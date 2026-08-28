FOTO Jeste li snimili pomrčinu Mjeseca? Šaljite nam fotografije

Iznad Hrvatske je bila najdublja djelomična pomrčina Mjeseca vidljiva s naših prostora sve do kraja 2028. godine. Iako tehnički nije bila potpuna, Zemljina je sjena prekrila više od 96 posto Mjesečevog diska, stvarajući prizor koji je bilo gotovo nemoguće razlikovati od potpune pomrčine. Pružao se tako i dramatičan pogled na takozvani 'krvavi Mjesec'.

Ako ste i sami snimili pomrčinu Mjeseca, pošaljite nam svoje fotografije, a mi ćemo ih objaviti u galeriji (niže u članku).

