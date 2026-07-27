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Green river festival

FOTO Jeste li se rashladili ovo ljeto ispod Hendrixovog mosta?

Ljetna oaza uz Savu i ove je godine ponovno zaživjela. GREEN River Fest traje od 12. lipnja do 27. rujna, već petu godinu zaredom, i pretvara obalu kod Hendrixovog mosta u mjesto super ljetnih susreta
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Zagreb: Green river festival
GREEN River Fest pod sloganom "Upcycling the City" u organizaciji je udruge Priroda za sve i ove sezone donosi raznovrstan program, a tijekom proteklih tjedana posjetitelji su već uživali u filmskim projekcijama, koncertima, kreativnim radionicama i književnim večerima. No bogat sadržaj nastavlja se i do kraja srpnja te tijekom kolovoza i rujna. | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
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GREEN River Fest pod sloganom "Upcycling the City" u organizaciji je udruge Priroda za sve i ove sezone donosi raznovrstan program, a tijekom proteklih tjedana posjetitelji su već uživali u filmskim projekcijama, koncertima, kreativnim radionicama i književnim večerima. No bogat sadržaj nastavlja se i do kraja srpnja te tijekom kolovoza i rujna. | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
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