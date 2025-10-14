Obavijesti

Galerija

Komentari 0
U 2025. GODINI

FOTO Kakav gušt za dušu! Ovo je 20 najboljih resorta u svijetu

Godina 2025. donijela je nove standarde luksuza, udobnosti i održivog putovanja u svijetu turizma. Najbolji resorti ove godine osmišljeni su da zadovolje i najzahtjevnije goste
FOTO Kakav gušt za dušu! Ovo je 20 najboljih resorta u svijetu
U fokusu su iskustva – wellness, autentična gastronomija i potpuni mir daleko od svakodnevice. U nastavku otkrivamo koji su resorti obilježili 2025. godinu i zašto su zaslužili mjesto na samom vrhu svjetske luksuzne ponude. | Foto: 123RF
1/62
U fokusu su iskustva – wellness, autentična gastronomija i potpuni mir daleko od svakodnevice. U nastavku otkrivamo koji su resorti obilježili 2025. godinu i zašto su zaslužili mjesto na samom vrhu svjetske luksuzne ponude. | Foto: 123RF
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025