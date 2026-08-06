UŽIVANJE NA DAN POBJEDE FOTO Jeste li čuli za kupalište u Bubnjarcima? Mali slap, bistra Kupa, šumski hlad - prava idila!

Kupalište u Bubnjarcima privlači posjetitelje koji traže mirniju alternativu poznatijim i posjećenijim riječnim plažama. Na Dan pobjede mnogi su se 'preselili' na obalu Kupe kako bi se rashladili i uživali u slobodnom danu

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