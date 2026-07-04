FOTO Jeste li ikada razmišljali o krstarenju Jadranom? Evo koje su rute u ponudi i za koju cijenu

Plovidba Jadranom jedan je od najljepših načina za istraživanje obale, skrivenih uvala i kristalno čistog mora. Moderni kruzeri nude spoj vrhunske usluge, elegantnog smještaja i bogate gastronomske ponude, stvarajući iskustvo koje nadilazi klasično ljetovanje. Bez obzira tražite li intimnu atmosferu na manjim brodovima ili sadržaje velikih luksuznih kruzera, izbor je raznovrstan i prilagođen različitim stilovima putovanja
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U nastavku donosimo pregled najboljih kruzera na Jadranu koji se ističu kvalitetom, udobnošću i nezaboravnim iskustvom plovidbe.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
U nastavku donosimo pregled najboljih kruzera na Jadranu koji se ističu kvalitetom, udobnošću i nezaboravnim iskustvom plovidbe.
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Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
U nastavku donosimo pregled najboljih kruzera na Jadranu koji se ističu kvalitetom, udobnošću i nezaboravnim iskustvom plovidbe.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
1. DUBROVNIK -TROGIR. (8 dana / 7 noći).
Uživajte u osmodnevnom luksuznom krstarenju od Dubrovnika do Trogira na modernom deluxe brodu. Tijekom 8 dana i 7 noći posjetit ćete Slano, Nacionalni park Mljet, Korčulu, Vis, Biševo, Hvar, Bol i Milnu, uz svakodnevna zaustavljanja za kupanje u skrivenim uvalama. Cijene počinju od 1.200 € po osobi, ovisno o terminu polaska i kategoriji kabine.
| Foto: Adriatic Service Travel
Sve što je uključeno u cijenu:
Krstarenje uključuje 7 noćenja u klimatiziranoj kabini s vlastitom kupaonicom, svakodnevni doručak i ručak, piće dobrodošlice, kapetansku večeru, usluge Cruise Managera, besplatan Wi-Fi na brodu te razgledavanja odabranih destinacija prema programu. Lučke i turističke pristojbe plaćaju se zasebno.
| Foto: Adriatic Service Travel
DOŽIVITE JEDNE OD NAJLJEPŠIH OTOKA!
Ova ruta vodi vas kroz neke od najljepših dijelova hrvatske obale – od dubrovačkih zidina i Nacionalnog parka Mljet do Korčule, Visa, Modre špilje na Biševu, Hvara, Bola i Trogira. Tijekom plovidbe uživat ćete u kupanju, lokalnoj gastronomiji, organiziranim razgledima i opuštanju na sunčanoj palubi luksuznog broda. Ovo je idealan izbor za sve koji žele spojiti odmor, istraživanje i vrhunsku uslugu u jednom putovanju. Putovanje možete pronaći na Adriatic Service Travel.
| Foto: Adriatic Service Travel
2. TROGIR – DUBROVNIK (8 dana / 7 noći).
ZAPLOVITE OD TROGIRA DO DUBROVNIKA KROZ SRCE DALMACIJE.
Uživajte u osmodnevnom deluxe krstarenju od Trogira do Dubrovnika i otkrijte čari srednje i južne Dalmacije. Tijekom 8 dana i 7 noći posjetit ćete Milnu, Bol, Hvar, Vis, Biševo, Korčulu, Nacionalni park Mljet i Slano prije dolaska u veličanstveni Dubrovnik. Svakodnevna zaustavljanja za kupanje u kristalno čistim uvalama, vrhunska usluga na brodu i nezaboravni pogledi na dalmatinsku obalu čine ovo putovanje savršenim izborom za opuštajući odmor. Cijene počinju od 1.200 € po osobi, ovisno o terminu polaska i kategoriji kabine.
| Foto: My Croatia Cruise
Sve što je uključeno u cijenu:
Krstarenje uključuje 7 noćenja u moderno opremljenoj klimatiziranoj kabini s vlastitom kupaonicom, svakodnevni buffet doručak i ručak, piće dobrodošlice, kapetansku večeru, usluge profesionalnog Cruise Managera, besplatan Wi-Fi na brodu te razglede odabranih destinacija prema programu. Tijekom putovanja predviđena su brojna zaustavljanja za kupanje i slobodno vrijeme za istraživanje gradova i otoka. Lučke i turističke pristojbe plaćaju se zasebno.
| Foto: My Croatia Cruise
NAJLJEPŠI BISERI JADRANA!
Ova jedinstvena ruta vodi vas od povijesnog Trogira preko slikovitih dalmatinskih otoka do Dubrovnika, jednog od najljepših gradova Mediterana. Posjetit ćete Hvar, Vis i Korčulu, istražiti čarobnu Modru špilju na Biševu te uživati u netaknutoj prirodi Nacionalnog parka Mljet. Svaki dan donosi novu destinaciju, autentične okuse Dalmacije i nezaboravne prizore koji će vaše krstarenje pretvoriti u iskustvo za pamćenje. Putovanje možete pronaći na My Croatia Cruse.
| Foto: My Croatia Cruise
3. SPLIT – DUBROVNIK (8 dana / 7 noći)
Zaplovite na nezaboravno osmodnevno krstarenje od Splita do Dubrovnika i istražite neke od najljepših destinacija hrvatskog Jadrana. Tijekom 8 dana i 7 noći posjetit ćete Omiš, Brač, Hvar, Vis, Biševo, Korčulu i Nacionalni park Mljet prije dolaska u Dubrovnik. Uz svakodnevna zaustavljanja za kupanje u skrivenim uvalama, ovo krstarenje spaja opuštanje, vrhunsku uslugu i istraživanje bogate dalmatinske baštine.
| Foto: adriatic.dmc.hr
SVE ŠTO JE UKLJUČENO U CIJENU:
Krstarenje uključuje 7 noćenja u klimatiziranoj kabini s vlastitom kupaonicom na deluxe brodu M/S Splendid, svakodnevni doručak i ručak, stručno vođene razglede odabranih destinacija, usluge Cruise Managera te svakodnevna zaustavljanja za kupanje u kristalno čistom moru. Brod raspolaže prostranom sunčanom palubom, lounge barom i modernim zajedničkim prostorima koji osiguravaju ugodan boravak tijekom cijelog putovanja.
| Foto: adriatic.dmc.hr
DOŽIVITE ČARI HRVATSKOG JADRANA!
Ova ruta vodi vas kroz najljepše otoke i povijesne gradove srednje i južne Dalmacije. Posjetite Zlatni rat na Braču, istražite Hvar i Vis, doživite čarobnu Modru špilju na Biševu, prošećite kamenim ulicama Korčule i uživajte u prirodnim ljepotama Nacionalnog parka Mljet prije završetka putovanja u Dubrovniku. Svaki dan donosi novu avanturu, autentične okuse Dalmacije i nezaboravne poglede na hrvatsku obalu. Putovanje možete pronaći na ADRIATIC.DMC.
| Foto: adriatic.dmc.hr
4. SPLIT – HVAR – KORČULA – MLJET – DUBROVNIK (8 dana / 7 noći)
ISTRAŽITE JUŽNI JADRAN LUKSUZNIM KRSTARENJEM!
Doživite nezaboravno osmodnevno krstarenje od Splita do Dubrovnika i istražite najljepše otoke južne Dalmacije. Tijekom 8 dana i 7 noći posjetit ćete Hvar, Korčulu, Nacionalni park Mljet, Slano i Dubrovnik, uz svakodnevna zaustavljanja za kupanje u kristalno čistim uvalama. Smještaj na modernom deluxe brodu, vrhunska usluga i pažljivo osmišljen itinerar pružaju savršenu kombinaciju opuštanja i istraživanja. Cijene počinju od približno 1.350 € po osobi, ovisno o terminu polaska i odabranoj kategoriji kabine.
| Foto: Sail Croatia
SVE ŠTO JE UKLJUČENO U CIJENU:
Krstarenje uključuje 7 noćenja u klimatiziranoj kabini s vlastitom kupaonicom, svakodnevni buffet doručak i ručak, piće dobrodošlice, kapetansku večeru, usluge profesionalnog Cruise Managera, besplatan Wi-Fi na brodu te razgledavanja odabranih destinacija prema programu. Tijekom putovanja predviđena su brojna zaustavljanja za kupanje i dovoljno slobodnog vremena za istraživanje povijesnih gradova, otoka i prirodnih ljepota. Lučke i turističke pristojbe plaćaju se zasebno.
| Foto: Sail Croatia
Ova ruta vodi vas od Splita preko sunčanog Hvara i srednjovjekovne Korčule do zelenog Nacionalnog parka Mljet, prije završetka putovanja u Dubrovniku. Uživajte u kristalno čistom moru, skrivenim uvalama, autentičnoj dalmatinskoj gastronomiji i jedinstvenoj atmosferi luksuznog krstarenja. Svaki dan donosi novu destinaciju i nezaboravne prizore hrvatske obale. Putovanje možete pronaći na Sail Croatia.
| Foto: Sail Croatia
5. Krka – Šibenik – Zadar – Trogir (8 dana / 7 noći).
Zaplovite na osmodnevno krstarenje iz Splita i istražite najljepše prirodne i kulturne znamenitosti Dalmacije. Tijekom 8 dana i 7 noći ruta vodi kroz Rogoznicu, Šibenik, Zadar, Trogir i Nacionalni park Krka. Ovo krstarenje savršen je izbor za goste koji žele spoj mora, povijesnih gradova, kupanja i prirodnih ljepota u jednom putovanju. Cijene ovise o brodu i terminu polaska.
| Foto: Katarina Line
SVE ŠTO JE UKLJUČENO U CIJENU:
Krstarenje uključuje smještaj na brodu tijekom 7 noćenja, doručak i ručak prema programu, organizirani boravak na brodu, zaustavljanja za kupanje te obilazak odabranih destinacija. Gosti tijekom putovanja imaju dovoljno slobodnog vremena za šetnje, razglede i uživanje u dalmatinskoj gastronomiji. Dodatne pristojbe i ulaznice plaćaju se prema uvjetima ponude.
| Foto: Katarina Line
DOŽIVITE KRKU, ZADAR I ŠIBENIK!
Ova ruta idealna je za goste koji žele vidjeti nešto drugačije od klasičnih južnodalmatinskih ruta. Spoj Nacionalnog parka Krka, povijesnog Šibenika, Zadra i Trogira daje bogat doživljaj hrvatskog Jadrana, uz opuštenu atmosferu brodskog putovanja i svakodnevna zaustavljanja za kupanje. Putovanje možete pronaći na Katarina Line.
| Foto: Katarina Line
6. ZADAR – OPATIJA (KVARNERSKI OTOCI) (8 dana / 7 noći).
OTKRIJTE ČARI KVARNERA I SJEVERNOG JADRANA.
Krenite na osmodnevno krstarenje od Zadra do Opatije i istražite prekrasne kvarnerske otoke, slikovite obalne gradiće i netaknutu prirodu sjevernog Jadrana. Tijekom 8 dana i 7 noći posjetit ćete Rab, Pag, Mali Lošinj, Cres i Opatiju, uz brojna zaustavljanja za kupanje u kristalno čistom moru. Ovo krstarenje idealan je izbor za sve koji žele upoznati drugačiju stranu hrvatske obale, daleko od gužve. Cijene počinju od približno 990 € po osobi, ovisno o terminu polaska i odabranoj kategoriji kabine.
| Foto: Katarina Line
SVE ŠTO JE UKLJUČENO U CIJENU:
Krstarenje uključuje 7 noćenja u udobnoj klimatiziranoj kabini s vlastitom kupaonicom, svakodnevni doručak i ručak, piće dobrodošlice, kapetansku večeru, usluge Cruise Managera te besplatan Wi-Fi na brodu. Tijekom putovanja predviđena su svakodnevna zaustavljanja za kupanje, slobodno vrijeme za istraživanje kvarnerskih otoka te organizirani obilasci prema programu. Lučke i turističke pristojbe plaćaju se zasebno.
| Foto: Katarina Line
DOŽIVITE NAJLJEPŠE OBALE KVARNERA!
Od povijesnog Zadra do elegantne Opatije, ova ruta vodi vas kroz neke od najljepših krajolika sjevernog Jadrana. Istražite srednjovjekovni Rab, živopisni Mali Lošinj, netaknuti Cres i šarmantnu Opatiju, poznatu kao kolijevka hrvatskog turizma. Svaki dan donosi novu destinaciju, prekrasne uvale za kupanje i autentičnu mediteransku atmosferu koja će vaše krstarenje učiniti nezaboravnim. Putovanje možete pronaći na Katarina Line.
| Foto: Katarina Line
7. DUBROVNIK – MONTENEGRO & SOUTHERN CROATIA (8 dana / 7 noći)
ISTRAŽITE DVA BISERA JADRANA U JEDNOM KRSTARENJU!
Doživite jedinstveno osmodnevno krstarenje koje spaja hrvatsku i crnogorsku obalu. Tijekom 8 dana i 7 noći istražit ćete Dubrovnik, Cavtat, Kotor, Budvu, Nacionalni park Mljet, Korčulu i Elafitske otoke. Ovo luksuzno putovanje savršen je izbor za goste koji žele spojiti prirodne ljepote, bogatu kulturnu baštinu i vrhunsku uslugu na brodu. Cijene počinju od približno 1.450 € po osobi, ovisno o terminu putovanja i odabranoj kategoriji kabine.
| Foto: Sail Croatia
SVE ŠTO JE UKLJUČENO U CIJENU:
Krstarenje uključuje 7 noćenja u moderno uređenoj klimatiziranoj kabini s vlastitom kupaonicom, svakodnevni buffet doručak i ručak, piće dobrodošlice, kapetansku večeru, usluge profesionalnog Cruise Managera te besplatan Wi-Fi na brodu. Tijekom putovanja organizirana su brojna zaustavljanja za kupanje, razgledavanja povijesnih gradova prema programu te dovoljno slobodnog vremena za istraživanje svake destinacije. Lučke pristojbe i ulaznice plaćaju se zasebno.
| Foto: Sail Croatia
DOŽIVITE HRVATSKU I CRNU GORU IZ SASVIM NOVE PERSPEKTIVE!
Zaplovite uz spektakularnu obalu južnog Jadrana i otkrijte dvije zemlje tijekom jednog putovanja. Prošećite dubrovačkim zidinama, istražite srednjovjekovni Kotor pod zaštitom UNESCO-a, uživajte u živahnoj Budvi, posjetite Nacionalni park Mljet i otok Korčulu te se opustite u skrivenim uvalama uz kristalno čisto more. Ovo krstarenje savršen je spoj luksuza, prirode i mediteranskog načina života. Putovanje možete pronaći na Sail Croatia.
| Foto: Sail Croatia
8. SPLIT – DUBROVNIK – SPLIT (K200) (8 dana / 7 noći).
Zaplovite na luksuzno osmodnevno kružno krstarenje koje započinje i završava u Splitu te istražite najljepše hrvatske otoke i povijesne gradove. Tijekom 8 dana i 7 noći posjetit ćete Bol, Jelsu, Korčulu, Dubrovnik, Nacionalni park Mljet, Hvar i Pučišća na otoku Braču. Svakodnevna zaustavljanja za kupanje u kristalno čistom moru, pažljivo osmišljen itinerar i vrhunska usluga na brodu čine ovo putovanje savršenim izborom za opuštajući odmor na Jadranu.
| Foto: Kompas
SVE ŠTO JE UKLJUČENO U CIJENU:
Krstarenje uključuje 7 noćenja u moderno opremljenoj klimatiziranoj kabini s vlastitom kupaonicom, svakodnevni doručak i ručak, razglede gradova prema programu, usluge profesionalnog Cruise Managera te boravak na elegantnom mini cruiser brodu. Tijekom putovanja predviđena su brojna zaustavljanja za kupanje, slobodno vrijeme za istraživanje destinacija i uživanje u autentičnoj dalmatinskoj gastronomiji. Lučke pristojbe plaćaju se zasebno.
| Foto: Kompas
ISTRAŽITE BISERE DALMATINSKE OBALE!
Ova kružna ruta spaja neke od najljepših destinacija hrvatskog Jadrana. Od živopisnog Splita i plaže Zlatni rat u Bolu, preko povijesne Korčule i veličanstvenog Dubrovnika, do zelenog Nacionalnog parka Mljet i slikovitih Pučišća – svaki dan donosi novu avanturu. Uživajte u opuštenoj plovidbi, kupanju u skrivenim uvalama i nezaboravnim pogledima na dalmatinsku obalu tijekom cijelog putovanja. Putovanje možete pronaći na Sail Croatia.
| Foto: Kompas
9. SPLIT, HVAR, VIS. (8 dana / 7 noći).
Doživite osmodnevno deluxe krstarenje južnim Jadranom i istražite najljepše hrvatske otoke i povijesne gradove. Tijekom 8 dana i 7 noći posjetit ćete Brač, Hvar, Vis, Korčulu, Nacionalni park Mljet i Dubrovnik, uz svakodnevna zaustavljanja za kupanje u skrivenim uvalama. Ovo krstarenje savršen je spoj luksuza, opuštanja i upoznavanja autentične dalmatinske kulture. Cijene počinju od približno 1.350 € po osobi, ovisno o terminu polaska i odabranoj kategoriji kabine.
| Foto: Sail Croatia
SVE ŠTO JE UKLJUČENO U CIJENU:
Krstarenje uključuje 7 noćenja u moderno uređenoj klimatiziranoj kabini s vlastitom kupaonicom, svakodnevni buffet doručak i ručak, piće dobrodošlice, kapetansku večeru, usluge profesionalnog Cruise Managera te besplatan Wi-Fi na brodu. Tijekom putovanja organizirana su brojna zaustavljanja za kupanje, razgledavanja prema programu i dovoljno slobodnog vremena za istraživanje dalmatinskih gradova i otoka. Lučke i turističke pristojbe plaćaju se zasebno.
| Foto: Sail Croatia
Zaplovite uz obalu ispunjenu skrivenim uvalama, kristalno čistim morem i slikovitim dalmatinskim mjestima. Posjetite sunčani Hvar, autentični Vis, srednjovjekovnu Korčulu, Nacionalni park Mljet i veličanstveni Dubrovnik. Tijekom cijelog putovanja uživat ćete u vrhunskoj usluzi, lokalnim gastronomskim specijalitetima i nezaboravnim pogledima koji ovo krstarenje čine jednim od najljepših iskustava na hrvatskom Jadranu. Putovanje možete pronaći na Sail Croatia.
| Foto: Sail Croatia
10. DUBROVNIK I OTOCI KRUZER.
Uživajte u luksuznom osmodnevnom krstarenju koje započinje i završava u Dubrovniku, vodeći vas kroz najljepše hrvatske otoke i skrivene uvale južne Dalmacije. Tijekom 8 dana i 7 noći posjetit ćete Slano, Nacionalni park Mljet, Korčulu, Lastovo, Vis i Hvar, uz svakodnevna zaustavljanja za kupanje i opuštanje u kristalno čistom moru. Cijene počinju od približno 1.390 € po osobi, ovisno o terminu putovanja i odabranoj kategoriji kabine.
| Foto: Katarina Line
SVE ŠTO JE UKLJUČENO U CIJENU:
Krstarenje uključuje 7 noćenja u klimatiziranoj kabini s vlastitom kupaonicom, svakodnevni buffet doručak i ručak, piće dobrodošlice, kapetansku večeru, usluge Cruise Managera te besplatan Wi-Fi na brodu. Tijekom putovanja organizirana su brojna zaustavljanja za kupanje, razgledavanja prema programu i slobodno vrijeme za istraživanje najljepših dalmatinskih destinacija. Lučke pristojbe i ulaznice za nacionalne parkove plaćaju se zasebno.
| Foto: Katarina Line
DOŽIVITE ČAROLIJU DUBROVAČKOG ARHIPELAGA I DALMATINSKIH OTOKA!
Ovo krstarenje pruža savršenu priliku za istraživanje bogate kulturne baštine i prirodnih ljepota južne Hrvatske. Od dubrovačkih zidina i zelenog Mljeta do Korčule, Lastova, Visa i Hvara – svaka destinacija donosi jedinstven spoj povijesti, netaknute prirode i autentične mediteranske atmosfere. Putovanje možete pronaći na Katarina Line.
| Foto: Katarina Line