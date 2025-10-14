FOTO Kakav gušt za dušu! Ovo je 20 najboljih resorta u svijetu

Godina 2025. donijela je nove standarde luksuza, udobnosti i održivog putovanja u svijetu turizma. Najbolji resorti ove godine osmišljeni su da zadovolje i najzahtjevnije goste
U fokusu su iskustva – wellness, autentična gastronomija i potpuni mir daleko od svakodnevice. U nastavku otkrivamo koji su resorti obilježili 2025. godinu i zašto su zaslužili mjesto na samom vrhu svjetske luksuzne ponude.
1. PALMAÏA – THE HOUSE OF AÏA (blizu Playa del Carmen, Meksiko)
Luksuzan wellness resort s naglaskom na održivost, holistički pristup, spa, razne wellness aktivnosti, restorani, priroda (cenotes, džungla). Ideja je integrirati transformaciju, prirodu i wellness.
2. BODYHOLIDAY (Karibi)
All-inclusive wellness resort; fokus na holističkom pristupu: wellness centar, svakodnevni tretmani spa-aromaterapija, veliki izbor aktivnosti (joga, fitness, sportovi na vodi, adrenalinske i mirne aktivnosti). Moguće je prilagoditi boravak ovisno o tome želite li mir, reset, aktivnost ili kombinaciju.
3. LE BLANC SPA RESORT, LOS CABOS (Meksiko) - Samo za odrasle, all-inclusive resort s vrlo luksuznim sadržajima — spa (hidroterapija), persoonlijke butler servis, različiti restorani visoke klase, luksuzne sobe s pogledom na ocean, i općenito vrhunska razina usluge.
4. IKBAL THERMAL HOTEL & SPA (Turska)
Veliki thermal spa resort, sa brojnim sadržajima (terme, wellness, rehabilitacija, bazeni unutarnji i vanjski, restorani, konferencijske dvorane). Pruža mogućnost odmora, wellnessa, zdravstvenog tretmana i kombinacije života u prirodi + komfora.
5. EUPHORIA RETREAT (Pelopones, Grčka)
Izuzetan wellness / spa retreat, kombinira moderne i tradicionalne terapije, arhitekturu inspiriranu bizantskim stilom, mirno okruženje, programi za regeneraciju, detoks, fitnes, ishrana, mindfulness, terapije u prirodi. Spa centar velik (više katova), unutarnje/vanjske bazene, razne vrste saune itd.
6. TIA WELLNESS RESORT (Vijetnam)
Resort s wellness konceptom “Spa-Inclusive”, smještaj u vilama s privatnim bazenima, veliki spa centar, dizajn integriran s lokalnim kulturološkim motivima.
7. SIX SENSES KAPLANKAYA (Turska)
Luksuzan resort uz more, naglasak na održivost, zdravlje, wellness programe, sofisticirani sadržaji.
8. THE RETREAT COSTA RICA (Kostarika)
Wellness resort u tropskom okruženju, s fokusom na holistic wellness, prirodu, mir i regeneraciju.
9. SIX SENSES DOURO VALLEY (Portugal)
Smješten među vinogradima i brežuljcima, kombinira luksuz s prirodom, wellness i vino, mirno okruženje.
10. JOALI BEING (Maldivi)
Insel resort fokusiran na wellbeing (“well-living island”), filozofija “Joy of Weightlessness”, wellness tretmani, spa, programi za sve generacije, kombinacija prirode i luksuza.
11. BANYAN TREE VEYA VALLE DE GUADALUPE (Baja California, Meksiko)
Resort “wellbeing & wine”, smješten u vinogradima, nudi spa tretmane, vinske degustacije, moderne vile, koncept transformacije i povezivanja s lokalnim krajolikom.
12. BÜRGENSTOCK HOTELS & RESORT LAKE LUCERNE (Švicarska)
Luksuzan hotel-resort, spektakularni pogled na jezero i Alpe, spa i wellness sadržaji, visoka razina usluge.
13. SHA WELLNESS CLINIC MEXICO: FIRST GUEST (Meksiko)
Wellness klinika / resort, medicinski wellness, integrativna medicina, detox, terapije, luksuzni smještaj.
14. COMO SHAMBHALA ESTATE, OJAS WELLNESS CENTER, AND BAYUGITA RESIDENCE: FIRST IN (Indonezija, Bali)
Ekskluzivni wellness kompleks, kombinacija smještaja, wellness centara i programa “First In” (koncept upravljanja iskustvom gostiju).
15. ANANDA IN THE HIMALAYAS (Indija)
Wellness & spa retreat u planinskom području, joga, ayurveda, meditacija, luksuz u prirodi.
16. GRAND RESORT BAD RAGAZ (Švicarska)
Luksuzan resort & spa, termalne izvore, wellness i medicinske terapije, visoka razina komfora.
17. ARO HĀ WELLNESS RETREAT (Novi Zeland)
Intimni wellness retreat u netaknutoj prirodi, fokus na mir, regeneraciju, programe wellness & spa.
18. RANCHO LA PUERTA (Meksiko)
Jedan od poznatijih wellness resorta, široka ponuda aktivnosti, spa programa, zdravlje i regeneracija.
19. CHIVA-SOM (Tajland)
High-end wellness resort, holistic health approach, različiti paketi regeneracije, programi fitnesa, terapije, prehrana.
20. VALLE DELL'ERICA RESORT THALASSO & SPA (Sardinija, Italija)
Resort uz more s talasoterapijom (uporaba morske vode u tretmanima), spa, luksuzni hotelski sadržaji.
