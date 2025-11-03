FOTO Jesenska idila: Ćićarija se 'probudila' uronjena u maglu

Jutro na Ćićariji dočekalo je guste slojeve magle koji su prekrili visoravan između Vodica i Žbevnice. Vidljivost se mjestimice spuštala na svega nekoliko metara
Gruba visoravan na sjeveroistoku Istre jutros je osvanula pod gustim slojem magle koja je prekrila i Orljak, najviši vrh područja sa svojih 1106 metara nadmorske visine. Vidljivost je mjestimice padala na svega nekoliko metara, pa su napušteni zaselci između Brgudca i Žbevnice djelovali još pustije nego inače.
| Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL
|
Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL
| Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL
Lovci zatečeni na terenu kažu da su takvi prizori u ovo doba godine sasvim uobičajeni. Magla je ovdje domaća, ali daje pejzažu posebnu mistiku zbog koje se ljudi uvijek vraćaju.
| Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL
Kroz šume prema Vodicama čulo se tek povremeno krckanje granja pod nogama. Vlažan vapnenac učinio je planinske staze skliskima, što je dodatno usporavalo kretanje, ali i pridonijelo osjećaju potpunog uranjanja u tišinu. Unatoč magli, temperatura je bila blaga, a vjetar gotovo neprimjetan, pa su rijetki prolaznici mogli zabilježiti nekoliko kadrova sela i terena u prizorima koji u jasnijim uvjetima ne bi imali isti dojam.
| Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL
Na prilazu Žbevnice, čiji se greben uzdiže nešto iznad tisuću metara, magla se nakratko razmaknula i otkrila pogled prema istarskoj unutrašnjosti – tek na nekoliko sekundi, dovoljno da podsjeti zašto je Ćićarija, unatoč skromnoj naseljenosti i surovom reljefu, jedno od najposebnijih planinskih područja Hrvatske.
| Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL
