FOTO Jesenska idila: Ćićarija se 'probudila' uronjena u maglu

Kroz šume prema Vodicama čulo se tek povremeno krckanje granja pod nogama. Vlažan vapnenac učinio je planinske staze skliskima, što je dodatno usporavalo kretanje, ali i pridonijelo osjećaju potpunog uranjanja u tišinu. Unatoč magli, temperatura je bila blaga, a vjetar gotovo neprimjetan, pa su rijetki prolaznici mogli zabilježiti nekoliko kadrova sela i terena u prizorima koji u jasnijim uvjetima ne bi imali isti dojam. | Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL