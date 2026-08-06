UŽIVANJE NA DAN POBJEDE
FOTO Jeste li čuli za kupalište u Bubnjarcima? Mali slap, bistra Kupa, šumski hlad - prava idila!
Kupalište u Bubnjarcima privlači posjetitelje koji traže mirniju alternativu poznatijim i posjećenijim riječnim plažama. Na Dan pobjede mnogi su se 'preselili' na obalu Kupe kako bi se rashladili i uživali u slobodnom danu
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Mnogi stanovnici Bubnjaraca odlučili su se na Dan pobjede rashladiti u rijeci.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Mnogi stanovnici Bubnjaraca odlučili su se na Dan pobjede rashladiti u rijeci. |
Foto: Marko Seper/PIXSELL
Mnogi stanovnici Bubnjaraca odlučili su se na Dan pobjede rashladiti u rijeci.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Kupalište u Bubnjarcima smjestilo se na Kupi, u zelenom dijelu općine Žakanje, nedaleko od hrvatsko-slovenske granice.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Slap, bistra rijeka i obala okružena šumom glavni su aduti ovoga mirnog kupališta.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Bujna šuma uz Kupu pruža obilje prirodnog hlada, posebno vrijednog tijekom najtoplijih ljetnih dana.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Šljunčani prilaz vodi do rijeke, a plići dijelovi pogodni su za osvježenje i obiteljski boravak uz vodu.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Kupa je na ovom dijelu okružena zelenilom pa kupanje prati pogled na gotovo netaknutu prirodu.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Bubnjarački slap jedan je od dvanaest slapova na dijelu Kupe koji prolazi područjem općine Žakanje.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Uz kupanje i sunčanje, posjetitelji ovdje mogu uživati u ribolovu, vožnji kanuom i istraživanju okolice.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Za razliku od velikih gradskih kupališta, Bubnjarci nude jednostavan boravak u prirodi, bez pretjerane gužve i buke.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Svježa voda Kupe pruža pravo olakšanje tijekom srpanjskih i kolovoških vrućina.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Kupalište je skriveno u zelenom riječnom kanjonu, zbog čega djeluje poput malene prirodne oaze.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Uređeno kupalište u Bubnjarcima jedno je od nekoliko poznatih mjesta za kupanje na Kupi u općini Žakanje.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Spoj slapa, šljunčane obale, čiste vode i guste šume čini Bubnjarce privlačnim odredištem za jednodnevni izlet.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Iako Kupa na prvi pogled djeluje pitomo, pri ulasku u rijeku potreban je oprez zbog promjenjive dubine, skliskog kamenja i riječnih struja.
| Foto: Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
Foto Marko Seper/PIXSELL
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