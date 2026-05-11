FOTO Kakva transformacija! Na internetu dijeli promjene koje su joj pomogle izgubiti 100 kila

Leah Hope (37) dosegla je težinu od 180 kilograma kada je odlučila uvesti promjene. Počela je s malim modifikacijama prehrane, svaki dan se kretala malo više, a ključno je da nije odustala iako nije uvijek vidjela željeni rezultat
Leah Hope (37) izgubila je gotovo 100 kilograma promjenom svojih životnih navika. Smanjila je opseg struka za 60 cm, te opseg bokova za isto toliko.
Otkad zna za sebe, željela je smršavjeti. Prvi put su je ismijavali zbog težine u trećem razredu. S dijetama je počela već prije puberteta, ali uvijek bezuspješno.
Napokon su se svari okrenule prije 4 godine kada je odlučila ne samo smršavjeti nego biti zdravija. Željela je promijeniti svoj život više nego promijeniti broj na vagi. Više se usredotočila na svoje navike nego na rezultate.
Kaže kako je dotakla dna 2022. godine kada je posjetila Disneyland s obitelji. Teška gotovo 180 kilograma, osjećala je bolove nakon samo nekoliko sati hodanja tematskim parkom. Većinu dana provela je sama. Tada je odlučila da ovo nije život koji želi.
Promijenila je način razmišljanja i polako počela mijenjati navike. Počela je jesti kvalitetnije i na kraju pratila kalorije. Počela je hodati, isprva malo, i nastavila pronalaziti nove načine za kretanje. Ali nije pribjegavala rigoroznim dijetama.
Ostala je dosljedna svojim novim zdravim navikama čak i kada rezultati nisu bili onakvi kakve je željela. Bilo je to izazovno i iscrpljujuće putovanje, ali je uspjela.
Svoje putovanje mršavljenja započela je dodavanjem samo jedne hranjive namirnice u svoju prehranu svaki dan.
Kad se osjećala ugodno s tom promjenom, dodala je jedan hranjiv obrok, a zatim je počela hodati 10 minuta dnevno, a kasnije je počela pisati što jede u dnevnik prehrane.
Leah je jela tri obroka dnevno, plus zdrave međuobroke. Usredotočila se na proteine i minimalno prerađenu cjelovitu hranu. Ne voli povrće pa ga je preskakala. Ali je uživala u hrani.
Kako je počela mijenjati svoj način života, Hope je počela dijeliti svoje putovanje na društvenim mrežama. TikTok video koji je objavila godinu dana nakon što je započela s mršavljenjem, sada ima preko 14 milijuna pregleda.
Na Instagramu objavljuje kako se hrani i što je radila da smršavi i održi težinu. Danas inspirira milijune održivim promjenama načina razmišljanja koje je koristila kako bi postigla transformaciju koja mijenja život.
Iako je smršavjela bez operacija i pomoći lijekova, snimala je svoje operacije uklanjanja viška kože s trbuha, ruku i nogu koje je naknadno napravila. S time su otišla još 4,5 kg.
Njezini savjeti su: Budite disciplinirani, jer motivacija neće tu biti uvijek. Napravite barem nešto - ako i niste danas hodali 45 minuta, i 1o je bolje nego ništa. Ne jurite brze rezultate - samo ne odustajte. Vodite dnevnik prehrane i raspoloženja.
