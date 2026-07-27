FOTO Jeste li se rashladili ovo ljeto ispod Hendrixovog mosta?

U ponedjeljak, 27. srpnja, posjetitelje očekuje još jedno izdanje Kina na Savi, uz projekcije domaćih kratkometražnih filmova i obiteljskih filmskih klasika. U utorak, 28. srpnja, održat će se posljednja ovogodišnja književno-glazbena večer u srpanjskom ciklusu, koja spaja književnost i glazbu u opuštenom ambijentu uz rijeku - s Oliverom pod nazivom "Ča će mi Copacabana" U srijedu, 29. srpnja, na rasporedu su kreativne radionice Book'n'Paint i Beer'n'Paint, keramička radionica Monami Ceramic Cafea te Mala ljetna knjižnica, gdje će posjetitelji moći pronaći knjige po posebnim cijenama. Srpanjski program zaključuje se u četvrtak, 30. srpnja, uz Demo četvrtak, posvećen mladim domaćim bendovima, te novi nastavak ciklusa Glazbeni vremeplov, koji kroz glazbu odaje počast najvećim svjetskim izvođačima. Večernji program donosi Opći kviz znanja u organizaciji Laramica. | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL