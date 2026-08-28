U ranim jutarnjim satima iz Hrvatske je bila vidljiva duboka pomčina Mjeseca, a spektakl na nebu svoj vrhunac je imao između 6:05 i 6:25 sati. Ako ste među onima koji su se ustali dovoljno rano da bi ju fotografirali, šaljite nam svoje snimke, a mi ćemo ih objaviti u galeriji
TKO JE USTAO NA VRIJEME?
FOTO Jeste li snimili pomrčinu Mjeseca? Šaljite nam fotografije
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Iznad Hrvatske je bila najdublja djelomična pomrčina Mjeseca vidljiva s naših prostora sve do kraja 2028. godine. Iako tehnički nije bila potpuna, Zemljina je sjena prekrila više od 96 posto Mjesečevog diska, stvarajući prizor koji je bilo gotovo nemoguće razlikovati od potpune pomrčine. Pružao se tako i dramatičan pogled na takozvani 'krvavi Mjesec'.
Ako ste i sami snimili pomrčinu Mjeseca, pošaljite nam svoje fotografije, a mi ćemo ih objaviti u galeriji (niže u članku).
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