FOTO Jeste li se rashladili ovo ljeto ispod Hendrixovog mosta?

Ljetna oaza uz Savu i ove je godine ponovno zaživjela. GREEN River Fest traje od 12. lipnja do 27. rujna, već petu godinu zaredom, i pretvara obalu kod Hendrixovog mosta u mjesto super ljetnih susreta
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GREEN River Fest pod sloganom "Upcycling the City" u organizaciji je udruge Priroda za sve i ove sezone donosi raznovrstan program, a tijekom proteklih tjedana posjetitelji su već uživali u filmskim projekcijama, koncertima, kreativnim radionicama i književnim večerima. No bogat sadržaj nastavlja se i do kraja srpnja te tijekom kolovoza i rujna.
| Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
GREEN River Fest pod sloganom "Upcycling the City" u organizaciji je udruge Priroda za sve i ove sezone donosi raznovrstan program, a tijekom proteklih tjedana posjetitelji su već uživali u filmskim projekcijama, koncertima, kreativnim radionicama i književnim večerima. No bogat sadržaj nastavlja se i do kraja srpnja te tijekom kolovoza i rujna. |
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
GREEN River Fest pod sloganom "Upcycling the City" u organizaciji je udruge Priroda za sve i ove sezone donosi raznovrstan program, a tijekom proteklih tjedana posjetitelji su već uživali u filmskim projekcijama, koncertima, kreativnim radionicama i književnim večerima. No bogat sadržaj nastavlja se i do kraja srpnja te tijekom kolovoza i rujna.
| Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Ovaj festival ostaje vjeran svojoj održivoj filozofiji. Prostor uz Savu uređen je ručno izrađenim elementima od recikliranih i prenamijenjenih materijala, pokazujući kako se kreativnost i briga za okoliš mogu uspješno spojiti. Opuštena atmosfera riječne plaže još jednom potvrđuje da ljeto u Zagrebu može ponuditi jednako privlačan doživljaj kao i boravak na moru. Ovogodišnje izdanje donosi i novu gastro ponudu inspiriranu rijekom i Mediteranom. Posjetitelji mogu kušati osvježavajući Green River koktel od gina, limuna, mente, likera od mentola, domaćeg sirupa od bazge i mediteranskog bilja, kao i Summertime koktel koji donosi okuse dalmatinskog ljeta.
| Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Posebna atrakcija je i originalna Lopoč pizza, prepoznatljiva po obliku lista lopoča i zelenkastom tijestu obogaćenom mediteranskim začinima.
| Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
U ponedjeljak, 27. srpnja, posjetitelje očekuje još jedno izdanje Kina na Savi, uz projekcije domaćih kratkometražnih filmova i obiteljskih filmskih klasika. U utorak, 28. srpnja, održat će se posljednja ovogodišnja književno-glazbena večer u srpanjskom ciklusu, koja spaja književnost i glazbu u opuštenom ambijentu uz rijeku - s Oliverom pod nazivom "Ča će mi Copacabana"
U srijedu, 29. srpnja, na rasporedu su kreativne radionice Book'n'Paint i Beer'n'Paint, keramička radionica Monami Ceramic Cafea te Mala ljetna knjižnica, gdje će posjetitelji moći pronaći knjige po posebnim cijenama. Srpanjski program zaključuje se u četvrtak, 30. srpnja, uz Demo četvrtak, posvećen mladim domaćim bendovima, te novi nastavak ciklusa Glazbeni vremeplov, koji kroz glazbu odaje počast najvećim svjetskim izvođačima. Večernji program donosi Opći kviz znanja u organizaciji Laramica.
| Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Posebno bogat program pripremljen je za vikend, koji će biti u znaku Vikenda Afrike. U petak, 31. srpnja, posjetitelje očekuje radionica sviranja djembe bubnjeva koju vodi Commi te večernji party uz DJ Salsa Picante. Subota, 1. kolovoza, donosi radionicu afričkog plesa Ritam Afrike, predstavljanje afričke kuhinje, Afro Art Bazar s afričkom modom te večernji nastup Commi Balde Kouyatea i DJ Kida Loca. U nedjelju, 2. kolovoza, program Vikenda Afrike završava nastavkom Afro Art Bazara, turnirom u beli, kreativnom radionicom Keramičke maštarije u organizaciji Monami Ceramic Cafea te akustičnom glazbenom svirkom Afrika Akustika. Tijekom cijelog tjedna posjetiteljima će na raspolaganju biti i Sportska zona.
| Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
GREEN River Fest traje sve do 27. rujna, a organizatori najavljuju da će se tijekom kolovoza i rujna nastaviti bogat program ispunjen koncertima, filmskim projekcijama, radionicama, kulturnim događanjima i novim gastro sadržajima.
| Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL