXSELL