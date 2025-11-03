Obavijesti

BAJKOVITI PRIZORI

FOTO Jesenska idila: Ćićarija se 'probudila' uronjena u maglu

Jutro na Ćićariji dočekalo je guste slojeve magle koji su prekrili visoravan između Vodica i Žbevnice. Vidljivost se mjestimice spuštala na svega nekoliko metara
Vodice: Jesenja mističnost Ćićarije
Gruba visoravan na sjeveroistoku Istre jutros je osvanula pod gustim slojem magle koja je prekrila i Orljak, najviši vrh područja sa svojih 1106 metara nadmorske visine. Vidljivost je mjestimice padala na svega nekoliko metara, pa su napušteni zaselci između Brgudca i Žbevnice djelovali još pustije nego inače. | Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL
